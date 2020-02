ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ໃນ​ລັດ ໄອ​ໂອ​ວາ ໄດ້​ເລີ່ມ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ ສຳ​ລັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ເພື່ອ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໃນ​ປີ 2020 ເມື່ອ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ດ້ວຍ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງເອົາ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ແຕ່​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ໃນ​ລັດ ໄອ​ໂອ​ວາ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຜົນ​ການ​ນັບ​ຄະ​ແນນຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ໄດ້​ຖືກ​ເລື່ອນ​ເວ​ລາ​ອອກ​ໄປ ​ຍ້ອນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຖືກ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ວ່າ​ເປັນ “ການກວດ​ກາ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ.” ບັນ​ດາ​ຜູ້​ແຂ່ງ​ຂັນ​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ແມ່​ນ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ອອກ​ມາ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ລັດ​ໄອ​ໂອ​ວາ ເຖິງ​ແມ່ນ​ຈະ​ມີ​ການ​ຂັດ​ຂ້ອງ​ທີ່​ວ່າ​ນັ້ນ​ກໍ​ຕາມ, ດັ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ຍິນ​ຈາກ​ນັກ​ຂ່າວ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງວີ​ໂອ​ເອ ຈິມ ມາ​ໂລນ, ເຊິ່ງ ພຸດ​ທະ​ສອນ ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍໍ່​ໄປ.



ນຶ່ງໃນ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈກັບ​ຜົນ​ການ​ນັບ​ຄະ​ແນນໃນ​ລັດ​ ໄອ​ໂອ​ວາ ນັ້ນ​ກໍ​ແມ່ນ​ນ້ອງ​ໃໝ່​ໃນ​ເວ​ທີ​ການ​ເມືອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ຄື​ອະ​ດີດ​ເຈົ້າ​ເມືອງ ຊ້າວ ເບັນ, ລັດ​ ອິນ​ເດຍ​ນາ, ທ່ານ ພີດ ບູ​ຕິ​ເຈ​ຈ.

ທ່ານ ພີດ ບູ​ຕີ​ເຈ​ຈ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮູ້​ ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ທຸກ​ຢ່າງ​ໄດ້​ເວົ້າ ແລະ ເຮັດ​ແລ້ວ​ສຳ​ເລັດ, ໄອ​ໂອ​ວາ, ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ຕົກ​ໃຈ​ເພາະ​ວ່າ, ຍ້ອນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຊີ້ບອກ​ທຸກ​ຢ່າງ, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໄປ​ຄວ້າ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ໃນ​ລັດ ນິວ ແຮມ​ເຊຍ.

ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ​ຜູ້​ທີ່​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄະ​ແນນ​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ​ ກໍ​ແມ່ນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ຈາກ​ລັດ ເວີ​ມັອນ ທ່ານ ເບີ​ນີ ແຊນ​ເດີ​ສ໌, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຜ່າຍ​ແພ້​ຢ່າງ​ຫວຸດ​ຫວິດ​ໃນ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ທີ່​ລັດ ໄອ​ໂອ​ວາ ໃຫ້​ທ່ານ​ນາງ ຮິ​ລ​ແລ​ຣີ ຄ​ລິນ​ຕັນ ເມື່ອ​ສີ່​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ທ່ານ ເບີ​ນີ ແຊນ​ເດີ​ສ໌ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ແລະ ມື້ນີ້​ກໍ​ເປັນ​ຂີດ​ໝາຍ​ຂອງ​ການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ຈຸດ​ຈົບ​ສຳ​ລັບ​ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ. ແລະ ຄວາມ​ຄຽດ​ຊັງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ນັ້ນ, ການ​ແຕກ​ແຍກ​ທຸກ​ຢ່າງ​ນັ້ນ​ຈະ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ, ເມື່ອ​ພວກ​ເຮົ​າ​ພ້ອມ​ກັນ​, ເຂົ້າ​ໄປ​ຢູ່​ໃນ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ.”

ອະ​ດີດ​ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ່ານ ໂຈ ໄບ​ເດັນ, ຜູ້​ທີ່​ມັກ​ຖືກ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ວ່າ​ເປັນ​ຜູ້​ມີ​ຄະ​ແນນ​ນຳ​ໜ້າ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ນັ້ນ, ແມ່ນ​ໄດ້​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ທີ່​ລັດ ນິວ ແຮມ​ເຊຍ ໃນ​ອາ​ທິດ​ໜ້າ​ນີ້.

ທ່ານ ໂຈ ໄບ​ເດັນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຍ່າງ​ອອກ​ຈາກ​ບ່ອນນີ້​ພ້ອມ​ກັບສ່ວນ​ແບ່ງ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ແທນ​ຕ່າງໆ. ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ຮູ້​ຢ່າງແນ່ນອນ​ວ່າມັນ​ແມ່ນ​ຫຍັງ​ແທ້ ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ສຶກ​ດີ ກ່ຽວ​ກັບ ຈຸດ​ທີ່​ເຮົາ​ຢູ່​ໃນ​ເວ​ລານີ້. ສະ​ນັ້ນເຮົາ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຍ້າຍ​ໄປ​ລັດ ນິວ ແຮມ​ເຊຍ.”

