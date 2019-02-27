ສະພາຕ່ຳຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໂດຍໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຈະມີ ເພື່ອຕ່າວປີ້ນການ
ປະກາດພາວະສຸກເສີນໃນເຂດຊາຍແດນຂອງສະຫະລັດ ກັບເມັກຊິໂກ. ແຕ່ການ
ດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຢັບຢັ້ງບໍ່ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ເອົາງົບປະມານຕ່າງໆ
ໄປສ້າງກຳແພງຂັ້ນຊາຍແດນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປະເຊີນກັບການຕໍ່ສູ້ກັນທີ່ດຸເດືອດກວ່າ
ຢູ່ໃນສະພາສູງ ແລະຖືກຂູ່ວ່າ ຈະມີການຄັດຄ້ານ ຫລືວີໂຕ້ຄືນຢູ່ທຳນຽບຂາວ.
ນັກຂ່າວຂອງວີໂອເອ ປະຈຳທຳນຽບຂາວ Katherine Gypson ມີລາຍງານກ່ຽວກັບ
ເລື້ອງນີ້ຈາກລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ຊຶ່ງວັນນະສອນ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ
ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ບໍ່ມີວິກິດການຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ. ນັ້ນແມ່ນຖ້ອຍຄຳຂອງ
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະຂອງສະມາຊິກບາງຄົນ ຈາກພັກ
ຣີພັບບລີກັນ ທີ່ພະຍາຍາມຈະຕ່າວປື້ນການປະກາດພາວະສຸກເສີນແຫ່ງຊາດ ຂອງ
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ.
ທ່ານ Joaquin Castro ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່າວວ່າ
“ປະທານາທິບໍດີແມ່ນໄດ້ກ່າວມາຕະຫລອດວ່າ ກຳແພງໃດໆກໍຕາມ ຈະແມ່ນເມັກຊິ
ໂກເປັນ ຜູ້ຈ່າຍຄ່າສ້າງມັນ. ເອີ່, ແລ້ວເມັກຊິໂກກໍໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະຈ່າຍ ແລະລັດ
ຖະສະພາກໍໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະຈ່າຍເຊັ່ນກັນ. ເພາະສະນັ້ນ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ,
ແທນທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ມັນເປັນໄປຕາມເລື້ອງ, ກັບໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າ ທ່ານຈະປະຕິບັດ
ການແບບລຳພັງຜູ້ດຽວ, ຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.”
ການປະກາດພາວະສຸກເສີນແຫ່ງຊາດ ອະນຸຍາດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ສາມາດທີ່ຈະຍ້າຍ
ງົບປະມານ 6 ຕື້ໂດລາຈາກໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານກັນໄປແລ້ວ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ
ງົບປະມານທາງທະຫານ ເພື່ອຈະເອົາໄປສ້າງກຳແພງ.
ມັນແມ່ນການເອົາບາດກ້າວທີ່ການນຳຂອງພັກຣີພັບບລິກັນໃນສະພາຕ່ຳເວົ້າວ່າ
ມັນຢູ່ພາຍໃນສິດອຳນາດຂອງທ່ານທຣຳ ໃນຖານະທີ່ເປັນປະທານາທິບໍດີ.
ທ່ານ Kevin McCarthy, ຊຶ່ງເປັນຜູ້ນຳສຽງສ່ວນໜ້ອຍໃນສະພາຕ່ຳກ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່
ພວກເຮົາເຫັນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ຕາມຊາຍແດນນັ້ນແມ່ນ ຈຳນວນຢາເສບຕິດ, ຈຳນວນ
ຜູ້ຄົນລົ້ມຕາຍໃນອາເມຣິກາ, ຈຳນວນຂອງຂະບວນການຄ້າມະນຸດ ທີ່ຜ່ານເຂົ້າມາ
ໃນປະເທດ, ຊຶ່ງເປັນບັນຫາຖ້ວມລົ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ. ສະນັ້ນ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ
ແມ່ນມີອຳນາດທີ່ຈະກະທຳການໄດ້.”
ແຕ່ວ່າບັນດາສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດ ຈາກທັງສອງພັກ ແມ່ນພາກັນມີຄວາມເປັນ
ຫ່ວງເປັນໃຍວ່າການກະທຳດັ່ງກ່າວ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ
ໂດຍການຍາດຊິງເອົາອຳນາດໃນການຄວບຄຸມການໃຊ້ຈ່າຍຈາກລັດຖະສະພາ.
ທ່ານ Steny Hoyer, ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຈາກສະພາຕ່ຳກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ
ບັນດາເພື່ອນທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນຂອງພວກເຮົາ ຈະລົງຄະແນນສຽງ ໂດຍມີ
ການນຶກຄິດ ແລະມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ຕໍ່ກົດລັດຖະທຳມະນູນ ແລະບໍ່ແມ່ນຄິດ
ເຫັນແຕ່ດ້ານການເມືອງ ແລະຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ພັກຂອງຕົນ.”
ສະມາຊິກສະພາສູງ 3 ທ່ານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເພິ່ນມີແຜນທີ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ
ຕໍ່ມະຕິດັ່ງກ່າວໃນຕອນທີ່ສະພາສູງນຳເອົາມັນມາພິຈາລະນາ ໃນເດືອນມີນາຈະມາເຖິງນີ້.
