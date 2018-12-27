ພວກປ່ອນບັດຢູ່ໃນ 3 ເມືອງຂອງປະເທດຄອງໂກ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າ ເປັນ ທີ່ໝັ້ນ
ຂອງຝ່າຍຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການປ່ອນບັດ
ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້.
ໂຄສົກປະຈຳຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ຫລື CENI ອະທິບາຍວ່າ
ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອຈຳກັດ ການເຂົ້າຮ່ວມ ການລົງຄະແນນສຽງ
ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີ.
ທ່ານ ຊັງ-ປີແອຣ໌ ກາລຳບາ, ຈາກຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດເວົ້າວ່າ
"ໂດຍຄຳນຶງເບິ່ງການລະບາດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຂອງເຊື້ອໄວຣັສອີໂບລາທີ່ສືບຕໍ່ເພີ້ມ
ຂຶ້ນຢ່າງເປັນອັນຕະລາຍ ຢູ່ໃນເຂດເລືອກຕັ້ງເບນີ, ນະຄອນເບນີ ແລະນະຄອນ
ບູເຕມໂບ ຢູ່ເຂດຄີວູເໜືອຂອງປະເທດນັ້ນ ພ້ອມທັງຄິດເຖິງສະພາບທີ່ມີໄພຂົ່ມຂູ່
ຈາກການກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ກຳລັງຄຸກຄາມຂົງເຂດນີ້ຢູ່ ໂດຍທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທາງ
ອາດຊະຍາກຳຂອງພວກກອງໂຈນ ແລະພວກແກັ່ງທີ່ຕິດອາວຸດ ກັບຄືນມາອີກ.”
ທ່ານ ກາລຳບາ ເວົ້າອີກວ່າ ບັນດາຕົວເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຍ້ອນຄວາມເປັນຫ່ວງ
ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພນັ້ນ ຈະຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດ ເພື່ອເລືອກເອົາ
ສະມາຊິກສະພາ ແລະການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນແຂວງ.”
ການເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະນຳໄປສູ່ການໂອນອຳນາດຢ່າງມີປະຊາທິປະໄຕ
ເທື່ອທຳອິດຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກ ແລະ ແຕ່ ກ່ອນມີກຳນົດວ່າ
ຈະຈັດຂຶ້ນໃນປີ 2016 ນັ້ນ. ການເລືອກຕັ້ງເຫລົ່ານີ້ ໄດ້ຖືກເລື່ອນມາຕະຫລອດ ນັບແຕ່
ນັ້ນມາ ຊຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ເກີດການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ພວກທະຫານໄດ້ສັງຫານຊີວິດຂອງ
ຫລາຍສິບຄົນ.
Voters in three Congolese cities known for being opposition strongholds are not allowed to participate in Sunday's presidential election.
A spokesman for the national electoral commission (CENI) explained the decision to limit participation in the presidential vote. ((:12))
"Considering the persistence of the Ebola virus epidemic which continues to dangerously rise in the electoral districts of Beni, Beni city and Butembo city in the North Kivu region, as well as the terrorist threat hanging over this region with recurring criminal acts by armed militia and gang."
Kalamba said the cities impacted because health and security concerns will hold legislative and provincial elections.
The election is meant to lead to the first democratic transfer of power in DRC and were originally scheduled to take place in 2016. They have been repeatedly postponed since then, sparking violence in which security forces have killed dozens of people.
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