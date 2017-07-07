ການພົບປະກັນທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກສະຫະປະຊາຊາດ ຢູ່ສະວິດເຊີແລນ
ແມ່ນແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ສະພາບສູ້ຢັນກັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກແຍກກັນຢູ່ໃນໄຊ
ປຣັສ, ປະເທດທີ່ເປັນເກາະດອນແຫ່ງນຶ່ງມາເປັນເວລາຫລາຍກວ່າສີ່ທົດສະວັດນັ້ນ
ຢຸດຕິລົງ.
ທ່ານ Antonio Guterres, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່າວໃນວັນສຸກ
ມື້ນີ້ວ່າ "ໜ້າເສຍໃຈ...ທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຕົກລົງກັນໄດ້ ແລະກອງປະຊຸມນີ້ ກໍໄດ້ຈົບ
ລົງໂດຍທີ່ບໍ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະນໍາເອົາການແກ້ໄຂບັນຫາ ມາແກ້ບັນຫາທີ່ແກ່ຍາວ
ມາເປັນເວລາດົນນານຢ່າງຮ້າຍແຮງນີ້."
ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການດໍາເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ຈະທໍາ
ໃຫ້ເກາະແຫ່ງນີ້ ທ້ອນໂຮມກັນຄືນໄດ້ ລວມມີຜູ້ນໍາຂອງກຣີສ ເທີກີ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່
ໃຫ້ການຄໍ້າປະກັນ ຈາກສາມປະເທດ ຊຶ່ງລວມມີ ກຣີສ ເທີກີແລະອັງກິດທີ່ເປັນອະດີດ
ຜູ້ປົກຄອງສະໄໝອານານິຄົມໃນເມືອກ່ອນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ
ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມນີ້ເຊັ່ນກັນ.
ໄຊປຣັສ ໄດ້ແຕກແຍກກັນມາຕັ້ງແຕ່ປີ 1974 ໃນຕອນທີ່ທະຫານຂອງເທີກີໄດ້ບຸກລຸກ
ແລະຍຶດຄອງເອົານຶ່ງສ່ວນສາມຂອງພາກເໜືອປະເທດນີ້ ໃນເວລາຕໍ່ມາເພື່ອເປັນການ
ຕອບໂຕ້ກັບການລຸກຮືຂຶ້ນ ທີ່ໄດ້ຮັບແຮງດົນໃຈ ຈາກ Athens ເພື່ອຢາກເປັນປະເທດ
ດຽວກັບກຣີສ. ເທີກີຮັກສາທະຫານຂອງຕົນ ຈໍານວນ 35,000 ຄົນໄວ້ໃນພາກເໜືອ
ຂອງໄຊປຣັສ. ປະຊາຄົມກຣີສເຫັນວ່າ ທະຫານເຫລົ່ານີ້ເປັນອັນຕະລາຍແລະຢາກໃຫ້
ພວກເຂົາເຈົ້າຖອນອອກໄປ. ແຕ່ວ່າ ຊາວໄຊປຣັສ ທີ່ມີເຊື້ອສາຍເທີກີ ກັບຄິດວ່າ ທະ
ຫານເຫລົ່ານີ້ ເປັນຜູ້ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານ Mevlut Cavusoglu ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງເທີກີ ເວົ້າວ່າ
ຈຸດທີ່ຄ້າງຄາຫລັກໆ ຢູ່ໃນການພົບປະຢູ່ສະວິດເຊີແລນນີ້ ກໍຄື ການຢືນຢັນຂອງກຣີສ
ແລະຊາວໄຊປຣັສ ທີ່ມີເຊື້ອສາຍກຣີສວ່າ ໃຫ້ເທີກີຖອນກໍາລັງທະຫານຂອງຕົນອອກ
ໄປຈາກເກາະດັ່ງກ່າວໃຫ້ໝົດ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລົບລ້າງ ສິດໃນການແຊກແຊງທາງ
ທະຫານ.
ທ່ານ Guterres ກ່າວອີກວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າການພົບປະເຈລະຈາ ໄດ້ເລີກລົ້ມໄປ "ອັນ
ນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ບໍ່ສາມາດມີແນວຄວາມຄິດລິເລີ້ມອັນອື່ນໄດ້ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນ
ຫາຂອງໄຊປຣັສນີ້."
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່າວມ້ວນທ້າຍວ່າ “ສະຫະປະຊາຊາດມີ
ບົດບາດເປັນຜູ້ຊຸກຍູ້ ແລະພວກເຮົາຈະຢູ່ເປີດກວ້າງສະເໝີ ສຳລັບພັກຝ່າຍຕ່າງໆ ທີ່ຍິນ
ດີຈະຕົກລົງກັນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