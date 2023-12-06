ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວດ້ານດິນຟ້າອາກາດກ່າວວ່າ ມີພວກວິ່ງເຕັ້ນຫຼາຍເປັນປະຫວັດການ ຈາກພາກອຸດສາຫະກໍານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ກໍາລັງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະພາບອາກາດ COP28 ໃນນະຄອນດູໄບ, ເນື່ອງຈາກການເຈລະ ຈາທີ່ເຄັ່ງຕຶງກ່ຽວກັບວ່າ ໂລກຄວນຈະໃຫ້ຄຳໝັ້ນໝາຍ ທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຖ່ານຫີນ, ນ້ໍາມັນ ແລະອາຍແກັສ ຢ່າງສົມບູນ.
ມີຜູ້ແທນປະມານ 70,000 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ COP28, ໃນນັ້ນມີບັນດາປະມຸກລັດ, ນັກການເມືອງ, ນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ບັນດານັກປຸກລະ ດົມ ເຊິ່ງທັງໝົດພາກັນສະໜັບສະໜູນກ່ຽວກັບຄວາມສົນໃຈ ແລະ ແນວຄິດຂອງກອງປະຊຸມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມສັບສົນ, ແຕ່ເປົ້າໝາຍຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ເບິ່ງຄືວ່າຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ຄໍາຖາມທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຫ້າມການນໍາໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຢ່າງແທ້ຈິງບໍ?
ຖ່ານຫີນ, ນ້ຳມັນ ແລະອາຍແກັສ ໄດ້ຖືກຖິ້ມໂທດໃສ່ ເປັນຕົວການເຮັດໂລກຮ້ອນເປັນສ່ວນໃຫຍ ແຕ່ຍັງເປັນແຮງຂັບເຄື່ອນເບື້ອງຫລັງຂອງລະບົບເສດຖະ ກິດຫຼາຍໆປະເທດ, ເຊິ່ງລວມທັງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ທີ່ເປັນເຈົ້າພາບໂດຍສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ.
ຕົວເລກຫຼ້າສຸດສະແດງໃຫ້ເຫັນຄາດການປີ 2023 ວ່າ ຈະເປັນປີທີ່ມີສະຖິຕິການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກຢ່າງເປັນປະຫວັດການ ດ້ວຍການຄາດຄະເນວ່າ ຈະມີການປ່ອຍອາຍພິດຂຶ້ນສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ 40.9 ຕື້ໂຕນ.