ການເຮັດທຸລະກິດທາງດ້ານອອກແບບ ແລະຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ

ການເປີດບໍລິສັດ ເພື່ອເປັນທຸລະກິດຮັບເໝົາແລະອອກແບບກໍ່ສ້າງ ເປັນ ສິ່ງທີ່ທ້າທາຍຄວາມສາມາດ, ແຕ່ຖ້າຮູ້ວິທີການດໍາເນີນທຸລະກິດດ້ານນີ້ຢ່າງຖືກ ຕ້ອງ ກໍ່ເປັນການສ້າງລາຍໄດ້ທີ່ດີພໍສົມຄວນ, ທິບສຸດາ ມີລະອຽດຈາກຜູ້ດໍາເນີນກິດຈະການ ກ່ຽວກັບທຸລະກິດດ້ານນີ້ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການເຮັດທຸລະກິດອອກແບບ ແລະຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ແມ່ນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື້ອງເອກະສານ ການດໍາເນີນງານ ເງິນທຶນ ການເຂົ້າຫາລູກຄ້າ ແລະຜົນກໍາໄລ ຫຼືຂະໜາດຂອງວຽກທີ່ຮັບເໝົາມານັ້ນ ຈະເປັນໂຄງການນ້ອຍ-ໃຫຍ່ຂະໜາດໃດ.
ທ່ານ ທັອມ ພັອງ, ນັກທຸລະກິດຜູ້ເປີດບໍລິສັດອອກແບບ ແລະຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງໃນຊື່ Sai Construction and Engineering ຢູ່ລັດໂຄໂລຣາໂດ, ເຊິ່ງເປັນ Small Corporation, ເລີ້ມຕົ້ນດໍາເນີນທຸລະກິດທາງດ້ານນີ້ມາໃນຊ່ວງປີ 2014 ໄດ້ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ ກ່ອນຊິເລີ້ມດໍາເນີນການທຸລະກິດທາງດ້ານນີ້ ຕ້ອງຮູ້ຈັກກັບບາດກ້າວຂອງການດໍາເນີນງານໃຫ້ລະອຽດເສຍກ່ອນ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບດ້ານເອກະສານຕ່າງໆເພາະເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍ, ເອກະສານຕ້ອງໃຫ້ມີຄົບແລະ ສົມບູນ, ເຊິ່ງເພິ່ນໄດ້ກ່າວວ່າ:
“ສໍາລັບບໍລິສັດຂອງຂ້ອຍ ໄດ້ໃບອະນຸຍາດທັງສາມຂັ້ນເຊັ່ນ ທ້ອງຖິ່ນ, ຂັ້ນລັດ ແລະຂັ້ນລັດຖະບານກາງ, ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ເສັງເອົາໃບຮັບຮອງນັ້ນ ເພາະມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍ. ເວົ້າລວມກໍຄື ຕ້ອງໄດ້ຂໍໃບອະນຸຍາດໃນການເປີດບໍລິສັດ, ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ, ໄປເສັງເອົາໃບຮັບຮອງ ເຊິ່ງຂຶ້ນຢູ່ກັບໂຄງການທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການດໍາເນີນ.”
ການແລ່ນເອກະສານມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ເຊິ່ງມັນປະກອບມີຫຼາຍເອກະສານ, ສະນັ້ນ ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດ ຕ້ອງມີຄົນຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ເພື່ອຄວາມສະດວກຂອງບໍລິສັດເອງ ອັນປະກອບດ້ວຍທະນາຍຄວາມ, ນາຍບັນຊີ (CPA), ຜູ້ກວດສອບບັນຊີ ແລະອື່ນໆ ເຊິ່ງຄ່າທະນາຍຄວາມ ເລີ້ມຕົ້ນທີ່ 200-350 ໂດລາຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ຄ່າເຮັດວຽກສໍາລັບ CPA 150-200 ໂດລາຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ແຕ່ລະປີກໍບໍ່ຄືກັນ ເພາະມັນແລ້ວແຕ່ວຽກ ແຕ່ລະໂຄງການ.
ສໍາລັບບໍລິສັດຂອງທ່ານ ພັອງ, ທຶນໃນການຈົດທະບຽນຂອງບໍລິສັດແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບແຕ່ລະໂຄງການ, ຖ້າໂຄງການນ້ອຍ ຫຼືປານກາງ ກໍຈະຢູ່ລະຫວ່າງ 5-8
ໝື່ນໂດລາ. ແຕ່ ຖ້າເປັນໂຄງການໃຫຍ່ ແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 2-3 ແສນໂດລາຂຶ້ນ.
