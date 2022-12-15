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ວັນສຸກ, 16 ທັນວາ 2022
ລາວ

10 ປີ ຫຼັງ​ຈາກ​ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນສິດ​ທິ​ຊາວ​ນາ ທີ່​ສົງ​ໄສ​ຖືກ​ລັກ​ພາ​ໂຕ​ໄປ​ ຢູ່​ປ້ອມ​ຕຳ​ຫຼວດ ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ຂ່າວ​ຄາວ​ໃດໆ

​ໃບ​ປິວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສົມ​ບັດ ສົມ​ພອນ ທີ່​ວາງ​ສະ​ແດງ​ຢູ່​ງານ​ທີ່​ບາງກອກ ປະ​ເທດ​ໄທ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 15 ທັນ​ວາ 2022 ລະ​ນຶກ​ເຖິງວັນ​ຄົບ​ຮອບ 10 ປີ ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຖືກ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ໄປ ຢູ່​ໃນ​ລາວ.

ໃນ​ແລງ​ຂອງວັນ​ທີ 15 ທັນ​ວາ 2012, ຢູ່​ຖະ​ໜົນ​ທີ່​ມີ​ລົ​ດ​ສັນ​ຈອນ​ໄປ​ມາ​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ​ໃນ​ນ​ະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ​ນັ້ນ, ທ່ານ ສົມ​ບັດ ສົມ​ພອນ, ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນຊາວ​ນາ​ທີ່​ທຸກ​ຍາກຂອງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ທ່ານ, ໄດ້​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ໂດຍບໍ່​ມີ​ຮ່ອງ​ຮອຍ.

ໃນ​ພາບທີ່​ຖືກ​ຖ່າຍ​ໂດຍ​ກ້ອງ​ວົງ​ຈອນ​ປິດ ທີ່ຕັ້ງ​ຢູ່​ແຄມ​ທາງ​ນັ້ນ, ທ່ານ ສົມ​ບັດ ໄດ້​ຖື​ກ​ກັກ​ຢູ່​ປ້ອມ​ຕຳຫຼວດ, ຍ່າງ​ລົງ​ຈາກ​ລົດ​ຈິບ​ຂອງ​ລາວ ແລະ ຂຶ້ນ​ລົດ​ກະ​ບະ​ທີ່​ໄດ້​ພາ​ລາວ​ໜີໄປ.

ພັນ​ລະ​ຍາ​ຂອງ​ທ່ານ, ທ່ານ​ນາງ ຊຸຍ ເມັງ ອຶ້ງ, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຂັບ​ລົດ​ກັບ​ບ້ານ​ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ອາ​ຫານ​ຄ່ຳ​ ກັບ​ທ່ານ ສົມ​ບັດ ທີ່ຢູ່​ທາງ​ໜ້າ​ທ່ານ​ ໃນ​ລົດ​ອີກ​ຄັນ​ນຶ່ງນັ້ນ, ແມ່ນບໍ່​ໄດ້​ເຫັນ ແລະ ໄດ້​ຍິນ​ຈາກ​ທ່ານ​ອີກ​ເລີຍ. ສີບ​ປີ​ຕໍ່​ມາ, ທ່ານ​ນາງ​ຍັງ​ຮ​ຽກ​ຮ້ອງ​ຄຳ​ຕອບ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ສົງ​ໄສ​ໃນລັກ​ພາ​ຕົວ​ຈາກ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລາວ, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ການ​ຮູ້​ເຫັນໃດໆ ກ່ຽວ​ກັບຊະ​ຕາ​ກຳ​ຂອງ​ທ່ານ. ແລະ​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຫັນ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ໄປ​ໃສ່​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ກໍ​ລະ​ນີ​ໃນ​ການ​ຖືກ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ຂົງ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້.

ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ​ໃຫ້​ຄຳ​ນິ​ຍົມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄຳ​ວ່າ​ການ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ຫາຍ​ສາບ​ສູນນັ້ນ​ວ່າ ເປັນ​ການ​ຈັບ​ກຸມ ຄຸມ​ຂັງ ຫຼື​ລັກ​ພາ​ໂຕ​ໂດຍ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ລັດ ຫລື​ໂດຍ​ພວກ​ລູກ​ສະ​ໝຸນ ແລະ​ການ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ບໍ່​ຍອມ​ຮັບ​ຮູ້​ຂອງ​ລັດ​ຫຼື​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃຫ້​ຮູ​ເຖິງ​ຊະ​ຕາ​ກຳ​ຂອງ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ. ກຸ່ມ​ລາຍ​ງານກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບັ​ງ​ຄັບຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ ຂອງ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ໄດ້​ນັບ 1,303 ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ແກ້​ໄຂ ​ໃນ​ທົ່ວ​ພາກ​ພື້ນ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາ​ປີນີ້.

ໃນ​ປະ​ເທດ​ລາວ, ທ່ານ​ນາງ ອຶ້ງ ກ່າວ​ວ່າ​ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ໃໝ່​ຕໍ່​ລາວ ກ່ຽວ​ກັບ ກໍ​ລະ​ນີ​ຂອງ​ທ່ານ ສົມ​ບັດ ແລະ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ທີ່​ຈະ​ພົບ​ກັບ​ລາວ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 2017. ຖ້າ​ລາວ​ສາ​ມາດ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ອີກ, ລາວ​ກ່າວ​ວ່າ​ລາວ​ຈະ​ບອກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ລາວ​ໄດ້​ເວົ້າ​ເປັນ​ເວ​ລາ 10 ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ການ​ສຳ​ພາດ​ກັບ​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ “ບອກ​ຂ້ອຍ​ກ່ຽວ​ກັບສິ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ ສົມ​ບັດ, ບອກ​ຂ້ອຍ​ຄວາມ​ຈິງ, ບອກ​ຂ້ອຍ​ວ່າ​ ຕອນນີ້​ລາວ​ຢູ່​ໃສ. ຖ້າ​ລາວ​ໄດ້​ກໍ່​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ໃດໆ, ກະ​ລຸ​ນາ​ຕັ້ງ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ລາວ​ ອີງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ. ນັ້ນ​ໄດ້​ເປັນ​ການ​ຂໍ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ຂ້ອຍ. ມີ​ແຕ່ບອກ​ຄວາມ​ຈິງ​ຕໍ່​ຂ້ອຍ, ມີ​ແຕ່​ໃຫ້​ຂ້ອຍ​ຮູ້​ວ່າ ສົມ​ບັດ ຢູ່​ໃສ ແລະ ລາວ​ໄດ້​ເຮັດ​ຫຍັງ.”

ທ່ານ​ນາງ ອຶ້ງ ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ການ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ກັບ​ຊະ​ຕາ​ກຳ ​ທີ່​ລຶກ​ລັບ​ຂອງ​ທ່ານ ສົມ​ບັດ​ ແມ່ນບໍ່​ດີຫຼາຍ.”

ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ເຈົ້າ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ຮູ້​ຈັກນີ້, ຝາ​ເປົ່າ​ທີ່​ເຈົ້າ​ກຳ​ລັງ​ຈ້ອງ​ເບິ່ງ, ແລະ ບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ໃດໆ, ບໍ່​ມີ​ການ​ຮູ້​ຈັກ ກ່ຽວ​ກັບ ສິ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ລາວ​ເລີຍ, ບໍ່​ມີ​ການ​ຮູ້​ຈັກ​ວ່າ​ລາວ​ຍັງ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່ຫຼືບໍ່, ແລະ​ຖ້າ​ລາວ​ຍັງ​ມີ​ຊີ​ວິດ ລາວ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ໃດ. ນີ້​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຂ້ອຍ​ໄດ້​ຊັ່ງ​ຊາ ​ໃນ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ຂ້ອຍ ເປັນ​ເວ​ລາ 10 ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.”

ຈາກ​ການໄດ້​ຮັບ​ການ​ສຶກ​ສາ​ໃນ​ລາວ ແລະ ສະ​ຫະ​ລັດ, ທ່ານ ສົມ​ບັດ ໄດ້​ອຸ​ທິດ​ຊີ​ວິດ​ອາ​ຊີບ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ການ​ສິດ​ສອນເຕັກ​ນິກ​ໃໝ່​ໃຫ້​ຊາວ​ນາລາວ ແລະ ວິ​ທີ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນ ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ລາງ​ວັນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ​ ຂອງ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ໃນ​ປີ 2001 ແລະ ລາງວັນເຣ​ມັອນ ແມັກ​ໄຊ​ໄຊ ທີ່​ມີ​ກຽດ​ຂອງ​ເອ​ເຊຍ ສຳ​ລັບ​ການ​ນຳ​ພາ​ຊຸມ​ຊົນ​ສີ່​ປີ​ຕໍ່​ມາ.

