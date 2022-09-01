ມີຈຳນວນອົບພະຍົບເຂົ້າມາຫນ້ອຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງ ຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ, ແລະເຖິງແມ່ນວ່າ ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນໄດ້ ກໍານົດຕົວເລກປະຈໍາປີຢູ່ທີ່ 125,000 ຄົນກໍຕາມ ມາຮອດ ເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມາ ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຊາວອົບພະຍົບເຂົ້າມາພຽງແຕ່ 17,690 ຄົນເທົ່ານັ້ນ.
ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜຸນເລື້ອງນີ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນ ຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ເຮັດໄດ້ຍາກນີ້ໃນປີງົບປະມານ 2022, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ໂຄງການອົບພະຍົບແມ່ນຍັງຢູ່ໃນໄລຍະຟື້ນຟູຄືນໃໝ່ຢູ່.
ທ່ານນາງຄຣິສ ໂອ’ມາຣາ ວິກນາຣາຈາ (Krish O'Mara Vignarajah), ປະທານ ແລະຫົວໜ້າຜູ້ບໍລິຫານ ຫລື CEO ຂອງຫ້ອງການບໍລິການຄົນ ເຂົ້າເມືອງແລະຊາວອົບພະຍົບ ລູເທີແຣນ (Lutheran) ກ່າວວ່າ "ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີຄວາມຄືບຫນ້າໃນບາງດ້ານກໍຕາມ ຈັງຫວະການຮັບເອົາຄົນເຂົ້າມາປະເທດ ກໍຍັງຕໍ່າແບບບໍ່ສົມຄວນເປັນຢູ່ ທ່າມກາງສະພາບທີ່ມີຄົນຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຢູ່ທົ່ວ ໂລກ ຫລາຍແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນກໍຕາມ."
ແຕ່ທ່ານນາງຍັງກ່າວອີກວ່າ ຕົວເລກຮັບເອົາອົບພະຍົບຢ່າງເປັນທາງການບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມລະອຽດທັງໝົດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ແຕ່ຢ່າງໃດ.
"ຊາວອັຟການິສຖານຫຼາຍກວ່າ 70,000 ຄົນ ແລະຊາວຢູເຄຣນ ປະມານ 60,000 ຄົນ ໄດ້ເຂົ້າປະເທດດ້ວຍ ການໃຫ້ມາຢູ່ເນື່ອງຈາກເລື້ອງ ມະນຸດສະທໍາໃນປີກາຍນີ້. ປະຊາກອນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກນັບເຂົ້າວ່າເປັນເປົ້າໝາຍຂອງຊາວອົບພະຍົບ, ແຕ່ອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລທີ່ຊ່ວຍເຫລືອໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ໄດ້ເຂົ້າມາໃຫ້ການ ຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າທີ່ທ່ານນາງ ທີ່ ຂຽນໃນອີເມລ໌ຫາວີໂອເອ.
ຈຳນວນຊາວອົບພະຍົບທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ໂຄງການຮັບເອົາຊາວອົບພະຍົບຂອງສະຫະລັດໄດ້ ຖືກຕັດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະຫວ່າງການບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ, ລວມທັງເງິນທຶນແລະພະນັກງານ.
ອົງການຊ່ວຍເຫລືອໃນການຖິ່ນຖານໃໝ່ຂອງຊາວອົບພະຍົບທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາ ໄລເຮັດວຽກຄຽງຄູ່ກັບລັດຖະ ບານກາງ. ໂດຍມີຈຳນວນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຕ່ຳແລະມີຊາວອົບພະຍົບໜ້ອຍລົງເພື່ອມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່. ເງິນທຶນ ຂອງລັດຖະບານ ກາງໄດ້ບົກແຫ້ງໄປ, ຫ້ອງການໄດ້ປິດລົງ ແລະພະນັກງານໄດ້ຖືກ ໃຫ້ອອກການໄປເພາະວ່າ ໃນທີ່ສຸດເກືອບບໍ່ມີຜູ້ໃດເລີຍທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ.
ທ່ານນາງ ໂອ’ມາຣາ ວິກນາຣາຈາກ່າວໃນອີເມລ໌ຂອງທ່ານນາງສົ່ງຫາວີໂອເອວ່າ, ທ່ານໄບເດັນຄາດວ່າຈະກຳນົດຂີດສູງສຸດຂອງອົບພະຍົບໃຫມ່ໃນວັນທີ 1 ຕຸລາ, ແຕ່ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະບາດຂອງພະຍາດແລະ ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນຍັງມີຢູ່.