ທ່ານນາງ Lisa Murkowski ສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນກ່າວວ່າ
“ນີ້ມັນບໍ່ແມ່ນ ກ່ຽວກັບການທີ່ວ່າທ່ານຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ຫຼືບໍ່ໃຫ້ການສະໜັບ
ສະໜຸນ ສິ່ງທີ່ຮັບປະກັນວ່າຊາຍແດນຂອງພວກເຮົາມີຄວາມແຂງແກ່ນ ແລະປອດໄພ
ຫລືບໍ່ ຊຶ່ງມັນກໍແມ່ນແທ້. ມັນແມ່ນເປັນການຮັບປະກັນໃຫ້ແນ່ໃຈໄດ້ວ່າ ພວກເຮົາໄດ້
ປະຕິບັດຕາມຂີດຈຳກັດ ແລະຂອບເຂດຊ່ອງຂອງສິດອຳນາດທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ຢູ່ໃນລັດຖະ
ທຳມະນູນ.”
ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາສູງ ທ່ານມິຈ ແມັກຄາແນລ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນມີ
ວິກິດການຢູ່ຕາມຊາຍແດນ ຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໄສເລີຍ.
ທ່ານມິຈ ແມັກຄາແນລກ່າວວ່າ “ທ່ານບໍ່ສາມາດທີ່ຕຳໜິປະທານາທິບໍດີ ທີ່ໄດ້ໃຊ້
ຄວາມພະຍາຍາມໃຊ້ອຸບປະກອນໃດໆ ທີ່ທ່ານມີ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານັ້ນ.”
ພັນທະມິດທີ່ສ່ວນຫລາຍແລ້ວເປັນຜູ້ທີ່ທ່ານທຣຳກາງຕໍ່ໄດ້ທ່ານນີ້ ຍອມຮັບວ່າທ່ານຍັງ
ບໍ່ທັນຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງການເອົາບາດກ້າວນີ້ເທື່ອ.
ແຕ່ ເວັ້ນໄວ້ແຕ່ວ່າ ມີການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຄັດຄ້ານຫລືວີໂຕຄືນທີ່ໄດ້ຮັບສຽງ
ສ່ວນຫຼາຍຂອງສະພາສູງທີ່ຄັດຄ້ານຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ, ທ່ານຈະເປັນຜູ້ທີ່ເປັນຜູ້ໃຫ້ຄຳເຫັນ
ອັນສຸດທ້າຍໄດ້.
ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະວີໂຕຄືນບໍ? 100 ເປີເຊັນເລີຍ.
100 ເປີເຊັນ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດດອກວ່າ ມັນຈະບໍ່ມີລອດຈາກການຖືກວີໂຕໄດ້, ພວກ
ເຮົາມີຜູ້ຄົນທີ່ສະຫຼາດຫລັກແຫຼມຫຼາຍຄົນຫລາຍທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພຢູ່
ຊາຍແດນ.”
ມີການຟ້ອງຮ້ອງ 16 ຄະດີ ຢູ່ໃນສານສະຫະລັດໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຊຶ່ງເປັນທາງເລືອກທີ່ຍັງ
ເປັນທາງອອກອັນດຽວ ທີ່ເຫຼືອຢູ່ເພື່ອຈະຕ່າວປີ້ນການປະກາດພາວະສຸກເສີນນີ້ໄດ້.
ເຊີນຊົມ: ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ຕໍ່ຕ້ານແຜນການກໍ່ສ້າງກຳແພງຂອງທ່ານທຣຳ
The U.S. House of Representatives rebuked President Donald Trump on Tuesday, passing a rare resolution to reverse his declaration of an emergency at the U.S.-Mexico border. But the effort to stop the president from shifting funds to build a border wall faces a much tougher fight in the U.S. Senate and a veto threat at the White House. VOA congressional correspondent Katherine Gypson has more from Capitol Hill.
No crisis at the nation's southern border. That's the message from House Democrats and a handful of Republicans trying to reverse the president's national emergency declaration.
Rep. Joaquin Castro, Democrat
"The president consistently said that any wall would be paid for by Mexico. Well, Mexico refused to pay, and Congress refused to pay. And so the president, rather than letting things be, decided that he would act unilaterally, unconstitutionally."
The declaration allows the president to move $6 billion in funding from approved projects — most of them military — to build a border wall.
It's a move House Republican leadership say is within Trump's right as president.
Rep. Kevin McCarthy, House Minority Leader
"What we see happening along the border, the amount of drugs, the amount of deaths in America, the amount of human trafficking that's coming across, the overwhelming problem there. So, the president has the authority to do it."
But lawmakers on both sides are concerned that such a move would set a dangerous precedent by usurping the power of the purse from Congress.
Rep. Steny Hoyer, House Majority Leader
"I am hopeful that a lot of our Republican friends will vote their conscience and concern for the Constitution and not out of politics and concern for party."
Three Republican senators have already said they plan to support the resolution when the Senate takes up consideration in March.
Sen. Lisa Murkowski, Republican
"This is not about whether or not you support ensuring that our borders are strong and secure, which absolutely do. This is about making sure that we respect the lines and lanes of authorities that are laid out in the Constitution."
And while Leader Mitch McConnell said there's no doubt about a crisis on the border.
Sen. Mitch McConnell, Senate Majority Leader
"You can't blame the president for trying to use any tool he has to address that."
…..Trump's usually reliable ally admitted he hadn't yet reached a conclusion about the legality of the move.
But unless a veto-proof majority of Senators rebuke the president, he will have the ultimate say.
President Donald Trump
"Will I veto it? 100 percent. 100 percent. And I don't think it survives a veto, we have too many smart people that want border security."
Making the sixteen lawsuits currently in US courts, the only remaining option for reversing the declaration.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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