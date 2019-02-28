ດາລາຮູບເງົາ ແລະ ໂທລະພາບ ຈີນ ຄົນນຶ່ງ, ຜູ້ທີ່ຖືກສົງໄສ ກ່ຽວກັບ ການປອມແປງ
ບົດວິທະຍານິພົນ ປະລິນຍາເອກຂອງລາວນັ້ນ ໄດ້ອອກມາຂໍຂະມາ ໂທດຕໍ່ສາທາລະ
ນະ ແລະ ລາອອກຈາກໂຄງການຮຽນລະດັບປະລິນຍາເອກຂອງລາວທີ່ມະຫາວິທະ
ຍາໄລ ປັກກິ່ງ. ພຸດທະສອນ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາຂອງລາວ ມາ
ສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານ ສາຍ ທຽນລິນ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ກ່ຽວກັບ ການສຳນຶກຜິດ ຢູ່ບັນ
ຊີສື່ສັງຄົມ ເວໂບ ຂອງຫ້ອງອັດຂອງລາວໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ການ
ສືບສວນສອບສວນ ໄດ້ທົບທວນການກ່າວຫາໂລກອອນໄລນ໌ ທີ່ວ່າລາວໄດ້ລັກຄວາມ
ຄິດຢ່າງໜ້ອຍສ່ວນນຶ່ງ ຂອງບົດວິທະຍານິພົນປະລິນຍາເອກຂອງລາວ.
ນັກລາຍງານບັນທຶກປະຈຳວັນຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຂຸດຄົ້ນເຂົ້າໄປໃນວຽກງານການສຶກສາຂອງ
ທ່ານ ສາຍ ແລະ ໄດ້ພົບວ່າ ບົດຂອງທ່ານ ສາຍ ຫຼາຍກວ່າ 50 ເປີເຊັນ ນັ້ນ ໄດ້ຂຽນ
ກ່ຽວກັບ ປື້ມ White Deer Plain, ນະວະນິຍາຍທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຈີນ, ເຊິ່ງປາກົດວ່າມີ
ຄວາມຄ້າຍຄືກັນ ກັບປື້ມທີ່ຖືກຂຽນຂຶ້ນໂດຍສາສະດາຈານທ່ານນຶ່ງໃນແຂວງ ອານຮຸຍ
ດົນກວ່າ 10 ປີທີ່ຜ່ານມານັ້ນ, ອີງຕາມເວັບໄຊ ຊີນາ ຂອງ ຈີນ.
ອີກສ່ວນນຶ່ງຂອງປະຫວັດການສຶກສາຂອງທ່ານນັ້ນ, ຄະແນນຂອງທ່ານໃນການ ສອບ
ເສັງເຂົ້າວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກາວຄາວ ຂອງ ຈີນ ຍັງໄດ້ຖືກກວດສອບຢ່າງລະອຽດ
ອີກດ້ວຍ.
ຄວາມໂດ່ງດັງຂອງທ່ານ ສາຍ ໃນຖານະເປັນນັກສະແດງນັ້ນ ໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນໂດຍ
ປະຫວັດການສຶກສາທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງລາວ ກ່ອນບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດຂຶ້ນ. ພາບພົດ
ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ແຕກຫັກຢ່າງໄວວາ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການຂີ້ຫຼັກໃນ
ໂລກອອນໄລນ໌. ການເວົ້າເຍາະເຢີ້ຍ ກ່ຽວກັບ ການກ່າວຫາລັກຄວາມຄິດຂອງນັກ
ສະແດງຄົນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈສູງສຸດໃນ ເວໂບ.
