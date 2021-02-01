ຍັງບໍ່ພໍເທົ່າໃດມື້ ກ່ອນການໄຕ່ສວນ ຄະດີຟ້ອງຮ້ອງ ທ່ານທຣໍາໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ທະນາຍຄວາມຊຸດໃໝ່

ອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດທ່ານ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ປະກາດໃນວັນອາທິດວານນີ້ກ່ຽວກັບທີມງານທະນາຍຄວາມໃໝ່ ເພື່ອນຳພາການປ້ອງກັນແກ່ທ່ານໃນການດຳເນີນຄະດີຟ້ອງຮ້ອງທ່ານຄັ້ງທີສອງ. ທະນາຍຄວາມຂອງຈໍາເລີຍ, ທ່ານເດວິດ ໂຊເອນ (David Schoen), ຜູ້ອອກຄຳເຫັນດ້ານກົດໝາຍຢູ່ໃນໂທລະພາບເລື້ອຍໆ, ແລະທ່ານ ບຣຸສ ແຄສເຕີ (Bruce Castor), ອະດີດທະນາຍຄວາມເມືອງໃນລັດເພັນໂຊເວເນຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະເຊີນກັບການວິພາກວິຈານກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານທີ່ຈະບໍ່ກ່າວຫານັກສະແດງບິລ ຄອສບີ (Bill Cosby) ໃນຄະດີອາຍາດ້ານການລະເມີດທາງເພດ, ຈະເປັນຕົວແທນໃຫ້ທ່ານ ທຣໍາ ຢູ່ໃນການໄຕ່ສວນຄະດີຢູ່ສະພາສູງ ເຊິ່ງຈະເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ ໃນອາທິດໜ້ານີ້.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກມາ ຜ່ານສຳນັກງານຂອງທ່ານທຣໍານັ້ນ, ທະ ນາຍຄວາມທັງສອງທ່ານ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ພວກເພິ່ນຮູ້ສຶກເປັນກຽດທີ່ໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວ.
“ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງລັດຖະທຳມະນູນຂອງພວກເຮົາກຳລັງຈະຖືກທົດສອບຢ່າງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນປະຫວັດສາດຂອງພວກເຮົາ. ມັນແຂງແຮງແລະໜຽວແໜ້ນທົນທານ. ເອກະສານສະບັບນຶ່ງທີ່ຂຽນໄວ້ໄດ້ຫລາຍປີມາແລ້ວ, ແລະມັນຈະຊະ ນະການເປັນພັກດຽວ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ, ແລະສະເໝີໄປ.”
ທະນາຍຄວາມຈາກລັດຄາໂລໄຣນາໃຕ້ ສອງຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງ, ທ່ານ ບຸດຈ໌ ບາວເວີສ໌ (Butch Bowers) ແລະ ທ່ານນາງ ເດບາຣາ ບາບີເອີ (Deborah Barbier), ເຄີຍຖືກຄາດວ່າຈະເປັນທະນາຍຄວາມນຳຂອງທຣໍາ. ສາຍພົວພັນດັ່ງກ່າວໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ຫລຸດໄປ ຍ້ອນຄວາມເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດທາງກົດໝາຍທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການໄຕ່ສວນຄະດີນີ້, ລວມທັງການຢືນຢັດຂອງທ່ານທຣໍາກ່ຽວກັບການກ່າວຫາການສໍ້ໂກງໃນການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງຂ່າວສານຕ່າງໆ ໂດຍອ້າງເຖິງຄໍາເວົ້າຂອງຜູ້ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບບັນຫານີ້.
ທ່ານອະດີດປະທານາທິບໍດີກຳລັງປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາ “ການຍຸຍົງໃຫ້ເກີດການຈາລະຈົນ” ໃນການພົວພັນກັບກຸ່ມທີ່ບຸກເຂົ້າໄປໃນຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດໃນວັນທີ 6 ມັງກອນຜ່ານມາ.
ບັນດາຜູ້ຈັດການໃນການຟ້ອງຮ້ອງໃນສະພາຕໍ່າເຮັດໜ້າທີ່ເປັນໄອຍະການແມ່ນ ປະເຊີນໜ້າກັບວຽກງານທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ຢ່າງໜ້ອຍມີສະມາ ຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ 17 ຄົນ ລົງຄະແນນສຽງຟ້ອງຮ້ອງທ່ານທຣໍາ. ນັ້ນແມ່ນຈໍານວນທີ່ຕ້ອງມີ ເພື່ອໃຫ້ຄົບຕາມເງື່ອນໄຂສອງສ່ວນສາມຂອງສະພາສູງທີ່ຕັ້ງໄວ້, ສົມມຸດວ່າ ຄະນະສະມາຊິກຂອງພັກເດໂມແຄຣັດຫາທັງຫມົດສະໜັບສະໜຸນການຟ້ອງຮ້ອງນັ້ນ.
ສະມາຊິກສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນຈຳນວນນຶ່ງ ໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ການດຳເນີນການໄຕ່ສວນຄະດີດັ່ງກ່າວ, ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນວ່າມັນບໍ່ຖືກຕັ້ງຕາມລັດຖະທຳມະນູນຍ້ອນວ່າທ່ານ ທຣໍາ ອອກຈາກ ຕຳແໜ່ງໄປແລ້ວ.
ທ່ານທຣໍາ ແມ່ນເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຄົນທຳອິດ ທີ່ໄດ້ຖືກຟ້ອງຮ້ອງສອງຄັ້ງ. ທ່ານໄດ້ຖືກຕັດສິນໃຫ້ພົ້ນໂທດໄປໂດຍສະພາສູງ ໃນ 1 ປີຜ່ານມາ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາກ່ຽວກັບການສວຍໃຊ້ອຳນາດແລະການກີດຂວາງລັດຖະສະພາ.