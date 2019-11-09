ອາດຊະຍາກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຢາເສບຕິດໃນນະຄອນວຽງຈັນ ຍັງເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ຍ້ອນວ່າການດຳເນີນມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະປາບປາມຂອງພາກສ່ວນຮັບຜິດ
ຊອບຍັງມີປະສິດທິພາບຕ່ຳ.
ພົນຈັດຕະວາ ບຸບຜາ ສີພົມມາ ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບນະ
ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ບັນຫາອາດຊະຍາກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຢາເສບ
ຕິດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຍັງມີທ່າອຽງເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍ ນອກຈາກຈະມີ
ສາເຫດມາຈາກການມົ້ວສຸມເສບຢາ ແລະຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມແກັ່ງຕ່າງໆຂອງບັນດາຊາວ
ໜຸ່ມທີ່ບໍ່ມີວຽກເຮັດ ແລະບໍ່ມີໂອກາດໃນດ້ານການສຶກສາ ແລ້ວ ການດຳເນີນມາດຕະ
ການປ້ອງກັນ ແລະປາບປາມທີ່ມີປະສິດທິພາບຕ່ຳ ຂອງພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບນັ້ນ
ກໍຄື ສາເຫດສຳຄັນເຊັ່ນກັນ ທັງຍັງຂາດການຮ່ວມມືຈາກສັງຄົມອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ພົນຈັດ
ຕະວາ ບຸບຜາ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ:
“ການສະກັດກັ້ນ ແລະການຕ້ານການລັກລອບການລຳລຽງຂົນສົ່ງການຄ້າຂາຍ
ຢາເສບຕິດ ຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ ການປະຕິບັດມາດຕະການທາງດ້ານກົດໝາຍຕໍ່
ຜູ້ກະທຳຜິດ ຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດ ຍັງມີລັກສະນະບ່ອນເຄັ່ງບ່ອນຍານ ການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງສັງຄົມຕໍ່ບັນຫານີ້ຍັງບໍ່ທັນຫຼາຍ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຍັງບໍ່ທັນເອົາໃຈໃສ່ສຶກ
ສາອົບຮົມລູກຫຼານຂອງຕົນ ພໍ່ແມ່ຈໍານວນນຶ່ງປະຖິ້ມຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ກາຍ
ເປັນພາລະຂອງລັດ ແລະສັງຄົມຕ້ອງໄດ້ແບກຫາມໃນການປີ່ນປົວ ແລະລ້ຽງລູກ
ຂອງເຂົາເຈົ້າເຫລົ່ານັ້ນ.”
ທາງດ້ານພົນຕີສົມຫວັງ ທຳມະສິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ຖະແຫຼງວ່າການດຳເນີນມາດຕະການການປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດໃນໄລຍະປີ 2016-2018 ສາມາດຈັບຜູ້ກະທຳຜິດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 13,900 ຄົນໃນຈຳນວນ 9,430
ກວ່າຄະດີ ແລະໃນນີ້ ເປັນນັກຄ້າຢາເສບຕິດຊາວຕ່າງຊາດຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນ ທີ່
ສ່ວນໃຫຍ່ກໍຄືຊາວຫວຽດນາມ ແລະຊາວຈີນ ສ່ວນຢາເສບຕິດທີ່ຍຶດໄດ້ນັ້ນ ເປັນຢາ
ບ້າ 37 ກວ່າລ້ານເມັດ ເຮໂຣອິນກວ່າ 735 ກິໂລກຣາມ ຢາໄອສ໌ ກວ່າ 2 ໂຕນ ກັບ
ຊາແຫ້ງເກືອບ 6.3 ໂຕນ ຝິ່ນກວ່າ 500 ກິໂລກຣາມ ໂຄເຄນ ກວ່າ 8 ກິໂລກຣາມ
ສານເຄມີທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດຢາເສບຕິດກວ່າ 10 ໂຕນ ລົດຍົນ 344 ຄັນ ລົດຈັກ
1,335 ຄັນ ເຮືອ 3 ລຳ ອາວຸດປືນ ແລະອຸບປະກອນສື່ສານທັນສະໄໝນັບໝື່ນລາຍ
ການ ທັງຍັງກວດພົບການລັກລອບປູກຝິ່ນໃນເຂດແຂວງພາກເໜືອກວ່າ 15,640
ເຮັກຕາ ແລະມີປະຊາຊົນລາວເສບຢາຝິ່ນ ຫຼາຍກວ່າ 65,000 ຄົນອີກດ້ວຍ.
