ການ​ໂຕ້​ວາ​ທີ​ຂອງ​ຜູ້​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ຄັ້ງ​ທີ​ສີ່​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ທີ່​ລັດ ໂອ​ໄຮ​ໂອ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້. ຜູ້​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ຕ່າງໆ ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາຫຼາຍ​ຢ່າງ, ລວມ​ທັງ​ການ​ສືບ​ສວນ​ເພື່ອ​ຟ້ອ​ງ​ຮ້ອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ, ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ໃນ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງໃນ ຊີ​ເຣຍ ແລະ ເສດ​ຖະ​ກິດ ສະ​ຫະ​ລັດ.

ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ແມ່ນຄຳ​ເຫັນ​ຈາກ​ຜູ້​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນບາງທ່ານ: ອະ​ດີດ​ປະ​ທານ​າ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂຈ ໄບ​ເດັນ, ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການສົນ​ທະ​ນາ ກ່ຽວ​ກັບ ການເຂົ້າ​ຫາ ຢູ​ເຄ​ຣນ ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ເພື່ອ​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ,​ທ່ານ ຮັ້ນ​ເຕີ ນັ້ນ, ທ່ານໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ຂ້​າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ຫຍັງ​ຜິດ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ຫຍັງ​ຜິດ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ການ​ລົບ​ລ້າງ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງຫຼວງ​ໃນ ຢູ​ເຄ​ຣນ, ແລະ ນັ້ນ​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່.”

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ທ່ານ ຄໍ​ຣີ ບຸກ​ເກີ, ໃນ​ການ​ເວົ້າ ກ່ຽວ​ກັບ ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ກວດ​ກາ​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ ວ​ລາ​ດິ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ໃນ​ເວ​ທີ​ໂລກ​ນັ້ນ​, ທ່ານໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ, “ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ ຣັດ​ເຊຍ ສືບ​ຕໍ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ດ້ວຍ​ການ​ປະ​ຖິ້ມ​ເວ​ທີ​ໂລກ​ໄດ້. ພວກ​ເຮົາບໍ່​ພຽງ​ແຕ່ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ ຣັດ​ເຊຍ ແຊກ​ແຊງ​ເຂົ້າ​ໃນ​ລະ​ບົບ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ, ລັດ​ເວຍ, ແລະ ລິ​ທົວ​ເນຍ ເທົ່າ​ນັ້ນ, ແຕ່​ແມ່ນ​ກະ​ທັ້ງ​ການກ່າວ​ເຖິງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ ສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ແຊກ​ແຊງ​ເຂົ້າ​ໃນ​ລະ​ບອບ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ນີ້​ແມ່ນ​ເປັນ​ທີ່ຍອມ​ຮັບ​ບໍ່​ໄດ້.”

ເຈົ້າ​ເມືອງ ທ່ານ ພີດ ບູ​ຕີ​ຈິ​ຈ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ສົ່ງ​ເສີມ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ແຍກ​ສານ​ສູງ​ສຸດ ສະ​ຫະ​ລັດ ​ອອກ​ຈາກ​ການ​ເມືອງ​ນັ້ນ, ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ແນວນີ້​ຕໍ່​ໄປ​ອີກ ເຊິ່ງ​ທຸກ​ເທື່ອ​ທີ່​ເຮົາ​ມີ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຫວ່າງ ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ມີ​ແນວ​ຄິດ​ທີ່​ວຸ້ນ​ວາຍ​ປານ​ໂລກ​ຊິ​ແຕກ ກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ຕໍ່​ໄປ. ຕອນນີ້​ມີ​ວິ​ທີ​ດຽວ​ທີ່​ຈະ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫານີ້​ແມ່ນ​ໃຫ້​ມີ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສານ 15 ທ່ານ ເຊິ່ງ ສະ​ມາ​ຊິກ 5 ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຖືກ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ດ້ວຍ​ການ​ຕົກ​ລົງ​ຢ່າງ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ສັນ​ໂດຍ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ອີກ 10 ທ່ານ.”