ກ່ອນ​ການ​ຫາຍ​ຕົວ​ໄປ​ຂອງ​ທ່ານ, ທ່ານ ສົມ​ບັດ ກໍ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ສົງ​ໄສ​ຕໍ່​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ດິນ​ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜູນຫຼັງ​ໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້ ຫຼາຍ​ຄອບ​ຄົວທີ່​ບໍ່​ມີ​ເຮືອນ​ຢູ່ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຫຍັງ ຫຼື ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊົດ​ເຊີຍ. ໃນ​ປະ​ເທດ​ຄອມ​ມູ​ນິ​ສ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ, ນຶ່ງ​ພັກ​ການ​ເມືອງ​ດຽວ​ຄື ລາວ, ທ່ານ​ນາງ ອຶ້ງ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ ລາວບໍ່​ເຊື່ອ​ວ່າ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຕາມ​ຫາ​ທ່ານ ສົມ​ບັດ, ຫຼື ຊອກ​ຮູ້​ສິ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ທ່ານ ຖ້າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ເຮັດ ແລະ ເອີ້ນ​ການ​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ວ່າ “ຫຼອກ​ລວງ.”

ທ່ານ​ນາງ ອັງ​ຄະ​ນາ ນີ​ລະ​ໄພ​ຈິດ, ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ໄທ ແລະ ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ລາຍ​ງານຂອງ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​ພາບ​ກ້ອງວົງ​ຈອນ​ປິດ​ໄດ້​ສະ​ໜອງ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ແຂງ​ແກ່ນ​ຢ່າງ​ບໍ່​ປົກ​ກະ​ຕິ​ສຳ​ລັບ​ກໍ​ລະ​ນີ​ການ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ.

ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຈາກ​ປະ​ສົບ​ການ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ, ເກືອບ​ທຸກ​ກໍ​ລະ​ນີ​ແມ່ນບໍ່​ມີຫຼັກ​ຖານ ເຂົາ​ເຈົ້າບໍ່​ມີ​ຮູບ, ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ມີ​ພາບ​ວິ​ດີ​ໂອ. ແຕ່​ສຳ​ລັບ​ທ່ານ​ ສົມ​ບັດ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ​ມັນ​ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ຊັດ​ເຈນ. ພວກ​ເຮົາ​ມີຫຼັກ​ຖານ ທ່ານ​ຖືກ​ບອກ​ໃຫ້​ຢຸດ​ຢູ່​ປ້ອມ​ຕຳຫຼວດ ແລະ ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ​ທ່ານ​ກໍ​ໄດ້​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ.”

​ທ່ານ​ນາງ​ເວົ້າ​ວ່າ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອ້າງວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຮູ້​ຈັກຫ​ຍັງ ກ່ຽວ​ກັບ ສິ່ງ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ຂາດ​ຄວາມ​ຈິງ​ໃຈ ແລະ ຄວາມ​ໂປ່ງ​ໃສ.”

ວີ​ໂອ​ເອ​ແມ່ນບໍ່​ສາ​ມາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ຕຳຫຼວດ​ລາວສຳ​ລັບ​ຄຳ​ເຫັນ. ການ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ຫາ​ໂຄ​ສົກ​ລັດ​ຖະ​ບານຫຼາຍ​ຄັ້ງ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ຮັບ​ສາຍ.

ຈາກ 1,303 ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ແກ້​ໄຂ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ບັງ​ຄັບ​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ທີ່​ຖືກ​ນັບ​ໂດຍ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ​ໃນເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້​ນັ້ນ, ມີ​ພຽງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ຄື ຟີ​ລິບ​ປິນ ແລະ ຕີ​ມໍ​ເລັ​ສ​ເຕ, ເຊິ່ງ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ທີ່​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ, ແມ່ນ​ຮັບ​ຜິດ​ຊ​ອບ​ຕໍ່ 3 ສ່ວນ​ 4 ຂອງ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທັງ​ໝົດ. ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ຢ້ອນ​ກັບ​ຄື​ນ​ໄປຫຼາຍ​ທົດ​ສະ​ວັດ.

