ຜົນຜະລິດຖ່ານຫີນຂອງຈີນເພີ້ມຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງສຸດ ນັບຕັ້ງແຕ່ຢ່າງນ້ອຍ ໃນເດືອນມີນາ, ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ, ຫລັງຈາກທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍການຂຸດຄົ້ນບໍ່ຖ່ານຫີນ ເພີ້ມການສະໜອງ ແລະຫລຸດລາຄາທີ່ ສູງເປັນຫວັດການ. ການນໍາເຂົ້າຖ່ານຫີນຂອງຈີນ ຈາກຣັດເຊຍນັ້ນ ເພີ້ມຂຶ້ນໃນເດືອນກັນຍາ, ແຕ່ວ່າ ອອສເຕຣເລຍ ທີ່ເປັນຜູ້ສະໜອງດັ້ງເດີມຂອງຈີນ ຍັງຄົງຖືກລະງັບ ທາງດ້ານການຄ້າ ທີ່ມີກໍາໄລນັ້ນ ເນື່ອງຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງການທູດ. ຟິວ ເມເຊີ (Phil Mercer) ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຊິດນີ, ເຊິ່ງທິບສຸດາ ຈະນໍາເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຈີນ ເຊິ່ງເປັນປະເທດຜູ້ບໍລິໂພກຖ່ານຫີນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ກໍາລັງປະສົບກັບບັນຫາການຂາດພະລັງງານທີ່ເກີດຈາກຄວາມຕ້ອງການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກບັນ ດາຄົວເຮືອນ ແລະອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ.
ລັດຖະບານໃນນະຄອນປັກກິ່ງ ແມ່ນມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະຫລີກລ້ຽງການຕັດພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນອີກ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກໍລະກົດມາ, ຈີນໄດ້ອະນຸມັດການຂະຫຍາຍການຂຸດຄົ້ນບໍ່ຖ່ານຫີນຫຼາຍກວ່າ 150 ແຫ່ງ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງຄະນະກໍາມະການພັດທະນາ ແລະປະຕິຮູບແຫ່ງຊາດ. ຈາກໂຕເລກຂອງສໍານັກງານສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຂອງຈີນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຜະລິດຖ່ານຫີນພາຍໃນປະເທດ ແມ່ນຫຼາຍກວ່າ 357 ລ້ານໂຕນໃນເດືອນຕຸລາ, ເຊິ່ງເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ 334 ລ້ານໂຕນ ໃນເດືອນກ່ອນໜ້ານັ້ນ.
ຂໍ້ມູນອາກອນທີ່ເປັນທາງການ ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈີນໄດ້ນໍາເຂົ້າຖ່ານຫີນດິບຈາດຣັດເຊຍ ປະມານ 3 ລ້ານ 7 ແສນໂຕນ, ອັນເປັນເຊື້ອໄຟສໍາຄັນໃນການຜະລິດໄຟຟ້າ ໃນເດືອນກັນຍານີ້, ເຊິ່ງເພີ້ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 1 ສ່ວນ 4 ຈາກເດືອນສິງຫາ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນຶ່ງໃນຜູ້ຜະລິດຖ່ານຫີນ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ຄືອອສເຕຣເລຍເຫັນໄດ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ຂາດຈາກບັນຊີລາຍຊື່ໃນບັນດາປະເທດທີ່ສົ່ງຖ່ານຫີນໄປຈີນ.
ອອສເຕຣເລຍ ເປັນປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກຖ່ານຫີນໄປຈີນຫຼາຍທີ່ສຸດ ກ່ອນທີ່ຈະມີຂໍ້ຫ້າມ ທີ່ບໍ່ເປັນທາງການໃນທ້າຍປີ 2020, ຫລັງຈາກທີ່ລັດຖະບານແຄນເບີຣາ ສະໜັບສະໜຸນການຮຽກຮ້ອງຂອງນານາຊາດໃນການກວດສອບກ່ຽວກັບຈຸດກໍາເນີດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ເຊິ່ງພະຍາດດັ່ງກ່າວໄດ້ກວດພົບຄັ້ງທໍາອິດຢູ່ຈີນ. ລັດຖະບານປັກກິ່ງ ໄດ້ຕີຄວາມໝາຍວ່າ ເປັນການຕ້ອງຕິກ່ຽວກັບການຈັດການກັບໄວຣັສນັ້ນ, ແລະການຈໍາກັດຕ່າງໆທາງດ້ານການຄ້າ ກໍ່ໄດ້ຖືກນຳມາໃຊ້.
ຈີນ ມີແຜນການໄລຍະຍາວທີ່ຈະຫລຸດການນໍາໃຊ້ເຊື້ອໄຟຈາກຖ່ານຫີນ ແລະຈາກຊາກຊາກສັດດຶກດໍາບັນ.
ທ່ານແຊມ ກຽລ (Sam Geall) ຈາກກຸ່ມສົນທະນາກ່ຽວກັບຈີນ, ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມນະໂຍບາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ກ່າວກັບສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດຂອງອອສເຕຣເລຍວ່າ ການນໍາໃຊ້ຖ່ານຫີນຂອງຈີນຈະມີການສັ່ນໄຫວ ອັນເປັນຜົນສະທ້ອນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນທາງການເມືອງພາຍໃນປະເທດ. ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:
“ມີຊ່ອງຫວ່າງສໍາລັບປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ ໃນອີກ 5 ປີຂ້າງໜ້າ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຖ່ານຫີນມີການສະສົມທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງຖືກຫລຸດປະລິມານລົງອີກໃນປີ 2025, ແລະນັ້ນ ເວົ້າເຖິງບັນຫາປະມານວ່າ ຊຸກ ແລະດຶງ ທີ່ພວກເຮົາເຫັນ ໃນພາກ ສ່ວນພະລັງງານຂອງຈີນທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ແລະຍັງຄົງດໍາເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ. ດັ່ງທີ່ພວກເຈົ້າຮູ້, ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະປ່ຽນສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ໃນທັນທີທັນໃດ, ແລະການຊຸກ ຫລືດຶງລະຫວ່າງຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານກໍາລັງແຮງ ແລະຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ຈໍາເປັນ, ພວກເຈົ້າຮູ້ວ່າ ລວມເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງທາງສັງຄົມ, ການມີວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະການດໍາເນີນການຕ່າງໆຈະຕ້ອງດໍາເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ.”
ການເພີ້ມຂຶ້ນໃນການຜະລິດຖ່ານຫີນຂອງຈີນນັ້ນ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ອິນເດຍ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກລັດຖະບານປັກກິ່ງ ແລະບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາຕ່າງໆທີ່ເພິ່ງພາການນໍາໃຊ້ຖ່ານຫີນເປັນຫລັກ, ເປັນນາຍໜ້າໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ໃນນາທີສຸດທ້າຍ ທີ່ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື COP26 ກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ ໃນນະຄອນກລາສໂກລ, ຢູ່ສະກັອດແລນ.
ພວກເຂົາພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດດັດແປງຄໍາເວົ້າຂັ້ນສຸດທ້າຍຂອງສົນທິສັນຍາໃຫ້ເປັນ “ຫລຸດລົງ” ແທນທີ່ຈະເປັນ “ຍຸຕິ” ໃນການນໍາໃຊ້ຖ່ານຫີນ.
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