ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຈີນ, ທ່ານຫວັງ ຢີ (Wang Yi) ໄດ້ທຳການຢ້ຽມຢາມອັຟການິສຖານແບບບໍ່ຄາດຝັນເປັນເວລານຶ່ງມື້ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ມີການພົບປະຢ່າງກວ້າງຂວາງ ກັບພວກຕາລີບານທີ່ປົກຄອງປະເທດ ແລະສືບຕໍ່ການຄັດຄ້ານຂອງຈີນ ຕໍ່ການລົງໂທດຂອງນາໆຊາດທີ່ວາງອອກຕໍ່ປະເທດທີ່ຖືກສົງຄາມທຳລາຍແຫ່ງນັ້ນ.
ການຢ້ຽມຢາມທີ່ບໍ່ໄດ້ປະກາດໃຫ້ຮູ້ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງ ທ່ານນັບຕັ້ງແຕ່ກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ຍຶດຄອງປະເທດໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ, ຊຶ່ງມີຂຶ້ນນຶ່ງອາທິດ ກ່ອນທີ່ປັກກິ່ງຈະເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດກອງປະຊຸມຂອງບັນດາປະ ເທດເພື່ອນບ້ານອັຟການິສຖານ ກ່ຽວກັບວ່າຈະຊ່ວຍປະເທດດັ່ງກ່າວ ຮັບມືກັບວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະຄວາມວຸ້ນວາຍທາງເສດຖະກິດ ທີ່ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນນັ້ນແນວໃດ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຕາລີບານ, ທ່ານອາເມຍ ຄານ ມຸດຕາກີ (Amir Khan Muttaqi) ຍັງຈະເປັນຕົວແທນຂອງກາບູລໃນກອງປະຊຸມທີ່ກໍານົດວ່າ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 30-31 ມີນາ, ແລະລາຍງານໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຊາບໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບສະຖານະການຫລ້າສຸດ ໃນອັຟການິສຖານ.
ຫຼັງຈາກຫົວໜ້ານັກການທູດຈີນໄດ້ສິ້ນສຸດການເດີນທາງໄປນະຄອນຫຼວງກາບູລບໍ່ດົນ, ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງຣັດເຊຍ ກໍໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດນະຄອນຫຼວງຂອງອັຟການີສະຖານ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງທ່ານຊາເມຍ ກາບູລັອຟ (Zamir Kabulov), ທູດພິເສດຂອງປະທານາທິບໍດີວລາດິເມຍ ປູຕິນສຳລັບ ອັຟການີສຖານ.
ການພົບປະໃນລະດັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງລະຫວ່າງທ່ານມຸດຕາກີ ແລະ ທ່ານຫວັງ ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ການເພີ່ມທະວີ ການພົວພັນທາງການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ແລະການຄ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ອີງຕາມຖະແຫຼງການພາຍຫຼັງການປະຊຸມຂອງກຸ່ມຕາລີບານ.
ຄຳເວົ້າທ່ານຫວັງຖືກເອີ່ຍເຖິງຢູ່ໃນຖະແຫຼງການໂດຍເວົ້າວ່າ “ຈີນບໍ່ໄດ້ແຊກແຊງເຂົ້າວຽກງານພາຍໃນຂອງອັຟການິສຖານ ແລະກໍບໍ່ຢາກປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ໂດຍຜ່ານການແຊກແຊງດັ່ງກ່າວ.” ນັກການທູດຈີນທ່ານນີ້ຄັດຄ້ານການວາງມາດຕະການລົງໂທດທາງການເມືອງ ແລະເສດຖະກິດຕໍ່ອັຟການີສຖານ.
ຖະແຫຼງການກ່າວຕື່ມວ່າ ທຶນສຶກສາສຳລັບນັກສຶກສາອັຟການີສະຖານ, ບັນຫາວີຊາ, ການເລີ່ມດຳເນີນງານຂອງນັກລົງທຶນຈີນໃນຂະແໜງການບໍ່ແຮ່ ແລະບົດ ບາດຂອງອັຟການິສຖານໃນໂຄງການລິເລີ່ມນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງຫລື BRI ຂອງປັກກິ່ງ ກໍໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາ ຢູ່ໃນການສົນທະນາກັນນັ້ນ.
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