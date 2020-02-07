ໃນຂະນະທີ່ ມີຫຼາຍຫົວເມືອງຂອງຈີນ ໄດ້ຖືກປິດບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າອອກ ແລະຮ້ານຄ້າທຸລະກິດ
ທັງຫຼາຍ ກໍໄດ້ປິດກິດຈະການ ຈົນຮອດສັບປະດາໜ້າ ໂດຍໄວທີ່ສຸດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດ
ຄວາມເປັນຫ່ວງເພີ້ມຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຕໍ່ເສດຖະກິດໂລກ.
ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິສັດຜະລິດລົດຍົນ Hyundai Motor ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນຈະ
ໂຈະການຜະລິດໄວ້ຊົ່ວຄາວ ຢູ່ໃນ ເກົາຫຼີໃຕ້ ອັນເປັນຖານການຜະລິດລົດ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ
ຂອງບໍລິສັດ ຊຶ່ງກາຍມາເປັນບໍລິສັດຜະລິດລົດຍົນ ລາຍທຳອິດຢູ່ນອກປະເທດຈີນ ທີ່
ເຮັດເຊັ່ນນີ້ ຍ້ອນການຄັດສົນໃນການສະໜອງຊິ້ນສ່ວນອາໄລ່ຕ່າງໆ ໂດຍເປັນຜົນມາ
ຈາກການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນານັ້ນ. ນັກຂ່າວ ວີໂອເອ ມາຣີອາມາ ດີອາໂລ ມີ
ລາຍງານເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຖະໜົນສາຍຕ່າງໆ ຢູ່ໃນຮົງກົງ ແລະ ຈີນ ແມ່ນເປົ່າວ່າງແລະຮ້ານຄ້າທັງຫຼາຍ ໄດ້ຖືກ
ປິດໄວ້ ຍ້ອນຄຳສັ່ງໃຫ້ກັກກັນຢູ່ໃນບໍລິເວນ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຢຸດຢັ້ງການແຜ່ລາມ
ຂອງເຊື້ອໄວຣັສ ທີ່ກຳລັງລະບາດຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ຊຶ່ງເປັນໄປໄດ້ສູງ ທີ່ຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນ
ໃນຫຼາຍດ້ານ ອີງຕາມ ການກ່າວຂອງ ທ່ານເດວິດ ໂດລາ ຈາກສະຖາບັນ ບຣຸກກິງສ໌
ທີ່ເປັນສະຖາບັນວິເຄາະສະພາບການ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານໂດລາ ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ “ທ່ານມີພື້ນທີ່ຫຼາຍແຫ່ງ ທີ່ທຳການຜະລິດ ປະມານ ສອງ
ສ່ວນສາມ ຂອງຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນຂອງຈີນ ທີ່ໄດ້ຂະຫຍາຍວັນພັກຂອງປະຊາ
ຊົນອອກຕື່ມອີກສອງສາມສັບປະດາ ໄປແລ້ວ. ສ່ວນພວກແຮງງານຕ່າງຊາດ ກໍຈະບໍ່ກັບ
ຄືນມາໂຮງງານຕ່າງໆ. ສະນັ້ນ ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ ໄຕມາດທຳອິດ ແລະເກືອບວ່າ
ເປັນທີ່ແນ່ນອນ ໄຕມາດທີສອງຂອງປີ 2020 ຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳຢ່າງໜັກ.”
ທ່ານ ແຟຣນຊິສ ລຸນ ຫົວໜ້າບໍລິຫານໃຫຍ່ ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ Hong Kong Geo
Securities ເຕືອນວ່າ ຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ ອາດຈະສະທ້ອນອອກໄປຈາກເອເຊຍ.
ທ່ານ ລຸນ ບອກອີກວ່າ “ບາງທີ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂລກ ຈະຮົດຕົວລົງ
ໃນອັນຕາ 0.5 ເປີເຊັນ.”
ໃນຂະນະດຽວກັນ ທ່ານ ລີ ຊີມິນ ກະສິກອນສວນໝາກສະຕໍແບຣີ ໃນເມືອງຈຸຍຈຽງ ຊຶ່ງ
ມີຊາຍແດນຕິດກັບແຂວງຮູເບ ບ່ອນທີ່ເຊື້ອໄວຣັສ ໄດ້ກຳເນີດຂຶ້ນນັ້ນ ກ່າວວ່າ ໂດຍທົ່ວ
ໄປແລ້ວ ໃນຊ່ວງເວລາຂອງປີນີ້ ຈະເປັນຈຸດສູງສຸດຂອງລະດູການເກັບກ່ຽວ.” ແຕ່ຍ້ອນ
ການລະບາດນັ້ນ ລາຍໄດ້ໃນແຕ່ລະວັນຂອງລາວ ໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ທ່ານ ລີ ຊີມິນ ອາຍຸ 38 ປີ ມີສວນເຮືອນແກ້ວປະມານ 23 ຫຼັງ ກະຈາຍໄປທົ່ວເນື້ອທີ່
ຫຼາຍກວ່າ 1.5 ເອເກີ ຊຶ່ງຕາມປະເພນີແລ້ວ ເປັນດິນສວນທີ່ນິຍົມປູກໝາກສະຕໍແບຣີ
ໃນກຸ່ມພວກຊາວກະສິກອນຜູ້ປູກຝັງ ແລະພວກກະສິກອນຜູ້ເກັມໝາກສະຕໍແບຣີ.
