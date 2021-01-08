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ກຳແພງຂັ້ນຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ຈີນແລະຫວຽດນາມ ຈະແນເປົ້າໝາຍໃສ່ ພວກລັກລອບຂ້າມຊາຍແດນ

ປະຕູຮົ້ວຂ້າມຊາຍແດນ ຂອງເມືອງດົງ ຊິງ ຂອງຈີນ ແມ່ນເຫັນໄດ້ວ່າ ເປົ່າຫວ່າງ ທ່າມກາງການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ, ຕິດກັບແຂວງກວງ ນິນ ຂອງຫວຽດນາມ, ວັນທີ 14 ສິງຫາ 2020.

ມີລາຍງານວ່າ ຈີນ ກຳລັງກໍ່ສ້າງກຳແພງຢູ່ເລາະຕາມຊາຍແດນຕິດກັບຫວຽດນາມ ເພື່ອກັນພົນລະເມືອງຂອງຕົນ ໃຫ້ຢູ່ໃນປະເທດ ຊຶ່ງເປັນການສະ ທ້ອນໃຫ້ເຫັນຊ່ວງເວລາ ທີ່ຍາກລຳບາກດ້ານເສດຖະກິດຢູ່ຟາກເບື້ອງຂອງຈີນ ແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນຂອງທັງຝ່າຍ ກັບບັນຫາການລັກລອບຂ້າມຊາຍແດນ ອີງຕາມຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງພວກນັກວິເຄາະ. ຣາຟ ເຈັນນິ້ງສ໌ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ຟັງລາຍງານ ກຳແພງຂັ້ນຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ຈີນແລະຫວຽດນາມ ຈະແນເປົ້າໝາຍໃສ່ ພວກລັກລອບຂ້າມຊາຍແດນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງຈີນ ກໍາລັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບກຳແພງສູງສອງແມັດ ຍາວ 1,300 ແມັດ ຢູ່ເລາະຕາມຊາຍແດນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ຫຼື RFA ໃນເດືອນຕຸລາປີກາຍນີ້ ທີ່ອ້າງອີງເຖິງລາຍງານຕ່າງໆຂອງສື່ສັງຄົມຈີນ ແລະສ່ວນບຸກຄົນທັງຫຼາຍທີ່ອາໄສຢູ່ໃກ້ຄຽງນັ້ນ.

ທ່ານອາແລັກແຊນເດີ ວູວິງ ອາຈານສອນ ຢູ່ທີ່ສູນກາງສຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງເຂດເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ແດນນິລ ເຄ ອີນູເຢ ໃນລັດຮາວາຍ ກ່າວວ່າ “ເຫດຜົນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນສຸດກໍແມ່ນວ່າ ຈີນຢາກຈະຄວບຄຸມ.” ທ່ານກ່າວອີກວ່າ “ກຳແພງນັ້ນ ຄວນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ເໝາະສົມເລີຍເພື່ອຄວບຄຸມການລັ່ງໄຫລຂອງປະຊາຊົນ ຂອງສິນຄ້າ ຂອງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ຂ້າມຊາຍແດນໄປ.”

ຈີນຢາກຈະຢັບຢັ້ງ ພວກຄົນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີວຽກເຮັດ ແລະພວກທີ່ສະແຫວງຫາແຫລ່ງຕະຫຼາດວຽກງານໃໝ່ ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດານັກວິຊາການ. ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປິດປະເທດໃນທົ່ວໂລກນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຕົກຕ່ຳລົງສຳລັບສິນຄ້າການຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກທີ່ສຳຄັນທັງໝົດຂອງຈີນ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມກົດດັນຕໍ່ວຽກງານທັງຫຼາຍຂອງໂຮງຈັກໂຮງງານ.

ອັດຕາການຫວ່າງງານທົ່ວປະເທດ ໄດ້ເພີ້ມສູງຂຶ້ນເຖິງ 6 ເປີເຊັນ ໃນເຄິ່ງປີທຳອິດຂອງປີ 2020.

ພວກຄົນງານຊາວຈີນ ພາກັນປະທ້ວງຕໍ່ການຈ່າຍເງິນເດືອນທີ່ຊັກຊ້າ ແລະການຕັດເງິນເດືອນລົງ ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດທັງຫຼາຍຂອງພວກເຂົາ ລົດການຜະລິດລົງ ຫຼືບໍ່ກໍຕ້ອງປິດທຸລະກິດ ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງກຸ່ມສະໜັບສະໜຸນແຮງງານຈີນ ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ໃນຮົງກົງ ທີ່ກ່າວໄປນັ້ນ.

