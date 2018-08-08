ນັກທຸລະກິດຈີນຄົນນຶ່ງ ຮັບສາລະພາບຜິດ ການນຳເອົາຢາໂອປີອ່ອຍ ເຂົ້າມາ ສະຫະລັດ

ນັກທຸລະກິດຈີນຄົນນຶ່ງໄດ້ຮັບສາລະພາບຜິດ ຢູ່ໃນສານລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໃນຖານນຳເຂົ້າແລະຈຳໜ່າຍຢາແກ້ປວດໂອປີອອຍ (opiods.)
ທ້າວບິນ ວັງ ໄດ້ບໍລິຫານງານຫຼາຍໆບໍລິສັດ ຈາກສາງມ້ຽນເຄື່ອງ ຢູ່ນອກນະຄອນ
ບອສຕັນ.
ບັນດານັກສືບຂອງລັດຖະບານກາງໄດ້ເລີ້ມທຳການສືບສວນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປີ 2016
ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການໃຊ້ຢາໂອປີອອຍເກີນກຳນົດຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນພາກຕາເວັນອອກ ສຽງເໜືອຂອງລັດໂອຮາຍໂອ.
ພວກນັກສືບໄດ້ສັ່ງຢາຜ່ານທາງເວັບໄຊຂອງຈີນ ແລະໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າຜູ້ຂາຍຢູ່ໃນປະ
ເທດຈີນ ໄດ້ສົ່ງຢາໂອປີອອຍມາໃຫ້ທ້າວວັງ ທີ່ໄດ້ສົ່ງໄປໃຫ້ພວກລູກຄ້າ ຢູ່ ໃນລັດໂອ
ຮາຍໂອ.
ບັນດາໄອຍະການກ່າວວ່າຢາໂອປີອອຍ ທີ່ໄດ້ຊື້ຜ່ານນຶ່ງໃນຈຳນວນເວັບໄຊຈີນ ແມ່ນ
ຮັບຜິດຊອ ບຕໍ່ການເສຍຊີວິດ ໃນລັດໂອຮາຍໂອ ເມື່ອປີ 2016.
ທ່ານທີໂມທີ ແພລນກອນ ນັກສືບຈາກໜ່ວຍຄວບຄຸມຢາເສບຕິດກ່າວວ່າ “ການ ນຳສົ່ງ
ເຂົ້າຢາໂອປີອອຍແລະຢາສັງເຄາະອື່ນໆຈາກປະເທດຈີນ ແມ່ນມີບົດບາດທີ່ສຳຄັນ ໃນລະບາດຂອງການໃຊ້ຢາທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ໃນສະຫະລັດປັດຈຸບັນນີ້. ມີຫຼາຍກວ່າ
60,000 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນແຕ່ລະປີຈາກການໃຊ້ຢາເກີນກຳນົດ ຢູ່ໃນປະເທດນີ້ ແລະ
ການຢຸດການຄ້າຢາໃນທຸກວິທີທັງໝົດ ຮວມທັງທາງອິນເຕີແນັດ ແມ່ນເປັນບູລິມະສິດຂອງອົງການຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ຫຼື DEA.”
ທ້າວວັງ ຈະຖືກຕັດສິນໂທດ ໃນວັນທີ 13 ພະຈິກ.
A Chinese businessman pleaded guilty in U.S. federal court Tuesday to importing and distributing opioids.
Bin Wang operated several companies from a warehouse outside of Boston.
Federal agents began their investigation in 2016 after a number of fatal opioid overdoses in northeastern Ohio.
Undercover agents ordered the drugs through Chinese websites and discovered that the seller in China was sending the opioids to Wang, who mailed them to customers in Ohio.
Prosecutors say opoids purchased through one of the Chinese websites are responsible for two deaths in Ohio in 2015.
"The importation of opioids and other synthetic drugs from China has played a significant role in America's current drug use epidemic," drug enforcement agent Timothy Plancon said. "Over 60,000 people a year die from drug overdoses in this country, and halting all methods of drug trafficking, including by way of the internet, is a top priority of the DEA."
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