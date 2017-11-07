ສານສູງສຸດ ປາປົວ ນິວກີເນຍ ປະຕິເສດ ບໍ່ຍອມເປີດ ການບໍລິການ ຂັ້ນພື້ນຖານຄືນ ທີ່ສູນອົບພະຍົບ

ສານສູງສຸດຂອງ Papua New Guinea ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຄຳຮ້ອງທີ່ຈະຟື້ນຟູການບໍ
ລິການຂັ້ນພື້ນຖານ ຕໍ່ອະດີດສູນກັກຂັງອົບພະຍົບ ທີ່ບໍລິຫານໂດຍອອສເຕຣເລຍ ບ່ອນທີ່ມີພວກຂໍລີ້ໄພຫລາຍກວ່າ 600 ຄົນ ໄດ້ຄວບຄຸມໄວ້ມາເປັນເວລາກວ່ານຶ່ງອາ
ທີດແລ້ວ.
ໄຟຟ້າ ແລະນໍ້າໄດ້ຖືກຕັດ ແລະການສົ່ງສະບຽງອາຫານໃຫ້ກໍໄດ້ຍຸຕິລົງ ເວລາສູນກັກ
ຂັງ ທີ່ໂດດດ່ຽວຢູ່ເກາະ Manus ໄດ້ຖືກປິດລົງ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້. ແຕ່ພວກຜູ້ຊາຍໄດ້
ພາກັນປະຕິເສດບໍ່ຍອມອອກມາ ແລະກັກຂັງເຂົາເຈົ້າເອງ ຢູ່ໃນສູນດັ່ງກ່າວ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້
ສັງເກດວ່າ ອາດຈະມີການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ພວກເຂົາ ເຈົ້າໂດຍປະຊາຊົນໃນເຂດ
ທ້ອງຖິ່ນ ຖ້າຫາກວ່າເຂົາເຈົ້າຖືກສົ່ງໄປໄວ້ບ່ອນພັກເຊົາແຫ່ງໃໝ່ ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບບັນດາ
ປະຊາຄົມຕ່າງໆນັ້ນ.
ພວກທະນາຍຄວາມຂອງພວກຜູ້ຊາຍເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຂໍອຸທອນຕໍ່ສານສູງສຸດ ບໍ່ໃຫ້ປິດສູນ
ເປັນການຊົ່ວຄາວ. ແຕ່ຫົວໜ້າຜູ້ພິພາກສາ ຕັດສິນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ພວກທີ່ຖືກ
ກັກຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕໍ່ເປັນຢ່າງດີຢູ່ໃນບ່ອນກັກຂັງແຫ່ງໃໝ່.
ການຂໍອຸທອນນີ້ ມີຂຶ້ນໃນນາມຂອງຊາວອີຣ່ານ ທີ່ຖືກກັກຂັງ ທ້າວ Behrouz Boochani
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຢູ່ໃນສູນດັ່ງກ່າວມາແຕ່ປີ 2013. ທ້າວ Boochani ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ
ການຕັດສິນຂອງສານ “ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຮົາເປັນຄົນທີ່ຖືກຫລົງລືມ ແລະບໍ່ມີ
ຄວາມຍຸຕິທຳຕໍ່ພວກເຮົາເລີຍ.”
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ສະຖານະການຢູ່ໃນສູນເປັນ “ພວມກາຍເປັນເຫດ
ສຸກເສີນທາງດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນ” ໂດຍທີ່ສະບຽງອາ ຫານຫລຸດນ້ອຍ
ຖອຍລົງ ແລະພວກຜູ້ຊາຍຖືກບັງຄັບໃຫ້ຂຸດດິນລົງເລິກເພື່ອຊອກຫານໍ້າ. ທ່ານນາງ Kate Schuetze ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນເຂດປາຊິຟິກກ່າວວ່າ ສະພາບ
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