ອະ​ດີດ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ເຄ​ຫະ​ສະ​ຖານ ແລະ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຂດ​ໃນ​ເມືອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ຈູ​ລຽນ ຄາ​ສ​ໂຕ​ຣ, ໃນ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ ກ່ຽວ​ກັບ ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ສຳ​ລັບ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ເປັນ​ທີ່​ໜ້າ​ເຊື່ອ​ຖື ​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ນັ້ນ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ, “ຖ້າ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ, ຕົວ​ຢ່າງ, ເປັນຫຍັງ​ເຈົ້າຕ້ອງ​ເຊື່ອ​ທຸກ​ຢ່າງວ່າ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຄົນ​ນີ້ ຈະ​ຄວບ​ຄຸມ​ໂຄງ​ການ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ ເມື່ອ​ລາວ​ໄດ້​ທຳ​ລາຍ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງນິວ​ເຄ​ລຍ ອີ​ຣ່ານ ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຫາ​ກໍ່​ໄດ້​ເຊັນ​ເມື່ອ​ສີ່​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ເຊິ່ງເປັນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ແຂງ​ແກ່ນ​ທີ່​ສຸດ ເພື່ອ​ຄວບ​ຄຸມ​ໂຄງ​ການ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍຂອງ ອີ​ຣ່ານ, ແລະ ຕອນນີ້​ລາວ​ໄດ້​ປະ​ຖິ້ມ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ພວ​ກ​ເຮົາ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ສັນ​ຍາ​ຕໍ່​ນັ້ນ.”

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຍິງ ທ່ານ​ນາງ ທ​າ​ລ​ຊີ ແກບ​ບາດ, ເມື່ອ​ຖືກ​ຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ຖອນ​ກຳ​ລັງ ສະ​ຫະ​ລັດ ອອກ​ຈາກ ຊີ​ເຣຍ ນັ້ນ, ເພິ່ນ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ເຂັ່ນ​ຂ້າ​ຊາວ ເຄີດ ໂດຍ ເທີ​ກີ ແມ່ນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທີ່​ຕາມ​ມາ ​ໃນ​ແງ່​ລົບ​ອີກ​ອັນ​ນຶ່ງ​ຂອງສົງ​ຄາມ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລະ​ບອບ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ ທີ່​ເຮົາ​ໄດ້​ຕໍ່​ສູ້​ໃນ​ ຊີ​ເຣຍ ນັ້ນ. ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ມີ​ເລືອດ​ຂອງ​ຊາວ ເຄີດ ຕິດຢູ່ມື​ຂອງ​ລາວ. ແຕ່​ກໍ​ມີນັກ​ການ​ເມືອງ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ເຮົາຈາກ​ສອງ​ພັກ​ການ​ເມືອງ​ເຊັ່ນ​ກັນ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ສົງ​ຄາມ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລະ​ບອບ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ດຳ​ເນີນ ​ຢູ່​ນີ້​ໃນ ຊີ​ເຣຍ ທີ່​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ 2011, ພ້ອມ​ກັບ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ສົງ​ຄາມ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລະ​ບອບ​ການ​ປົກ​ຄອງນີ້.”

The fourth Democratic presidential candidate debates took place Tuesday in Ohio. The candidates [[ https://projects.voanews.com/election-2020/democratic-candidates.html ]] answered questions on a range of issues, including the impeachment inquiry of President Donald Trump, the developments in the Syrian conflict, and the U.S. economy.



Here are some comments from each candidate:



Former Vice President Joe Biden, during a discussion of Trump's outreach to Ukraine to investigate Biden's son, Hunter, said, "My son did nothing wrong.I did nothing wrong.I carried out the policy of the United States government in rooting out corruption in Ukraine, and that's what we should be focusing on."



Senator Cory Booker, talking about the need to put in check Russian President Vladimir Putin's power on the world stage, said, "We cannot allow the Russians to continue to grow in influence by abandoning the world stage.We cannot allow Russia to not only interfere in the democracies of Ukraine and Latvia and Lithuania, but even not calling them out for their efforts to interfere in this democracy are unacceptable."



Mayor Pete Buttigieg, while promoting the need to depoliticize the U.S. Supreme Court, said, "We can't go on like this where every single time there is a vacancy we have this apocalyptic ideological firefight over what to do next. Now one way to fix this is to have a 15-member court where five of the members can only be appointed by unanimous agreement by the other 10."



Former U.S. Housing and Urban Development Secretary Julian Castro, discussing the need for the country to be reliable in foreign relations, said, "If you're Kim Jong Un, for example, why in the world would you believe anything that this president says to contain your nuclear weapons program when he tore up an Iran nuclear agreement we just signed four years ago, which was the strongest agreement to contain Iran's nuclear weapons program, and now he's abandoned the very people we've given our word to."



Congresswoman Tulsi Gabbard, when asked about her desire to pull U.S. troops from Syria, said, "The slaughter of the Kurds being done by Turkey is yet another negative consequence of the regime change war that we've been waging in Syria.Donald Trump has the blood of the Kurds on his hand.But so do many of the politicians in our country from both parties who have supported this ongoing regime change war in Syria that started in 2011, along with many in the mainstream media who have been championing and cheerleading this regime change war."