ທ່ານ ລີ ຊີມິນ ເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເສົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ແທ້ຈິງແລ້ວ ທໍ້ແທ້ໃຈ
ໜ້ອຍນຶ່ງ. ແຕ່ດຽວນີ້ ໃນສະພາບຂອງໂຣກລະບາດ ມັນບໍ່ແມ່ນມະນຸດເຮັດຂຶ້ນມາ ສະນັ້ນ
ແລ້ວ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ ກ່ຽວກັບມັນ. ຂ້າພະເຈົ້າພຽງຫວັງວ່າ ໂຣກລະ
ບາດນີ້ ຈະໝົດໄປໃນໄວໆນີ້. ດັ່ງນັ້ນ ໝາກສະຕໍແບຣີ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ສາມາດກັບຄືນ
ມາຂາຍໄດ້ ໃນລະດັບທີ່ປົກກະຕິຄືເກົ່າ.”
ການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ໄດ້ແຜ່ລາມໄປຮອດ ເຂດມາເກົ້າ ທີ່ເປັນສູນກາງການ
ພະນັນ ຊຶ່ງຢູ່ໃນການປົກຄອງຂອງຈີນ ບ່ອນທີ່ພວກຜູ້ປະກອບທຸລະກິດດ້ານຄາຊີໂນ ໃນ
ວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ກໍໄດ້ຖືກຂໍຮ້ອງໃຫ້ປິດກິດຈະການເປັນເວລາສອງສັບປະດາ. ຄາຊີ
ໂນທັງຫຼາຍຂອງມາເກົ້າ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ແມ່ນຈະເຕັມໄປດ້ວຍພວກນັກລິ້ນການພະນັນ
ຊາວຈີນ ແຕ່ໃນສັບປະດານີ້ ແມ່ນບໍ່ມີຄົນເລີຍ ໃນຂະນະທີ່ ຄົນທັງຫຼາຍ ພະຍາຍາມທີ່
ຈະຫລີກເວັ້ນ ການຕິດແປດ ເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ ວູຮານ.
With many Chinese cities on a virtual lockdown and businesses closed until next week at the earliest, there are growing concerns about coronavirus's impact on the global economy. On Tuesday, automaker Hyundai Motor said it will suspend production in South Korea, its biggest manufacturing base, becoming the first major automaker to do so outside China due to disruption in the supply of parts resulting from the coronavirus outbreak. VOA correspondent Mariama Diallo reports.
In Hong Kong and China, streets are empty and businesses closed with a stringent quarantine aimed at stopping the spread of the outbreak, which will likely have dire repercussions says David Dollar from the Brookings Institution, a think tank in Washington, DC.
(David Dollar, Brookings Institution)
"You've got areas that produce about two-thirds of China's GDP have already extended their holidays for a couple more weeks. Migrant workers are not coming back to factories. So, clearly, first quarter and, almost certainly, second quarter of 2020 will have very poor economic results."
Francis Lun, CEO of Hong Kong Geo Securities, warns the impact could ripple out from Asia.
(Francis Lun, Hong Kong Geo Securities (in English)
"Maybe the global economic growth will shrink by 0.5 percent."
Meanwhile, Li Zimin, a strawberry farmer in Jiujiang, which shares a border with Hubei province where the virus originated, says this time of year would usually be "peak season." But because of the outbreak, his daily income has been gravely reduced.
The 38-year-old has about 23 greenhouses spread over 1.5 acres of land in an area traditionally popular with strawberry growers and pickers.
(Li Zimin - Strawberry Farmer, (in Mandarin)
"I'm obviously feeling down about this, definitely a little dejected. But right now in the face of this epidemic, it's not man-made, so there's nothing we can do about it. // I just hope that this (coronavirus) epidemic can be over quickly. That way my strawberries can return to normal sales levels."
The outbreak has reached even the Chinese-ruled gambling hub of Macau where casino operators on Tuesday were asked to close for two weeks. Macau's casinos are usually packed with Chinese high-rollers, but this week are empty as people try to avoid contracting the Wuhan coronavirus.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