ແຕ່​ທ່ານ​ນາງ ອັງ​ຄະ​ນາ, ເຊິ່ງ​ສາ​ມີ​ຂອງ​ລາວ​ເອງ, ທ່ານ ສົມ​ໃຈ ນີ​ລະ​ໄພ​ຈິດ, ໄດ້​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ ພາຍ​ໃຕ້​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທີ່​ໜ້າ​ສົງ​ໄສ ​ໃນ​ປະ​ເທດ ໄທ ເມື່ອ​ປີ 2004 ນັ້ນ, ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ ການ​ບັງ​ຄັບ​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ແມ່ນ​ຍັງ​ຄົງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ທົ່ວ​ພາກ​ພື້ນ. ຈາກ​ 11 ປະ​ເທດ​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້​ນັ້ນ, ມີ​ພຽງ ບ​ຣູ​ໄນ ແລະ ສິງ​ກະ​ໂປ ແມ່ນບໍ່​ມີ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ໂດດ​ເດັ່ນ, ແລະ ບາງ​ປະ​ເທດ​ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ກໍ​ລະ​ນີ​ໃໝ່ ​ເກີດ​ໃນ​ສອງ​ສາມ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ທ່ານ​ນາງ ອັງ​ຄະ​ນາ ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ຕົວ​ເລກ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ, ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ສູງວ່າ​ເປັນ “​ປາຍ​ຂອງ​ມັນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ,” ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ຫຼາຍ​ຄອບ​ຄົວ​ ແມ່​ນ​ຢ້ານຫຼາຍ​ທີ່​ຈະ​ຜິດ​ກັບ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ດຽວ​ກັນ​ທີ່​ຖືກ​ສົງ​ໄສ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ກໍ່​ການ​ລັກ​ພາ​ຕົວ ທີ່​ຈະ​ລາຍ​ງານ​ກໍ​ລະ​ນີ​ນັ້ນ.

ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ​ແມ່ນ​ນຶ່ງ​ໃນຫຼາຍ​ເຫດ​ຜົນ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຍັງ​ຄົງ​ເຮັດ​ມັນ​ຢູ່, ອີງ​ຕາມກາ​ນ​ກ່າວຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ເຄ​ເທຍ ຈີ​ຣິ​ສ​ຊີ (Katia Chirizzi), ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ຫ້ອງ​ການ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ສຳ​ລັບເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້​.

ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢູ່​ງານ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ ບາງກອກ ເພື່ອ​ລະ​ນຶກ​ເຖິງວັນ​ຄົບ​ຮອບ​ການລັກ​ພາ​ຕົວທີ່​ຖືກ​ສົງ​ໄສ​ຂອງ​ທ່ານ​ສົມ​ບັດ​ເມື່ອ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ “ໃນ​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້ ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ດັ້ງ​ເດີມ​ແລ້ວ​ຖືກ​ໃຊ້​ໂດຍ​ລັດ​ເພື່ອ ​ປິດ​ປາກ​ຄູ່​ແຂ່ງ​ທາງ​ການ​ເມືອງ ຫຼື ການ​ອອກສຽງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ.”

ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ແນ່ນອນ, ການ​ບັງ​ຄັບ​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ແມ່ນ​ມັກ​ຖືກ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ກະ​ຈາຍ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ ແລະ ສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທີ່​ແຮງ​ຕໍ່​ບຸກ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ ຜູ້​ທີ່​ກ້າ​ອອກ​ສຽງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າຕໍ່​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ກ່ຽວ​ກັບ ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ ແລະ ບັນ​ຫາສາ​ທາ​ລະ​ນະ​.” ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ, ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ມີ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຜູ້​ປ້ອງ​ກັນ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ຫາ “ນັກ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ສັງ​ຄົມ ແລະ ການ​ເມືອງ ພວກ​ຕ້ອງ​ຕິ​ລັດ​ຖະ​ບານ, ທະ​ນາຍ​ຄວາມ ແລະ ນັກ​ຂ່າວ.”

