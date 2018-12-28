ຖ້າຫາກທ່ານເອົາສິ່ງທີ່ຕ້ານລັດຖະບານລົງໃສ່ໃນອິນເຕີແນັດຢູ່ຫວຽດນາມ ທ່ານຄາດ
ໄວ້ໂລດວ່າ ຈະຖືກຈັບໄດ້ ຫລືບໍ່ກໍຈະຖືກກັບດັກລໍ້ໃຫ້ເຮັດຜິດໄປ. ນັບແຕ່ປີ 2019
ເປັນຕົ້ນໄປ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ສາມາດສ້າງໃຫ້ເປັນຫລັກຖານເພື່ອເອົາຜິດກັບທ່ານໄດ້
ໂດຍໃຊ້ສິ່ງທີ່ທ່ານສົ່ງໄປທາງອີເມລ ແລະເຄືອຂ່າຍສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ຊຶ່ງລວມທັງ
ເຟັສບຸກ (Facebook) ນັ້ນອີກດ້ວຍ. ແຕ່ວ່າ ປະເທດທີ່ຄິດເຫັນບົດບາດຂອງຕົນ
ຢູ່ໃນເສດຖະກິດທາງດິຈີຕອລ ທີ່ຫາກໍ່ເລີ້ມເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ຈະບໍ່ປິດເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆລົງ
ແບບດຽວກັນກັບຈີນເຮັດ.
ຫວຽດນາມ ແມ່ນໄດ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຫວາດສຽວຂອງການດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງ ການໃຊ້
ອິນເຕີແນັດຢ່າງເສລີໂດຍເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ ແລະການ
ສູ້ຢັນກັບສິ່ງທີ່ທ່ານລາມຫງວຽນ (Lam Nguyen) ຫົວໜ້າບໍລິຫານປະຈຳປະເທດ
ຫວຽດນາມຂອງບໍລິສັດຄົ້ນຄວ້າຕະຫລາດ IDC ເອີ້ນວ່າ "ໄພຫາຍຍະນະຈາກລະ
ບົບດີຈິຕອລ" ນັ້ນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ປະເທດດັ່ງກ່າວ ກໍມີຄວາມໂກດເຄືອງເພີ້ມຂຶ້ນ
ຕໍ່ການຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານໂດຍໃຊ້ອິນເຕີແນັດ.
ຮ່າງດຳລັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີແນັດ ຫລື
Cybersecurity ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້
ໃຊ້ເວລ 18 ເດືອນເພື່ອສ້າງຂຶ້ນມາ ຈະຊ່ວຍລັດຖະບານຄອມມີວນິສ ຢູ່ທີ່ນັ້ນບັນລຸເປົ້າ
ໝາຍເຫລົ່ານີ້ ໂດຍການອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານອິນເຕີແນັດ ຫລື service
providers ດຳເນີນການເພີ້ມຂຶ້ນໃນການເຝົ້າຕິດຕາມເບິ່ງການໃຊ້ຂອງຄົນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະຖືກຄັດຄ້ານໂດຍບໍລິສັດ Google ແລະ Facebook ກໍຕາມ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ພ້ອມທັງດ້ານ e-mail ແລະການຄ້າຜ່ານອິນເຕີແນັດ ອາດຈະຖືກບອກໃຫ້ເກັບເອົາຂໍ້ມູນໄວ້ໃນຫວຽດນາມ, ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີແນັດ ຫລື Cybersecurity ນີ້. ຫລືບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍຕ້ອງທຳການກວດກາ ດ້ວຍຕົນເອງ ແລ້ວເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລູກຄ້າຂອງຕົນໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະກໍລຶບເນື້ອໃນບາງຢ່າງຖິ້ມ, ອີງຕາມທ່ານຫງວຽນ.
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