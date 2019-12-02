ບັນດາຜູ້ແທນຈາກເກືອບ 200 ປະເທດໄດ້ເລີ່ມການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ສະພາບອາກາດປະຈຳປີໃນນະຄອນຫຼວງ ມາດຣິດ ປະເທດ ສເປນ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ເຊິ່ງຖືກຄອບງຳໂດຍຫຼັກຖານທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ວິກິດການສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ແລະ ການຖອນຕົວທີ່ໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນຂອງ ສະຫະລັດ ຈາກຂໍ້ຕົກລົງໂລກເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບວິກິດການດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ລາຍງານທີ່ເປັນຕາຢ້າສອງສະບັບຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນສອງສາມວັນທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເນັ້ນເຖິງຂອບເຂດ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດຂອງການດຳເນີນການດ້ານສະພາບອາກາດທີ່ບໍ່ພຽງພໍ, ເຊິ່ງຖືກຢືນຢັນໂດຍການປະທ້ວງທົ່ວໂລກໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ໃນການສະແດງເຖິງພະລັງຂອງປະຊາຊົນຄັ້ງຫຼ້າສຸດ.
ທ່ານ ໄຊມັອນ ບັກໂຄ (Simon Buckle), ຫົວໜ້າກ່ຽວກັບ ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ ຂອງອົງການການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ທີ່ມີຫ້ອງການໃນນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ເວົ້າວ່າ “ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງແມ່ນໄດ້ກາຍເປັນເລື່ອງຈິງ ໃນວິທີທີ່ປະຊາຊົນບໍ່ໄດ້ຈິນຕະນາການກ່ອນໜ້ານີ້, ບາງເທື່ອເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າ ຜົນກະທົບອາດຈະຢູ່ອີກໄກໃນອະນາຄົດ. ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນ, ມັນຢູ່ທີ່ນີ້ແລ້ວ.”
ໃນການເປັນປະທານຂອງພິທີໂດຍປະເທດ ຊີເລ, ເຊິ່ງໄດ້ຖອນຕົວຈາກການເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມຫຼັງຈາກຄວາມວຸ້ນວາຍທາງສັງຄົມໃນປະເທດນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ, ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນຊື່ຫຍໍ້ຂອງມັນວ່າ COP 25 ນັ້ນ, ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ການສະຫຼຸບກົດລະບຽບຕ່າງໆ ສຳລັບການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະພາບອາກາດ ປາຣີ 2015.
ບັນດານັກສິ່ງແວດລ້ອມຫວັງວ່າເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ທຳການກະກຽມສຳລັບປະເທດຕ່າງໆເພື່ອຂະຫຍາຍຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ເຮືອນແກ້ວ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍແກັສ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງປີໜ້າ ໃນເມືອງ ກລາສໂກ ຂອງປະເທດ ສກັອດແລນ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣັສ ໄດ້ປະກາດນຶ່ງວັນກຸ່ມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ, ເອີ້ນການປະຕິບັດການທົ່ວໂລກເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງວ່າ “ບໍ່ພຽງພໍ.”
ທ່ານ ກູເຕເຣັສ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ຈຸດທີ່ຫັນກັບຄືນບໍ່ແມ່ນບໍ່ໄດ້ໄກເກີນໄປອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ. ມັນສາມາດເຫັນໄດ້ ແລະ ກຳລັງພຸ້ງມາຫາເຮົາ.”
ໃນບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ນັ້ນ, ປະເທດສະມາຊິກຈະພະຍາຍາມຕົກລົງກັນ ກ່ຽວກັບ ກົດລະບຽບທັງຫຼາຍ ສຳລັບຕະຫຼາດອາຍຄາບັອນທົ່ວໂລກ, ເຊິ່ງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆຄ້າຂາຍການປ່ອຍຄວັນພິດ, ແລະ ສະຫຼຸບລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ເງິນທຶນ 100 ຕື້ໂດລາໃນແຕ່ລະປີສຳລັບປະເທດທີ່ທຸກຍາກ ເພື່ອຮັບມືກັບສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ. ການບັນລຸທັງສອງເປົ້າໝາຍນັ້ນເບິ່ງຄືວ່າຈະເປັນສິ່ງທ້າທາຍ.