ລັດຖະບານປັກກິ່ງສະແດງສີໜ້າບໍ່ພໍໃຈ ຕໍ່ພົນລະເມືອງຜູ້ທີ່ອອກນອກປະເທດໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ຖ້າພວກເຂົານຳເອົາເງິນອອກໄປນຳດ້ວຍ--ຊຶ່ງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ເສດຖະກິດທີ່ມີການຄວບຄຸມ.

ພາບບັນທຶກວີດີໂອ ທີ່ໄດ້ຖືກນຳລົງທາງສື່ສັງຄົມຂອງຈີນ ໃນທ້າຍເດືອນຕຸລາ ປາກົດວ່າ ສະແດງໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບພວກຄົນງານຊາວຈີນ ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງຈີນ ໃກ້ກັບຊາຍແດນດ່ານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງຫວຽດນາມ.

ໃນຫວຽດນາມ ມີປະມານ 900,000 ຄົນທີ່ໄດ້ຫວ່າງງານ ມາເຖິງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ ແລະມີອີກ 18 ລ້ານຄົນ ເຮັດວຽກບໍ່ເຕັມເໝັດເຕັມໜ່ວຍ ອີງຕາມສຳ ນັກງານສະຖິຕິທົ່ວໄປຂອງລັດຖະບານ. ເຖິງແມ່ນຈະມີຈຳນວນທີ່ເປັນປະຫວັດການກໍຕາມ ພວກໂຮງງານທັງຫຼາຍທີ່ໄດ້ລົງທຶນໂດຍພວກນັກລົງທຶນຊາວຈີນ ແມ່ນກຳລັງຊອກຫາພວກແຮງງານອື່ນຈາກຈີນ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບວຽກງານດ້ານທຸລະກິດຢູ່ທາງບ້ານ.

ພວກນັກລົງທຶນ ໄດ້ເລືອກເອົາຫວຽດນາມ ເພື່ອຫລີກລ່ຽງການຈ່າຍພາສີສຳລັບສິນຄ້າສົ່ງອອກໂດຍກົງຈາກຈີນ ໄປຍັງສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນຜົນມາຈາກບັນຫາຂັດແຍ້ງການຄ້າລະຫວ່າງ ຈີນແລະສະຫະລັດ ທີ່ແກ່ຍາວມາໄດ້ 3 ປີ ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານຫງວຽນ ຖານ ຈຸງ ຜູ້ອຳນວຍການສູນກາງສຶກສາຕ່າງປະ ເທດ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ສັງຄົມສາດແລະມະນຸດສາດໃນນະຄອນຫຼວງ ໂຮຈີມິນ.

ທ່ານຫງວຽນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສົງຄາມການຄ້າລະຫວ່າງ ຈີນແລະສະຫະລັດ ອັນນັ້ນແຫລະແມ່ນເຫດຜົນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກບໍລະສັດທັງຫຼາຍຂອງຈີນ ເຂົ້າມາໃນຫວຽດນາມ ເພື່ອຫລີກລ່ຽງພາສີຂອງຈີນ ແລະອັນນັ້ນເປັນເຫດຜົນທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການແຮງງານຈີນ.”

ກຳແພງຢູ່ເລາະຕາມຊາຍແດນໃດໆນັ້ນ ຈະມີຜົນກະທົບເພີ້ມເຕີມໃນການຫລົບໜີໃດໆຂອງພວກຊາວຈີນທີ່ບໍ່ເຫັນພ້ອມທາງດ້ານການເມືອງ ແລະຢຸດຢັ້ງພວກນັກຫຼິ້ນການພະນັນ ບໍ່ໃຫ້ເອົາເງິນອອກຈາກປະເທດໄດ້ ອີງຕາມການກ່າວຂອງອາຈານ ວູຢິງ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປ. ຈີນ ແມ່ນຍັງໄດ້ກໍ່ສ້າງຮົ້ວຢູ່ເລາະຕາມຊາຍແດນຂອງຕົນໃນບາງເຂດທີ່ຕິດກັບມຽນມາ ຊຶ່ງເປັນຈຸດດຶງດູດເອົາພວກນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນໄປສະຖານທີ່ຫຼິ້ນການພະນັນ ຫຼືກາຊີໂນ.

