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ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ຈາກ​ພາ​ຍຸ​ໄຊ​ໂຄ​ລນ ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ

ຮູບ​ພາບ​ທາ​ງອາ​ກາດສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫານ ຂອງ​ພາ​ຍຸ​ອີ​ແດ ໃນ​ເມືອງ​ເບ​ຣາ, ປະ​ເທດ ໂມ​ຊໍ​າບິກ. ວັນ​ທີ 23 ມີ​ນາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ໃນ​ ໂມ​ຊຳ​ບິກ ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນກາຍ 400 ຄົນ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານ​ນີ້ ໃນ​
ຂະ​ນະ​ທີ່​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ແລະ​ຄວາມ​ພະ​ຍາຍ​າມ​ກູ້​ໄພ ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ນຶ່ງ​ອາ
​ທິດ ຫຼັງ​ຈາກ​ພາ​ຍຸ​ໄຊ​ໂຄ​ລ​ ອີ​ແດ ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ຫາຍ​ຍະ​ນະ​ໃຫ້​ແກ່​ຫຼາຍພາກ​ສ່ວນ​ຂອງ
ປະ​ເທດ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ ເຈົ້າ​ໜ້​າ​ທີ່ລັດ​ຖະ​ບານ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກຸ່ມ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ເຊິ່ງຕິດ​ຕາມໂດຍກອງ​ທັບ ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ໃຕ້ ແລ​ະ​ ​ອິນ​ເດຍ
ໄດ້ເດີນ​ທາງໄປ ​ໂມ​ຊຳ​ບິກ​ ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາ​ຜູ້​ຫາຍ​ສາບ​ສູນນັ້ນ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ດີ້ນ​ຮົນ​ ທີ່​ຈະ
​ຊ່ວ​ຍເຫຼືອ​ປະ​ຊາ​ຊົນຫຼາຍ​ສິບ​ພັນ​ຄົນຢູ່​ພາກ​ພື້ນ​ດິນ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ ທີ່​ດິນ ແລ​ະ​ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂອງ ໂມ​ຊໍ​າບິກ ທ່ານ​ ແຊ​ລ​ໂຊຄໍ​ເຣ​ອາ ໄດ້​ກ່າວ
​ວ່າ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ “ຍັງຮຸນ​ແຮງ ແຕ່​ກຳ​ລັງ​ດີ​ຂຶ້ນ.” ທ່ານໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ 1,500 ຄົນ ​ຕ້ອງ​
ການ ການ​ກູ້​ໄພ​ຈາກ​ຫຼັງ​ຄາ​ເຮືອນ ແລະ​ຕົ້ນ​ໄມ້ແລ​ະ ​ປະ​ມານ 89,000 ຄົນ​ໄດ້​ພາ​ກັນ
ເຂົ້າ​ຢູ່​ສູນ​ພັກ​ພາ​ອາ​ໄສ​ຕ່າງໆ.

ທ່ານ ​ຄໍ​ເ​ຣ​ອາ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຕາຍຂອງ 417 ຄົນ​ແມ່ນໄດ້ຖືກຢືນ​ຢັນ​ໃນ​ ໂມ​ຊໍາ​ບິກ, ເປັນ
​ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ສູງ​ສຸດຂອງ​ຄົນ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ ແລະ ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ
​ບ້ານ​ ຊິມ​ບັບ​ເວ ແລະ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ ມາ​ລາ​ວີ ເປັນ 676 ຄົນ. ພະ​ນັກ​ງານ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ກ່າ​ວ
​ວ່າຕົວ​ເລກ​ນັ້ນ ຈ​ະ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ແນ່ນອນ ໃນ​ຂ​ະ​ນະ​ທີ່​ນໍ້າ​ຖ້​ວມສື​ບ​ຕໍ່​ຫລຸດ​ລົງ. ປະ​ມານ
1 ລ້ານ 7 ແສນ​ຄົນໄດ້ຮັບຜົນ​ກະ​ທົບຈາກ​ພາ​ຍຸ,ເຊິ່ວງແມ່ນນຶ່ງ​ໃນ​ການຖະ​ຫລົ່ມ​ ທີ່ຮ້າຍ
​ແຮງທີ່​ສຸດ​ຢູ່​ຂົງ​ເຂດ ​ໃນຮອບ​ຫຼາຍ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ທີ່​ຜ່າ​ນ​ມາ.

Cyclone Idai Victims Appeal to Zimbabwean Government for Fast Relief
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Cyclone Idai Victims Appeal to Zimbabwean Government for Fast Relief

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ລິງໂດຍກົງ

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍຈາກ​ພາ​ຍຸດັ່ງ​ກ່າວ ​ພາ​ກັນ​ເກັບ​ກູ້​ເອົາ​ເຄື່ອງ​ຂອງສ່ວນ
​ຕົວ​ທີ່ເຂົາ​ເຈົ້າສາ​ມາດຊອກ​ຫາ​ໄດ້ນັ້ນ, ຊາວ​ບ້ານ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ທີ່​ຢູ່​ໃນເຂດຖືກ​ກະ​ທົບ ຍັງ​
ຄົງ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ອະ​ນາ​ຄົນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ແລ​ະ​ການຂາດ​ເຂີນ​ສິ່ງ​ຂອງຈຳ​ເປັນ​
ຕ່າງໆເຊັ່ນ​ວ່າ ອາ​ຫານ ນ້ຳ ແລ​ະ​ ຢາ​ປົວ​ພະ​ຍາດ.​

ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຊ່ວ​ຍ​ເຫຼືອ​ຈາກ​ສາ​ກົນ ແມ່ນໄດ້​ປະ​ສານ​ງານກັນ​ໂດຍ​ໂຄງ​ການ​ອາ
​ຫານ​ໂລກ ຫຼື (WFP). ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ຂອງອົງ​ການດັ່ງ​ກ່າວ ປະ​ຈຳ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ
ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ທ່ານໂລ​ລາ ກາ​ສ​ໂຕ​ຣ ໄດ້ກ່າວ​ຕໍ່ ວີ​ໂອ​ເອ ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ ບັນ​ດາ​
ກຸ່ມ​ບັນ​ເທົ​າ​ທຸກ​ປະ​ເຊີນກັບ “ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ໃນ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງຢ່າງ​ໃຫ​ຍ່​ຫຼວງ” ເພື່ອຊ່ວ​ຍ
​ເຫຼືອ​ບັ​ນ​ດາ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ ຜູ້​ທີ່ “ມີ​ຄວາມ​ຕຶງ​ຄຽດ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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