ໂຮງຮຽນຜະລິດຮູບເງົາ ປັກກິ່ງ, ບ່ອນທີ່ລາວໄດ້ໄປຮຽນນັ້ນ, ແລະ ໂຮງຮຽນການບໍລິ
ຫານ ກວາງຮົວ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ປັກກິ່ງ, ບ່ອນທີ່ລາວໄດ້ຍອມຮັບວ່າເປັນນັກສຶກ
ສາປະລິນຍາເອກນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າກຳລັງສືບສວນສອບສວນ ການສໍ້ໂກງບົດ
ວິທະຍານິພົນ ຂອງທ່ານ ສາຍ ນັ້ນ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ສິງຫາປີ
ກາຍ ໃນລະຫວ່າງການອອກອາກາດສົດ ທາງ ເວັບໄຊ, ເມື່ອທ່ານ ສາຍ ໄດ້ຖືກຖາມ
ວ່າ ບົດນິພົນຂອງລາວສາມາດພົບເຫັນໄດ້ຢູ່ໃນຖານຂໍ້ມູນການສຶກສາ, ໂຄງລ່າງພື້ນ
ຖານ ຄວາມຮູ້ແຫ່ງຊາດ ຈີນ ຫຼື CNKI ບໍ່. ເມື່ອທ່ານ ສາຍ ໄດ້ຕອບວ່າ, “CNKI ແມ່ນ
ຫຍັງ? ຄວາມສົງໄສຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ຖືກກະຕຸ້ນໃນໂລກອອນໄລນ໌. ການຕຳໜິວິຈານ
ແລະ ການເຍາະເຢີ້ຍ ກ່ຽວກັບ ການລັກຄວາມຄິດນັ້ນ ແມ່ນຫາກໍ່ເຕີບໂຕຂຶ້ນເມື່ອບໍ່
ດົນມານີ້.
ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ, ນັກສະແດງຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ເອົາຈົດໝາຍຈາກໂຮງ
ຮຽນການບໍລິຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ກວາງຮົວ ລົງໃສ່ບັນຊີ ເວໂບ ຂອງລາວ,
ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຮັບຮອງເອົາລາວເປັນນັກຄົ້ນຄວ້າຫຼັງປະລິນຍາເອກ. ສອງ
ສາມວັນຕໍ່ມາ, ຫຼັງຈາກລາວໄດ້ສະແດງເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຕໍ່ຕ້ານການປອມແປງ
ໃນລະຄອນຢູ່ລາຍງານວາໄຣຕີ້ນັ້ນ, ທ່ານ ສາຍ ໄດ້ກາຍເປັນເປົ້າໝາຍ ການຕຳໜິວິ
ຈານຂອງສາທາລະນະ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ເປີດເຜີຍຕົວຈິງຂອງລາວກໍໄດ້ຂະ
ຫຍາຍຂຶ້ນ.
ໃນຈົດໝາຍຂໍໂທດຂອງລາວນັ້ນ, ທ່ານ ສາຍ, ຜູ້ທີ່ເລືອກໃຊ້ຊື່ວ່າ ໂຣໂນລ ສາຍ, ໄດ້
ກ່າວວ່າ ລາວເສຍໃຈຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການກະທຳທີ່ຜິດທຸກຢ່າງນັ້ນ, ຄວາມຄິດມັກຫຍິ່ງ ແລະ
ຄວາມເພີ້ຝັນນັ້ນ ໄດ້ເຫັນໃຫ້ລາວເສຍຫົວ. ລາວໄດ້ກ່າວວ່າ ລາວໄດ້ອອກຈາກໂຄງ
ການຫຼັງປະລິນຍາເອກຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ທ່ານ ສາຍ ບໍ່ໄດ້ຍອມຮັບຕໍ່ການລັກຄວາມຄິດ.
ໃນຂະນະທີ່ການສືບສວນສອບສວນຕ່າງໆຈາກໂຮງຮຽນຮູບເງົາ ແລະ ໂຮງຮຽນ
ກວາງຮົວ ຍັງບໍ່ໄດ້ຈົບເທື່ອນັ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ອິນເຕີແນັດໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ທ່ານ ສາຍ ໄດ້ລັກ
ຄວາມຄິດໃນບົດຂຽນຂອງລາວ.