ນອກນັ້ນ, ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດແບບນີ້ ກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ເຮົາຈະບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ເພາະບາງຄັ້ງກໍຄາດຄະເນບໍ່ໄດ້ວ່າແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນໃນເວລາການດໍາເນີນວຽກງານ, ດັ່ງນັ້ນ ທາງບໍລິສັດຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງມີຫຼັກຄໍ້າປະກັນ ທີ່ເອີ້ນວ່າ BOND (ເງິນຄໍ້າປະກັນ), ແລະແບ່ງເປີເຊັນໃຫ້ກັບ BOND ທີ່ເປັນຫຼັກຄໍ້າປະກັນຕາມສັນຍາ 3, 5, 7 ເປີເຊັນ ແລ້ວແຕ່ລະໂຄງການ, ໂດຍ ທ່ານ ພັອງ ໄດ້ກ່າວວ່າ:
"ທຸກໆໂຄງການທີ່ເປັນຂອງລັດ, ຖະນົນຫົນທາງ, ໂຮງຮຽນຂອງລັດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະອື່ນໆທີ່ຕ້ອງໃຊ້ທຶນ 2-3 ແສນໂດລາຂຶ້ນໄປ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ BOND. ປັດຈຸບັນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍາລັງຮັບເໝົາສ້າງມະຫະວິທະຍາໄລໃນໂຄງການ ເຄິ່ງລ້ານ, ສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງມີ BOND ເພື່ອຄໍ້າປະກັນໃນລາຄາ 5 ແສນໂດລານີ້ໄດ້ ເພື່ອວ່າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ທີ່ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກນີ້ແລ້ວຕາມສັນຍາ, BOND ກໍຈະຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ວ່າວຽກຂອງຂ້ອຍຈະສໍາເລັດ ໃນຂະນະທີ່ຂ້ອຍກໍາລັງດໍາເນີນການກັບຄູ່ກໍລະນີຢູ່...ປະມານນັ້ນ.”
ທ່ານ ພັອງບອກວ່າ ຫຼັງຈາກຫັກຕົ້ນທຶນໝົດທຸກຢ່າງອອກແລ້ວ ຈໍານວນເງິນກໍາໄລທີ່ເພິ່ນໄດ້ໃນແຕ່ລະໂຄງການກໍຈະໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍປະມານ 20 ເປີເຊັນ, ແລະໃນປີນຶ່ງໆ ເພິ່ນມີໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະສ້ອມແປງຢູ່ຢ່າງໜ້ອຍ 4-8 ໂຄງການນ້ອຍໃຫຍ່ ລວມກັນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດກໍສໍາຄັນ ໂດຍສະເພາະພະນັກງານເຮັດວຽກພາກສະໜາມປະຈໍາບໍລິສັດ, ເຊິ່ງທ່ານ ພັອງໄດ້ບອກວ່າ ຈ່າຍເງິນໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າເປັນເງິນເດືອນ ເຖິງວ່າທາງບໍລິສັດຈະບໍ່ມີວຽກເຂົ້າມາ ກໍ່ຍັງໄດ້ໃຫ້, ທີ່ສໍາຄັນ ທາງບໍລິສັດກໍມີໂບນັສໃຫ້ພ້ອມ ຖ້າວຽກອອກມາດີ ແລະແລ້ວໄວ. ຢ່າງໃດກໍດີ, ນະປັດຈຸບັນນີ້ ໂຄງການຂອງເພິ່ນແມ່ນມີມາເລື້ອຍໆຈົນເຖິງອີກສອງປີຂ້າງໜ້າ.
ທ່ານ ພັອງ ກ່າວວ່າ, ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານປະສົບກັບຄວາມສໍາເລັດກໍຄື ຄວາມຈິງໃຈກັບລູກຄ້າ ບໍ່ເອົາປຽບ ແລະໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນສິ່ງທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ, ສິ່ງສໍາຄັນ ຕ້ອງລະອຽດ, ດໍາເນີນງານໄດ້ດີ ແລະທັນຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການລູກຄ້າໄດ້ທຸກເວລາ, ເພາະລູກຄ້າ ຈະເປັນຜູ້ຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມສາມາດຂອງບໍລິສັດເຮົາໄດ້ໃນອະນາຄົດອີກດ້ວຍ ໂດຍທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:
“ໝັ້ນໃຈວ່າຕ້ອງໄດ້ລົງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາດີ, ເພາະທຸກຄົນ ເຂົາເຈົ້າຊິຈົ່ມວ່າໃຫ້ເຮົາໄດ້, ເຂົາເຈົ້າຊິຖາມເອົາໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າມັກ ເອົານັ້ນໃສ່ ເອົານີ້ໃສ່, ເຮັດທຸກຢ່າງໃຫ້ວຽກຂອງພວກແລ້ວຕາມເວລາ ຕາມງົບ ສໍາລັບພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນອກຈາກຄວາມພ້ອມ ໃນເລື້ອງການດໍາເນີນງານຕ່າງໆແລ້ວ, ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດ ກໍຕ້ອງອາໄສປະສົບການ ແລະການສຶກສາຢ່າງລະອຽດ ກ່ອນຈະດໍາເນິນການທຸລະກິດທາງດ້ານນີ້, ເພາະ ເມື່ອປະສົບຄວາມສໍາເລັດ ແລະເປັນທີ່ຍອມຮັບຈາກລູກຄ້າແລ້ວ ກໍເປັນການສ້າງລາຍໄດ້ທີ່ດີພໍສົມຄວນ.
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