ຜູ້​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ອີກ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ ທີ່​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຊອກ​ຫາ​ແຮງ​ກະ​ຕຸ້ນ​ໃນ​ລັດ ນິວ ແຮມ​ເຊຍ ກໍ​ແມ່ນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ຈາກ​ລັດ ແມ​ສ​ຊາ​ຈູ​ເຊັດ​ສ໌ ທ່ານ​ນາງ ເອ​ລິ​ຊາ​ເບັດ ວໍ​ເຣັນ.

ທ່ານ​ນາງ ເອ​ລິ​ຊາ​ເບັດ ວໍ​ເຣັນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເປັນ​ພັກ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຕະຫຼອດ​ໄປ ແລະ ປະ​ເທດ​ທີ່​ແຂງ​ແກ່ນກວ່າ​ເກົ່າ ເມື່ອ​ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມັກ​ຄື​ກັນເຄົາ​ລົບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ ເພື່ອ​ຍົກ​ລະ​ດັບຄວາມ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ແລະ ຂະ​ຫຍາຍ​ໂອ​ກາດ​ໃຫ້​ໝົດ​ທຸກ​ຄົນ.”

ທ່ານ​ນາງ ວໍ​ເຣັນ, ທ່ານ ແຊນ​ເດີ​ສ໌ ແລະ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ຈາກ​ລັດ ມິນ​ເນ​ໂຊ​ຕາ ທ່ານ​ນາງ ເອ​ມີ ໂຄ​ລ​ບູ​ຈາ ໄດ້​ມີ​ຂໍ້​ຈຳ​ກັດ​ໃນ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມານີ້ ຍ້ອນ​ພວກ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ​ຣຳ ໃນ​ສະ​ພາ​ສູງ.

ທ່ານ​ນາງ ເອ​ມີ ໂຄ​ລ​ບູ​ຈາ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ແມ່ນ​ກະ​ທັ້ງ​ໃນ​ກຸ່ມ​ທີ່​ມີ​ຜູ້​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ໜາ​ແໜ້ນ, ແມ່ນ​ກະ​ທັ້ງ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ທີ່​ສົມ​ຄວນ​ໄດ້​ຮັບ​ຂອງ​ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ເຈ ທ​ຣຳ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ລັອກ​ໃນ​ໂຕະ​ສະ​ພາ​ສູງ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ສອງ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ນັ້ນ, ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ຈະ​ສູ້​ຕໍ່​ໄປ ແລະ ພວກ​ທ່ານກໍ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່ ​ສູ້ເພື່ອ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ.”

ໃນ​ທົ່ວ​ລັດ​ ໄອ​ໂອ​ວາ, ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ແມ່ນ​ໄດ້​ພາ​ກັນອອກ​ມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ແລະ ລຽນ​ແຖວ​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມັກ.

ແລະ ຕອນນີ້ ບັນ​ດາ​ຜູ້​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ທັງຫຼາຍ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ມຸ່ງ​ໜ້າ​ໄປ​ລັດ ນິວ​ ແຮມ​ເຊຍ ສຳ​ລັບ​ການ​ທົດ​ສອບການໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ຄັ້ງ​ຕໍ່​ໄປ ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ໜ້າ.



Democrats in the state of Iowa began the 2020 presidential primary campaign Monday with its presidential caucus voting.But the Iowa Democratic Party said the official results were delayed for hours due to what was described as "quality checks."The Democratic contenders did address their supporters in Iowa despite the glitch, as we hear from VOA National correspondent Jim Malone.



Among those confident in the Iowa results was a newcomer to the national political stage, former South Bend, Indiana, mayor Pete Buttigieg.



"We know by the time it is all said and done, Iowa, you have shocked the nation because, by all indications, we are going on to New Hampshire victorious!"



Also expecting a favorable result was Vermont Senator Bernie Sanders, who narrowly lost the Iowa vote to Hillary Clinton four years ago.



"And today marks the beginning of the end for Donald Trump.((FLASH EDIT))And all of that hatred, all of that divisiveness is going to end when, together, we are in the White House!"



Former vice president Joe Biden, often seen as the national frontrunner, is already looking ahead to next week's New Hampshire primary.



"We are going to walk out of here with our share of delegates.We don't know exactly what it is yet but we feel good about where we are.So it is on to New Hampshire!"



Another candidate looking for momentum in New Hampshire is Massachusetts Senator Elizabeth Warren.



"That we will always be a stronger party and a stronger nation when we unite around our share of values to advance justice and expand opportunity to everyone."



Warren, Sanders and Minnesota Senator Amy Klobuchar were limited in campaigning in recent weeks because they were attending the Senate impeachment trial of President Trump.



"Even in a crowded field of candidates, even during the well-earned impeachment hearing of Donald J. Trump, which kept me bolted to my Senate desk for the last two weeks, we kept fighting and you kept fighting for me."



All around Iowa, Democrats turned out in high numbers to attend local caucus meetings and line up for the candidate of their choice.



And now the contenders head to New Hampshire for the next campaign test next Tuesday.