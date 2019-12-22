ພວກມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງໃນໂຄຣເອເຊຍ ກຳລັງພາກັນໄປໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆ ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ເພື່ອເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດ.
ປະທານາທິບໍດີ ຜູ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນປັດຈຸບັນ ທ່ານນາງ ໂຄລິນດາ ກຣາບາຣ-ຄີຕາໂຣວິຈ ຫົວອານຸລັກນິຍົມ ແມ່ນກຳລັງຖືກທ້າຊີງຕຳແໜ່ງໂດຍ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານໂຊຣານ ມີໂລໂນວິຈ ຜູ້ນິຍົມຝ່າຍຊ້າຍ ແລະນັກຮ້ອງຜູ້ນິຍົມຝ່າຍຂວາ ທ່ານມີໂຣສະລາບ ສໂກໂຣ.
ບັນດານັກວິເຄາະດ້ານການເມືອງ ກ່າວວ່າ ອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຈະມີການລົງຄະແນນສຽງຂັ້ນຊີ້ຂາດ ໃນເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.
ການເລືອກຕັ້ງກ່ອນວັນຄຣິສມັສ ນີ້ ມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດວັນ ກ່ອນທີ່ ໂຄຣເອເຊຍ ຈະເລີ້ມການໝຸນວຽນໄປເປັນປະທານຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ຄັ້ງທຳອິດຂອງຕົນ ນຶ່ງສະໄໝໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ ໂດຍຈະເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ມັງກອນນີ້.
ໂຄຣເອເຊຍ ມີປະຊາຊົນ 3 ລ້ານ 8 ແສນຄົນ ຜູ້ທີ່ມີສິດໃຊ້ສິດອອກສຽງ ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ
Voters in Croatia are going to the polls Sunday for a presidential election.
Incumbent president Kolinda Grabar-Kitarovic, a conservative, is being challenged by leftist former prime minister Zoran Milanovic and right-wing singer Miroslav Skoro.
Political analysts say there will probably be a run-off vote in January.
The pre-Christmas election comes just days before Croatia begins its first six-month term at the helm of the European Union's rotating presidency, starting on January 1.
Croatia has 3.8 million people who are eligible to vote.