ການວາງລະເບີດຮ້າຍແຮງ ໃສ່ຂະບວນລົດຕຳຫຼວດປາກິສຖານ

ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູ່ໃນ​ເຂດ​ພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງປາກິສຖານ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ລະເບີດຂ້າງຖະໜົນທີ່ໄດ້ແຕກຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງ ໜ້ອຍສາມຄົນ ຮວມທັງເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຄົນນຶ່ງ ແລະມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກ 24 ຄົນ.

ໃນ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ ຕຳຫຼວດລາຍ​ງານ​ວ່າ ໄດ້ພົບເຫັນລະເບີດ ທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຢູ່ໃນລົດຈັກ ຈອດຢູ່ຕາມທາງຫຼວງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ ແລະໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຂະບວນລົດຕຳຫຼວດ ຢູ່ໃນ​ເຂດກາງເມືອງແກັດຕາ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເມືອງຫຼວງຂອງແຂວງບາລູຈິສຕານ.



ໂຄສົກໂຮງໝໍ ທ່ານວາຊີມ ແບກ ກ່າວວ່າ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຫຼາຍຄົນ ​ແມ່ນມີ “ອາ​ການ​ສາ​ຫັດ” ແລະທ່ານຢ້ານວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດອາດ​ຈະເພີ້ມຂຶ້ນ​ຕື່ມ. ມີຕຳຫຼວດຢ່າງໜ້ອຍ 10 ຄົນ ຮວມຢູ່ໃນຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.

ຍັງບໍ່ມີກຸ່ມ​ໃດ ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນທັນທີ ຕໍ່ການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້.

ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຊົນ​ເຜົ່າບາລຸຈນອກກົດໝາຍ​ຫຼາຍ​ກຸ່ມ ແລະ ​ກຸ່ມຕາລິບານໃນປາກິສຖານ ທີ່ຮູ້ກັນໃນ​ອີກຊື່​ນຶ່ງວ່າ ກຸ່ມເຕຣິກ-ຕາລິບານ ​ຫຼື TTP ​ຊຶ່ງ​ຕາມ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ແລ້ວ​ແມ່ນ​ເປັນ​ຜູ້​ທຳການໂຈມຕີ ຕໍ່ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະພົນລະເຮືອນຢູ່ໃນບາລູຈິສຕານ.

Authorities in southwestern Pakistan said Wednesday a roadside bomb explosion had killed at least three people, including a senior officer, and wounded 24 others.



Initial police reports found the bomb was hidden in a motorbike, parked along a main road, and targeted a police convoy in central Quetta, the capital of Baluchistan province.

A hospital spokesman, Waseem Baig, said several of the wounded victims were in “critical condition” and he feared the death toll could increase. At least 10 policemen were among the injur

There were no immediate claims of responsibly for the deadly attack.

Outlawed ethnic Baluch militant groups and the Pakistani Taliban, also known as the Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), routinely carry out attacks against security forces and civilians in Baluchistan.