ທາງດ້ານສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຕິວັດລາວ ຄາດວ່າ ມີເຍົາວະຊົນລາວເກີນກວ່າ 400,
000 ຄົນທີ່ຢູ່ໃນສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນການເຂົ້າໄປມີສ່ວນ ໃນການລັກລອບຄ້າຢາເສບຕິດທີ່ນຳໄປສູ່ການກໍ່
ອາດຊະຍາກຳຮູບແບບອື່ນໆເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ນັ້ນ.
ສ່ວນຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະປາບປາມຢາເສບຕິດແຫ່ງຊາດໄທ ສະ ເໜີ
ລາຍງານວ່າການລັກລອບປູກຝິ່ນໃນເຂດຕິດຕໍ່ຊາຍແດນລາວໄທ ແລະມຽນມາ ຫຼື
ເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳນັ້ນ ມີເນື້ອທີ່ລົດລົງຈາກ 48,000 ເຮັກຕາໃນປີ 2017 ເປັນ 33,
600 ເຮັກຕາ ໃນປີ 2018 ແລະປີ 2019 ນີ້ ອົງການຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ແລະອາດ
ຊະຍາກຳແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (UNODC) ຄາດໝາຍວ່າຈະມີການລັກລອບປູກ
ຝິ່ນໃນມຽນມາ 40,000 ກວ່າເຮັກຕາໃນໄທ 1,500 ເຮັກຕາ ແລະ 10,5000 ກວ່າ
ເຮັກຕາ ໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຫຼວງນ້ຳທາ ຫຼວງພະບາງ ອຸດົມໄຊ ພົງສາລີ ແລະຫົວພັນ
ໂດຍຈະເຮັດໃຫ້ເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳມີຜົນຜະລິດຝິ່ນຮວມກັນເກີນກວ່າ 270 ໂຕນ.
ທັງນີ້ ການຮ່ວມມືປາບປາມຢາເສບຕິດລະຫວ່າງຈີນ ມຽນມາ ລາວ ໄທ ກຳປູເຈຍ
ແລະຫວຽດນາມ ພາຍໃຕ້ປະຕິບັດການແມ່ນ້ຳຂອງ ປອດຈາກບັນຫາຢາເສບຕິດທີ່
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນໃນໄລຍະ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາ ສາມາດປາບປາມການຄ້າຢາເສບ
ຕິດໄດ້ 125, 274 ກໍລະນີ ຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ 160,000 ກວ່າຄົນ ຢຶດຢາບ້າກວ່າ 363
ລ້ານເມັດ ຢາໄອສ໌ ກວ່າ 13 ໂຕນ ເຮໂຣອິນ 7,553 ກິໂລກຣາມ ຢາຝິ່ນກວ່າ 14
ໂຕນ ກັນຊາແຫ້ງ 20 ກວ່າໂຕນ ອາວຸດ ແລະອຸບປະກອນສື່ສານທັນສະໄໝໝື່ນກວ່າ
ລາຍການ ສານເຄມີກວ່າ 270 ໂຕນ ທັງນີ້ໂດຍບໍ່ຮວມຢາບ້າຫຼາຍກວ່າ 745 ລ້ານ
ເມັດທີ່ທາງການໄທຍຶດໄດ້ໃນປີ 2018 ແຕ່ຢ່າງໃດ.
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