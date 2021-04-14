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ອາການຂອງທ່ານ ຈູມມະລີ ໄຊຍະສອນ ຍັງສາຫັດຢູ່ ພາຍຫລັງປະສົບ ເຫດເຮືອຂວໍ້າ ຢູ່ອ່າງນໍ້າງື່ມ

ອະດີດປະທານປະເທດລາວ, ທ່ານ Choummaly Sayasone ກ່າວຄໍາປາໄສເນື່ອງໃນວັນຄົບຮອບ 60 ປີ ແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ

ອາການຂອງອະດີດປະທານປະເທດລາວ, ທ່ານ ຈູມມະລີໄຊຍະສອນ, ອາຍຸ 85 ປີ ທີ່ເປັນຜູ້ນຶ່ງໃນຈໍານວນ 31 ກວ່າຄົນທີ່ລອດຊີວິດຈາກເຫດເຮືອຂວໍ້າໃນອ່າງນໍ້າງື່ມໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 4 ເມສາຜ່ານມານັ້ນ ປັດຈຸບັນຍັງມີອາການບາດເຈັບສາຫັດຢູ່ ແລະກໍາລັງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ທີ່ປະເທດສິງກະໂປ ອີງຕາມປະຊາຊົນຜູ້ນຶ່ງທີ່ຮູ້ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ແລະບໍ່ປະສົງອອກນາມ, ຊຶ່ງທ່ານນາງເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
“ເຂົາເຈົ້າພາກັນຫຸບໄປສິງກະໂປ ແຕ່ວ່າຫາກບໍ່ເວົ້າບໍ່ຫຍັງໄດ໋, ປົວຢູ່ສິງກະໂປໄດ໋, ຈັກຊິເປັນຈັ່ງໃດ ຊິລອດຢູ່ເບາະຫລືຈັ່ງໃດ. ກະຊິລອດຢູ່ຕິ, ຍັງມິດຢູ່.”

ທ່ານນາງກ່າວອີກວ່າ ສ່ວນຫລາຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງລາວ ມັກຈະໄປປິ່ນປົວ ສຸຂະພາບຢູ່ສິງກະະໂປ ຖ້າມີອາການສາຫັດ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມທາງການລາວ ແລະອົງຂ່າວສານໃນລາວ ກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.

ພ້ອມກັນນັ້ນ ອີກທ່ານນຶ່ງທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຊາປະນະກິດສົບພັນລະຍາຂອງ ເພິ່ນ, ມື້ລາງ ທ່ານນາງ ແກ້ວສາຍໃຈ ໄຊຍະສອນພ້ອມກັບລູກຊາຍ ແລະສະມາ ຊິກຄອບຄົວຂອງເພິ່ນອີກ 4 ຄົນນັ້ນ ກໍບອກວ່າ ຜູ້ກ່ຽວບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ເພິ່ນ ກໍາລັງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ໃສ ແຕ່ທ່ານກໍບອກໄດ້ແຕ່ວ່າ ທ່ານຈູມມະລີ ຄົງຈະຍັງມີອາການໜັກ ຫລາຍເພາະໃນຕອນທີ່ເພິ່ນຖືກຊ່ວຍກູ້ຊີວິດຂຶ້ນ ມາຈາກນໍ້ານັ້ນກໍປາກົດວ່າ ໜັກຫລາຍ ຊຶ່ງເມື່ອບວກໃສ່ກັບການທີ່ເພິ່ນກໍມີ ພະຍາດ ປະຈໍາຕົວເຊັ່ນເບົາຫວານຢູ່ແລ້ວ ອາການຂອງເພິ່ນກໍຄົງຈະໜ້າເປັນ ຫ່ວງຢູ່.

ທ່ານຈູມມະລີໄຊຍະສອນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະຕິວັດໃນປີ 1954 ໂດຍການ ອາສາສະໝັກເປັນທະຫານຂຶ້ນໄປເຕົ້າໂຮມທີ່ເມືອງຊໍາເໜືອໃນແຂວງຫົວພັນ. ທ່ານໄດ້ເປັນປະທານປະເທດ ຄົນທີ 5 ຂອງລາວ ແຕ່ປີ 2006 ຫາ 2016 ຊຶ່ງໃນຕອນນັ້ນ ທ່ານໄດ້ພົບປະກັບອະດີດປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກໂອບາມາ ຂອງສະຫະລັດຕອນທີ່ທ່ານໂອບາມາໄປຢ້ຽມຢາມລາວໃນປີ 2016 ນັ້ນ.

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