ສາສະດາຈານ ເຮ ເຫວີຍຝາງ, ອາຈານສອນທີ່ໂຮງຮຽນກົດໝາຍຂອງມະຫາວິທະຍາ
ໄລ ປັກກິ່ງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນສຳຄັນຫຼາຍຖ້າ ທ່ານ ສາຍ, ໂຮງຮຽນຜະລິດຮູບເງົາ ແລະ
ໂຮງຮຽນ ກວາງຮົວ ສາມາດສ້າງຫຼັກຖານ ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ເພື່ອໂຕ້ແຍ້ງ ຫຼື ຢືນຢັນ
ການລັກຄວາມຄິດ ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.
ທ່ານ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າສານແຫ່ງການຕັດສິນ ຈາກຄວາມຄິດເຫັນສາທາລະ
ນະ” ແມ່ນເລື່ອງທີ່ມີທົ່ວໄປໃນຍຸກອິນເຕີແນັດ, ແມ່ນກະທັ້ງການສົງໄສນັ້ນແມ່ນບໍ່ໄດ້
ອີງໃສ່ການກະທຳຜິດທີ່ແທ້ຈິງ. ທ່ານເວົ້າວ່າ “ໃຫ້ທຸກຄົນເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດກັບມັນ.
ນີ້ລວມມີຄວາມຈິງ ແລະ ຄວາມຂີ້ຕົວະໃນຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ, ຄວາມ
ປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ຂະແໜງອື່ນໆ.”
ທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າ ມັນ “ສຳຄັນຫຼາຍ ແລະ ຈຳເປັນສຳລັບພວກເຮົາທີ່ຈະເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່
ບັນຫາພວກນີ້. ມັນລວມມີໂລກການສຶກສາ. ຖ້າເຈົ້າສາມາດປອມແປງສິ່ງຕ່າງໆໃນ
ໂລກການສຶກສາແລ້ວ, ສະນັ້ນທຸກໆຢ່າງໃນປະເທດນີ້ກໍສາມາດເປັນສິ່ງແປກປອມ
ໄດ້.” ທ່ານໄດ້ເວົ້າເພີ່ມເຕີມວ່າ ການທີ່ວ່າຄົນໃນອິນເຕີແນັດໄດ້ສົງໄສກ່ຽວກັບ ການ
ກ່າວຫາປອມແປງນັ້ນ “ແມ່ນສິ່ງທີ່ດີຫຼາຍ.”
ທ່ານ ຫຼີ ດາຕົງ, ອະດີດຜູ້ລາຍງານຂ່າວສຳລັບໜັງສືພິມຊາວໜຸ່ມ ຈີນ ແລະ ບັນນາທິ
ການ ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງວາລະສານ Freezing Point ຂອງໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ,
ການຄົ້ນພົບວ່າທ່ານ ສາຍ ໄດ້ປອມແປງບົດວິທະຍານິພົນຂອງລາວນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນ
ເລື່ອງຜິດປົກກະຕິ ແລະ ສະທ້ອນເຖິງ “ຄວາມລົ້ມແຫຼວຂອງສັງຄົມ.”
ທ່ານ ຫຼີ ກ່າວວ່າ “ການສໍ້ໂກງແມ່ນມີຢ່າງແຜ່ກວ້າງຢູ່ແລ້ວ, ສັງຄົມທັງມວນແມ່ນໄດ້
ເສື່ອມຖອຍ, ແລະ ມັນກໍບໍ່ມີສິນທຳຂັ້ນພື້ນຖານ, ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ໃໝ່. ບັນດາເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ແນ່ນອນມັກເລື່ອງນີ້: ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ມີອຳນາດ ຈະມີຄວາມຮູ້ທີ່ສູງກວ່າ. ສະນັ້ນ
ສິ່ງທີ່ອອກມາກໍແມ່ນ ຖ້າເຈົ້າຂີ້ຫຼັກໄດ້, ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈະເຮັດບໍ່ໄດ້?
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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