ກຸ່ມປຸກລະດົມຟອດທີຟາຍ ໄຣສ໌ (Fortify Rights) ຊຶ່ງແປວ່າ ເສີມສ້າງສິດທິ ແລະ ຊາວມຽນມາ 16 ຄົນ ໄດ້ຍື່ນຟ້ອງການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນ ແລະ ອາຊະຍາກໍາສົງຄາມຕໍ່ຜູ້ນໍາທະຫານຂອງມຽນມາ ໃນເຢຍຣະມັນ ຢູ່ໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງຫລ້າສຸດທີ່ຈະໃຊ້ຫຼັກການຂອງອໍານາດຕັດສິນຄະດີສາກົນ ຕໍ່ພວກນາຍພົນຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ກຸ່ມປຸກລະດົມຟອດທີຟາຍ ໄຣສ໌ (Fortify Rights) ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບຄະດີດັ່ງກ່າວ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຢູ່ໃນປະເທດໄທ ທີ່ມີຊາຍແດນຍາວ ແລະ ຕິດກັບມຽນມາ, ແລະກ່າວວ່າ ສຳນວນຟ້ອງທີ່ມີຄວາມຍາວ 215 ຫນ້າໄດ້ຖືກຍື່ນຕໍ່ໄອຍະການລັດຖະບານກາງຂອງເຢຍຣະມັນ ໃນວັນທີ 20 ມັງກອນ. ປັດຈຸບັນ ຫ້ອງການໄອຍະການນັ້ນ ຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າ ຈະເປີດການສືບສວນຫຼືບໍ່.
ຫ້ອງການໄອຍະການຢືນຢັນວ່າ ໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຮຽນນີ້ ຢູ່ໃນອີເມລທີ່ຂຽນຫາວີໂອເອ ແຕ່ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ຄຳເຫັນເພີ້ມເຕີມ.
ຫລັກການອໍານາດຕັດສິນຄະດີສາກົນ ຖືວ່າອາຊະຍາກຳບາງຢ່າງ ລວມທັງການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນ, ມີຄວາມໂຫດຮ້າຍຫຼາຍ ມັນຢູ່ເໜືອຊາຍແດນຂອງປະເທດ ແລະມັນ ພ້ອມກັບຜູ້ກະທຳຜິດສາມາດຖືກດຳເນີນຄະດີຢູ່ບ່ອນໃດກໍໄດ້.
ຫົວໜ້າຜູ້ບໍລິຫານ ຫລື CEO ຂອງກຸ່ມຟອດທີຟາຍ ໄຣສ໌ (Fortify Rights), ທ່ານແມັດທີວ ສມິດ (Matthew Smith) ກ່າວວ່າ ເຢຍຣະມັນມີກົດຫມາຍບາງອັນທີ່ກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດ ທີ່ກວມເອົາເຂດອໍານາດຕັດສິນຄະດີສາກົນທົ່ວໂລກ ແລະກໍາລັງດຳເນີນການກ່ຽວກັບຫຼາຍກວ່າ 100 ຄະດີເຊັ່ນນັ້ນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ຄຳຮ້ອງຮຽນຂອງກຸ່ມຂອງທ່ານ “ສະໜອງຫຼັກຖານໃໝ່ ທີ່ກອງທັບມຽນມາໄດ້ສັງຫານ, ຂົ່ມຂືນ, ທໍລະມານ, ຈຳຄຸກ, ເຮັດໃຫ້ຫາຍສາບສູນ, ຂົ່ມເຫັງ ແລະກະທຳຜິດໃນຖານອື່ນໆ ທີ່ເປັນການສັງຫານໝູ່, ອາຊະຍາກຳຕ້ານມະນຸດຊາດ ແລະ ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ ທີ່ລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍເຢຍຣະມັນ.”
ທ່ານ ສມິດ ກ່າວຕື່ມວ່າ "ຄໍາຮ້ອງທຸກດັ່ງກ່າວປະກອບມີຫຼັກຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດຖະ ບານທະຫານຂັ້ນສູງ ໄດ້ໃຊ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງສຸດຕໍ່ພະນັກງານທີ່ກໍ່ອາຊະຍາກໍາ, ແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ເຫຼົ່ານັ້ນຮູ້ກ່ຽວກັບການກໍ່ອາຊະຍາກໍາຂອງພະນັກງານຂອງຕົນ ແລະກໍບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການໃດໆ ເພື່ອປ້ອງກັນການກໍ່ອາຊະຍາກໍາ ຫຼືລົງໂທດຜູ້ກະທໍາຜິດ."