ທ່ານ​ນາງ ສິ​ຣິ​ພອນ ໃຈ​ເພັດ, ຜູ້ຈັດ​ງານອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ໄທ ທີ່​ຊ່ວຍ​ດຳ​ເນີນ​ໂຄງ​ການ ສົມ​ບັດ ສົມ​ພອນ ແລະນອກເໜືອ​ຈາກ​ນັ້ນ, ເຊິ່ງ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນເພື່ອ​ຄວາມ​ເປັນ​ທຳ​ສຳ​ລັບ​ທ່ານ ສົມ​ພອນ ແລະ ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຄົນ​ອື່ນໆ ​ທີ່​ຖືກ​ບັງ​ຄັບ​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ກ່າວ​ວ່າ “ເຂົາ​ເຈົ້າ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຄົນ​ອື່ນ​ໆ​ຢ້ານ.”

ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ “ຖ້າ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ, ແນ່ນອນ ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ຈະ​ຄິດ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຕາມ​ມາ​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ​ໄວໆ​ນີ້.”

ທ່ານ​ນາງ ອຶ້ງ ແມ່ນບໍ່​ຢ້ານ.

ທ່າ​ນ​ນາງ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່ ແລະ​ ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ປະ​ເທດ ລາວ ແລະ ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ມາ ບາງກອກ ອາ​ທິດນີ້​ເພື່​ອ​ສືບ​ຕໍ່​ປູ​ກ​ຈິດ​ສຳ​ນຶກ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ບັງ​ຄັບ​ຫາ​ຍ​ສາບ​ສູນ​ສາ​ມີ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ແລະ ຄົນ​ອື່ນໆ, ແລະ ເພື່ອ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຄຳ​ຕອບ. ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ການ​ທູດ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ຊ່ວຍ​ນຳ​ພາ​ການ​ຊຸ​ມ​ນຸມ​ຢູ່ນອກ​ສະ​ຖານ​ທູດ ລາວ ເມື່ອ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ພະ​ຫັດ, ແລະ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນຫຼາຍ​ງານ​ທີ່​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວຽກ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ ສົມ​ບັດ ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍ.

ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າຫຼາຍ​ຄົນ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ລາວຍອມ​ແພ້.

ທ່າ​ນນາງ ອຶ້ງ ໄດ້​ກ່າວ​, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຍັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ຫວັງ​ຢູ່ ເຊິ່ງ​ລາວ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ເຫັນ​ທ່ານ​ສົມ​ບັດອີກແລ້ວ​ວ່າ “ແຕ່​ຂ້ອຍ​ເຮັດ​ແນວ​ນັ້ນ​ບໍ່​ໄດ້. ມັນ​ບໍ່​ຖືກ. ຂ້ອຍ​ເຮັດ​ແບບ​ນັ້ນ​ຕໍ່​ຕົນ​ເອງບໍ່​ໄດ້. ຂ້ອຍ​ເຮັດ​ແນວ​ນັ້ນ​ກັບ​ສົມ​ບັດ​ບໍ່​ໄດ້. ຂ້ອຍ​ຕ້ອງ​ສືບ​ຕໍ່​ຖາມ ແລະ ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຊອກ​ຫາ​ຄວາມ​ຈິງ.”

ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຄື​ກັບ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ທຸກ​ຄົນ, ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ, ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ສູດ​ມົນ, ພວກ​ເຮົາມີ​ຄວາມ​ຫວັງ. ມັນ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຫວັງ​ທີ່​ຂ້ອຍ​ຈະ​ຊອກ​ລາວ​ເຫັນ ແລະ ລາວ​ຈະ​ກັບ​ຄືນ​ມາ, ທີ່​ມັນ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂ້ອຍ​ເຮັດ​ຕໍ່​ໄປ, ຕື່ນ​ຂຶ້ນ​ມາ​ທຸກ​ເຊົ້າ ແລະ ພະ​ຍາ​ຍາມ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ຕໍ່, ໃຊ້​ຊີ​ວິດ​ໄປ​ຕໍ່, ດຳ​ເນີນ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ຕໍ່ໄປ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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