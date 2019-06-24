ບໍລິສັດ Apple ຍັກໃຫຍ່ດ້ານເທັກໂນໂລຈີຂອງ ສະຫະລັດ ມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ຂໍໃຫ້ຜູ້
ຈຳໜ່າຍສິນຄ້າລາຍໃຫຍ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນໂຮງງານທີ່ຕັ້ງຢູ່ ຈີນ
ຈາກ ໄຕ້ຫວັນ, ພິຈາລະນາຍ້າຍການຜະລິດ 15 ຫາ 30 ເປີເຊັນ ຂອງເຂົາເຈົ້າໄປຢູ່
ນອກປະເທດ ຈີນ, ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງພາສີທີ່ສູງຂຶ້ນ ທີ່ຖືກກຳນົດໃສ່ສິນຄ້າສົ່ງອອກມາ ສະ
ຫະລັດ.
ການຍ້າຍການຜະລິດ, ເຊິ່ງບັນດານັກວິເຄາະເວົ້າວ່າ ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນຂຶ້ນແລ້ວນັ້ນ,
ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຕົວເລກລາຍໄດ້ຂອງບໍລິສັດ ເທັກໂນໂລຈີ ດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ມັນກໍຈະ
ນຳໄປສູ່ການສູນເສຍວຽກງານຈຳນວນຫຼາຍໃນ ຈີນ.
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວເພີ່ມເຕີມວ່າ ການຍ້າຍດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ໃນບັນ
ດາຜູ້ຈຳໜ່າຍເທັກໂນໂລຈີໃນ ຈີນ ແລະ ແນວໂນ້ມດັ່ງກ່າວຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ ຖ້າສົງ
ຄາມການຄ້າລະຫວ່າງ ສອງປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກນັ້ນ ຍັງຮຸນ
ແຮງຂຶ້ນ.
ທ່ານ ຊອນ ຄາວ, ຜູ້ບໍລິຫານການຄົ້ນຄວ້າອາວຸໂສ ທີ່ບໍລິສັດ IDC ໄຕ້ຫວັນ ກ່ຽວກັບ
ການຄົ້ນຄວ້າປະກອບອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກທົ່ວໂລກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ,
ຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ບັນດາໂຮງງານຕ່າງໆໃນພາກສ່ວນຂໍ້ມູນເທັກໂນ
ໂລຈີ, ຕົວຢ່າງຜູ້ຈຳໜ່າຍ ໄຕ້ຫວັນ ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ ຈີນ ກ່ຽວກັບ ຄອມພິວເຕີ ສ່ວນ
ຕົວ ຫຼື ອີເລັກໂທຣນິກຜູ້ບໍລິໂພກ ແມ່ນໄດ້ເຄື່ອນໄວກວ່າເຄື່ອງສະແກນ ແລະ ໄດ້ຍ້າຍ
ໂຮງງານປະກອບອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າອອກໄປຢູ່ນອກປະເທດ ຈີນ.
ບັນດາບໍລິສັດ ເທັກໂນໂລຈີ ຄື Apple ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງ
ດ້ານການຄ້າ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ຈີນ ແລະ ໄດ້ປະເຊີນກັບໄພຂົ່ມຂູ່ ກ່ຽວກັບ
ການລົງໂທດດ້ານການເງິນ ໃນຜະລິດຕະພັນ ທີ່ເຮັດໃນ ຈີນ ແລ້ວສົ່ງມາຂາຍຢູ່ ສະ
ຫະລັດ.
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້, ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະຕັດສິນໃຈ
ວ່າ ຈະເກັບພາສີສິນຄ້າ ມູນຄ່າ 300 ຕື້ໂດລາກັບລັດຖະບານ ປັກກິ່ງ ອີກຫຼືບໍ່ ຫຼັງຈາກ
ທ່ານພົບປະກັບປະທານປະເທດ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ ທີ່ກອງປະຊຸມກຸ່ມ G-20 ໃນທ້າຍອາ
ທິດນີ້.
ໂດຍອ້າງແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ບໍ່ອອກຊື່, ອົງການທົບທວນຂອງບໍລິສັດ Nikkei Asian ໄດ້ລາຍ
ງານໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ບໍລິສັດ Apple ມີແຜນທີ່ຈະຍ້າຍການຜະລິດ ເພື່ອຫຼີກ
ລ່ຽງໄພຂົ່ມຂູ່ນັ້ນ. ອີງຕາມລາຍງານດັ່ງກ່າວ, ບໍລິສັດ Apple ໄດ້ຂໍໃຫ້ຜູ້ປະກອບໂທ
ລະສັບ Iphone ທີ່ສຳຄັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ລວມມີ ບໍລິສັດ Foxconn Technology,
Pegatron ແລະ Wistron ປະເມີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການຍ້າຍໂຮງງານປະກອບໂທລະ
ສັບຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ຜະລິດໂທລະສັບ Iphone ທີ່ສົ່ງມາຂາຍຢູ່ ສະຫະລັດ
ໃນ ຈີນ, ຫາປະເທດ ເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ອື່ນໆ.
ບໍລິສັດ Apple ຍັງບໍ່ໄດ້ອອກມາໃຫ້ຄຳເຫັນຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍໃດໆ ກ່ຽວກັບ
ລາຍງານດັ່ງກ່າວ.
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