ທັງຫວຽດນາມແລະຈີນ ໄດ້ສົ່ງສັນຍານເຕືອນກ່ຽວກັບການລັກລອບຂ້າມຊາຍແດນ ຊຶ່ງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານເສດຖະກິດທີ່ມີຮ່ວມກັນ. ພວກສັດປ່າແລະໄມ້ ທີ່ຫາຍາກ ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຖືກລັກລອບຜ່ານເຂົ້າໄປຈີນຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ໃນຂະນະດຽວກັນ ສິນຄ້າອີເລັກໂທຣນິກ ແລະສິນຄ້າບໍລິໂພກຕ່າງໆ ໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍເຂົ້າມາໃນອີກຝາກນຶ່ງ. ສອງປະເທດຄອມມິວນິສ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງໃກ້ຊິດກ່ຽວກັບການຄ້າ ເຖິງແມ່ນວ່າ ສາຍສຳພັນທາງດ້ານການເມືອງ ແມ່ນເຄັ່ງຕຶງຢູ່ກໍຕາມ ຍ້ອນບັນຫາຂັດແຍ້ງດ້ານອະທິປະໄຕໃນທະເລ.

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກຂົງເຂດກວາງຊີ ຊວງ ຂອງຈີນ ຢູ່ບໍ່ໄກທາງກ້ຳເໜືອ ຂອງຫວຽດນາມ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນປີ 2015 ພວກເຂົາເຈົ້າຈະໃຊ້ເງິນ 16 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອກໍ່ສ້າງຮົ້ວຢູ່ເລາະຕາມຊາຍແດນຍາວ 8 ກິໂລແມັດ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການລັກລອບຂ້າມຊາຍແດນ ອີງຕາມລາຍງານໃນເວລານັ້ນ ຂອງເວັບໄຊ້ Chinanews.com ທີ່ລັດເປັນເຈົ້າຂອງ. ຮົ້ວດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍພວກອຸປະກອນຕິດຕາມເບິ່ງ.

ອົງການປະຕິບັດກົດໝາຍຕ່າງໆຂອງກວາງຊີ ໄດ້ທັບມ້າງ 932 ຄະດີການລັກລ້ອມຂ້າມຊາຍແດນ ແລະໄດ້ຢຶດເອົາຍານພາຫະນະ 1,000 ຄັນທີ່ສົງໄສວ່າ ໄດ້ຖືກລັກລອບຂ້າມຊາຍແດນ ໃນໄຕມາດທຳອິດຂອງປີດັ່ງກ່າວນັ້ນ ອີງຕາມການກ່າວຂອງເວັບໄຊ Chinanews.com.

ສ່ວນເວັບໄຊຂ່າວຊາວໜຸ່ມ ຫຼື Youth news ໄດ້ກ່າວໃນເດືອນກໍລະກົດ ວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າ ດ່ານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ 16 ແຫ່ງຂອງຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນມາເພື່ອປ້ອງກັນການເຂົ້າປະເທດຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ພວກລັກລອບຂ້າມຊາຍແດນຊາວຈີນ “ໄດ້ລັກລອບເຂົ້າມາ ຫຼາຍກວ່າສິບເສັ້ນທາງຈາກຈີນ” ແລະເປັນການທ້າທາຍຕໍ່ວຽກງານຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຊາຍແດນ. ການເຂົ້າປະເທດຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ອີງຕາມລາຍງານແລ້ວ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ໃນການຕິດ ໄວຣັສໂຄວິດ-19 ກໍລະນີໃໝ່ຫຼາຍຂຶ້ນໃນຫວຽດນາມ.

ພວກຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມພູດອຍ ມີປະຫວັດໃນດ້ານການຄ້າຂ້າມຊາຍແດນ ແລະເຄື່ອນຍ້າຍສິ່ງຂອງຈາກຟາກນຶ່ງຂ້າມໄປອີກຟາກນຶ່ງ ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງເຂດຊາຍແດນທີ່ເປັນທາງການເລີຍ.

ຈີນຢູ່ໃນຖານະເປັນຄູ່ການຄ້າທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ ໂດຍມີປະລິມານເງິນລົງທຶນ ປະມານ 100 ຕື້ໂດລາ ໃນ 10 ເດືອນທຳອິດຂອງປີ 2020. ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເງິນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ເປັນການສົ່ງອອກໄປຫວຽດໜາມ.

