ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສະພາບອາກາດ COP28: ກອງທຶນໄພພິບັດ ໄດ້ຮັບການເຫັນດີ, ແຕ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ ກ່ຽວກັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຟອສຊີລ

ຄວາມຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບການຢຸດການໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຟອສຊິລ ເບິ່ງຄືວ່າຈະຄອບງໍາກອງປະຊຸມສະພາບອາກາດ COP28 ເປັນເວລາສອງອາທິດ ໃນ ດູໄບ, ຫລັງຈາກທີ່ປະທານຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ໄດ້ໃຊ້ການກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຂອງທ່ານ ເພື່ອໂຕ້ແຍ້ງຕໍ່ການຫ້າມໃຊ້ຖ່ານຫິນ, ນໍ້າມັນ ແລະ ອາຍແກັສ ຢ່າງເຕັມຮູບແບບ.
ຜູ້ແທນ 70,000 ຄົນ ຈາກເກືອບ 200 ປະເທດ ກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທີ່ສະຫະລັດ ອາຣັບເອເມີເຣັສ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ສົ່ງອອກໄຮໂດຄາບອນລາຍໃຫຍ່.
ນັກວິທະຍາສາດກ່າວວ່າ ການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ຈະຕ້ອງຖືກຕັດລົງປະ ມານ 43% ພາຍໃນປີ 2030 - ເຊິ່ງເປັນກອບເວລາພຽງແຕ່ 6 ປີເທົ່ານັ້ນ - ຖ້າຫາກວ່າໂລກຕ້ອງການຈຳກັດພາວະໂລກຮ້ອນ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 1.5 ອົງສາເຊລຊຽສ, ເຊິ່ງເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະພາບອາກາດປາຣີ ປີ 2014 ເຊິ່ງຖືເປັນເກນສຳຄັນ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຂອງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ແນວໃດກໍຕາມ, ແນວທາງໃນປັດຈຸບັນ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 9% ໃນປີ 2030.
ຈຸດໃຈກາງຂອງການເຈລະຈາໃນ Dubai ແມ່ນການຮັບມືກັບແຫຼ່ງທີີ່ມາທີ່ສໍາຄັນຂອງການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອແກ້ວເຫຼົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງກໍ່ຄືການເຜົາໄຫມ້ຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຟອສຊິສ.
ປະທານກອງປະຊຸມ COP28 ຊຸລຕານ ອາລ-ຈາເບີ (Sultan Al-Jaber), ຜູ້ທີ່ເປັນຫົວຫນ້າ ບໍລິສັດນ້ໍາມັນຂອງສະຫະລັດ ອາຣັບເອເມີເຣັສ ຫຼື UAE, ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມດ້ວຍວິໄສທັດຂອງທ່ານ ເຊິ່ງກໍຄື ບໍ່ແມ່ນການຢຸດໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຟອສຊີລ, ແຕ່ເປັນການຫຼຸດ ການໃຊ້ລົງ.