ດັ່ງທີ່ທ່ານຄາລ ເທເຢີຣ ສາສະດາຈານກຽດຕິຍົດ ທີ່ຊ່ຽວຊານດ້ານເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລນີວເຊົາເວລສ໌ໃນ ອອສເຕຣເລຍ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປວ່າ “ຫວຽດນາມມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍກວ່າຈີນ ໃນເລື້ອງການປິດເຂດການລັກລອບຂ້າມຊາຍແດນ ໂດຍສະເພາະນັບຕັ້ງແຕ່ຕົນໄດ້ມີການຂາດດຸນການຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ກັບຈີນ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

ລາຍງານບລອກສົດ! ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2020

ລາຍງານບລອກສົດ! ການເລືອກຕັ້ງ ໃນ ສະຫະລັດ ປີ 2020

ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີິສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນວົງການເມືອງຂອງນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເກືອບເຄິ່ງສັດຕະວັດແລ້ວນັ້ນ ຄາດຄະເນກັນວ່າ ຈະເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ແລະຈະໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນຈະມາ ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ມີອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ. ທ່ານໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງມາ 36 ປີ ແລະ 8 ປີ ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ໃນສະໄໝປະທານາທິບໍດີບາຣັກໂອບາມາ ແມ່ນຄາດກັນໂດຍອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ໄດ້ເອົາຊະນະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ຂົມຂື່ນ ແລະຫຼັງຈາກໄດ້ມີການນັບບັດຄະແນນສຽງຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງມາໄດ້ຫຼາຍມື້ແລ້ວ. ຄະແນນສຽງແມ່ນຍັງຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະພວມໄດ້ຮັບການທ້າທາຍຢູ່ໃນສານ ແຕ່ກໍຄາດກັນວ່າ ຈະຜ່ານຜ່າໄປໄດ້. ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 270 ຄະແນນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 538 ຄະແນນ. ການໄດ້ຮັບໄຊຊະຂອງທ່ານໄບເດັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 3 ໃນຮອບສີ່ທົດສະວັດ ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເລືອກ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຂຶ້ນເປັນປະທານາທິບໍດີ 4 ປີແລ້ວ.

00:30 8.11.2020

ລາຍງານຂ່າວຫຼ້າສຸດ ໃນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະທ່ານນາງຄາມາມາ ແຮຣິສ ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 273 ຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ຕາງໜ້າລັດແລ້ວ ເຊີນເບິ່ງແຜນທີ່ການເລືອກຕັ້ງໃນສະຫະລັດຂອງເຮົາຕື່ມ!

23:51 7.11.2020

ມາຮອດເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214 ຄະແນນ. ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນ ຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາ ແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນຈຶ່ງຈະຮອດ 270 ຄະແນນເພື່ອຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ 4 ປີ. ເວລານີ້ຫຼາຍລັດຍັງສືບຕໍ່ນັບຄະແນນກັນຢູ່ ແລະລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກມື້ວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະນັບຄະແນນ ຄືນໃໝ່ທັງໝົດ ຍ້ອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະຜູ້ທ້າຊິງ ຫຼືຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ມີຄະແນນໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ.

18:52 7.11.2020

ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກສໍ້ໂກງ ໃຫ້ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນສະໄໝທີສອງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ປ່ອນແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊະນະຢ່າງງ່າຍໆ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາສາມາດພະຍາຍາມລັກເອົາການເລືອກຕັ້ງໄປ ຈາກພວກເຮົາໄດ້." ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 16 ນາທີ ຢືນກ່າວຄໍາປາໄສ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນທຳນຽບຂາວ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄະແນນນຳໜ້າຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆກຳລັງຖືກ "ລັກເອົາອອກໄປຢ່າງລັບໆ ເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ" ໃນຂະນະທີ່ມີການນັບຄະແນນສຽງຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ. ມາຮອດວັນສຸກ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາແໜ່ງໄວ້ ໃນອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ.

19:29 6.11.2020

ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປາກົດຕົວເປັນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ນະຄອນວິລມິງຕັນ ໃນລັດເດລາແວ ໂດຍກ່າວວ່າ "ບັດທຸກໆບັດຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກນັບ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ປະຊາຊົນໃນປະເທດນີ້ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແບບໃດ ແລະມັນເປັນຄວາມປະສົງຂອງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ບໍ່ມີໃຜ ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ."

06:13 6.11.2020

ໃນເວລາ 12 ໂມງເຄິ່ງຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຕື່ມອີກນຶ່ງຄະແນນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນຊຶ່ງຄາດໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້. ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ມາຮອດວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານໄບເດັນແມ່ນນຳໜ້າ ໃນຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ ຄືໄດ້ 71 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ປຽບທຽບໃສ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຮັບ​ແຕ່ 68​ ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ອີງຕາມອົງການຄົ້ນຄວ້າເອດີສັນແລະອົງການຂ່າວເອພີ.

00:38 6.11.2020

ມາຮອດ 7:00 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທັງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ ແຕ່ພວກທ່ານກໍສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງໜ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບຄະແນນຫລ້າສຸດ.

19:20 5.11.2020

ມາຮອດ 9:00 ຕອນຄໍ່າຂອງວັນພຸດ, ທີ 4 ພະຈິກ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດຕື່ມອີກສອງລັດ ຄືມິຊິແກນ ແລະວິສຄັນຊິນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານນໍາໜ້າ ທ່ານທຣໍາ ໂດຍມີ 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້!

ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ
ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ

08:42 5.11.2020
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສູສີກັນ 213 ຕໍ່ 220 ໃນຂະນະນີ້ ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 9 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ປະກອບດ້ວຍລັດ ເມນ ເພັນຊີລເວເນຍ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຈໍເຈຍ ມິຊິແກນ ວິສຄັນຊິນ ເນວາດາ ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ ຄາດກັນວ່າ ຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປທາງໄປສະນີ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 4 ພະຈິກນີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະແລ້ວເສັດໃນມື້ນີ້ຫຼືບໍ່!

16:01 4.11.2020

ລາຍງານກ່ຽວກັບການນັບຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກລັດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ

ມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງ ທ່ານກໍຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຫລາຍລັດ ແລ້ວ ຂະນະທີ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງກໍາລັງອອກມາເລື້ອຍໆຢູ່ ແລະຊາວອາເມຣິ ກັນຕັດສິນໃຈວ່າໃຜຈະບໍລິຫານປະເທດຈາກທໍານຽບຂາວໃນນຶ່ງສະໄໝກໍຄື 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.

ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາລັດຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ ແລະ ຫລາຍໆລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຂອງປະເທດ ໄດ້ປິດລົງ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມນັບຄະແນນສຽງແລ້ວ. ສ່ວນບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນ ຕົກຂອງປະເທດກໍກໍາລັງປິດໜ່ວຍປ່ອນບັດລົງ ແລະກໍຈະເລີ້ມນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນໄວໆນີ້.

ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງໃນລັດທີ່ຕັ້ງແຄມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ຄືລັດຟລໍຣິດາ ແລະ ຄາໂລໄຣນາເໜືອ- ເຊິ່ງທັງສອງລັດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນປີ 2016 ແລະບ່ອນທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທ້າຍປີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານໄບເດັນມີ ຄະແນນສູສີກັນ. ລັດເພັນໂຊວາເນຍ ທີ່ເປັນລັດຍາດແຍ່ງກັນ ກໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຄວາມສົນໃຈອີກແຫ່ງນຶ່ງ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ລາຍງານຜົນເລືອກຕັ້ງທີ່ສົມບູນເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າທັງສາມລັດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບທ່ານທຣໍາ ຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນສະໄໝທີສອງແລະຫລີກລ້ຽງການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີສາມໃນສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈະເສຍໄຊຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນ.

ສຳລັບທ່ານໄບເດັນແລ້ວ ການໄດ້ໄຊຊະນະໃນລັດໃດກໍ່ຕາມໃນ 3 ລັດນັ້ນແມ່ນຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 1988 ແລະ 2008 ມາແລ້ວ.

ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ນໍາປະເທດນັ້ນສະຫະລັດແມ່ນໃຊ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕແບບທາງອ້ອມ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາຕາມຄະແນນນິຍົມຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີ 50 ລັດ ແລະນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຮັບ 270 ຄະແນນສຽງ ຈາກຜູ້ແທນໃນລັດ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 538 ຄົນ ກໍຄື 538 ສຽງນັ້ນ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 4 ປີໃນວັນອັງຄານທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງປີນີ້ກໍກົງກັບວັນທີ 3 ກໍຄືມື້ນີ້ເອງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວປະຊາຊົນອາເມຣິກັນພາກັນໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຕົວເອງຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນບັດຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າໃນປີນີ້ຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣຣັສໂຄໂຣນາຫລາຍໆ ລັດແມ່ນຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ສາມາດສົ່ງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄປທາງໄປສະນີ ຫລືໄປປ່ອນບັດດ້ວຍ ຕົວເອງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ໃນເມືອງ ແລະເຂດເລືອກ ຕັ້ງຕ່າງໆ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະລັດ.

10:47 4.11.2020
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