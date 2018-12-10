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ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ບໍ​ລິ​ສັດ ຫົວ​ເຫວີຍ ມີ​ກຳ​ນົດ​ຂຶ້ນ​ສານ ກາ​ນາ​ດາ ເພື່ອ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້​ການ ​ປະ​ກັນ​ຕົວ

ທ່ານ​ນາງ ເມັງ ຫວານ​ຊູ (Meng Wanzhou), ຫົວ​ໜ້າ​ການ​ເງິນ​ບໍ​ລິ​ສັດ ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ ຫົວ​ເຫວີຍ ຈຳ​ກັດ. ຮູບ​ໄດ້​ມາ​ຈາກ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ ຣອຍ​ເຕີ (Reuters), 6 ທັນ​ວາ , 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຫົວ​ໜ້າ​ການ​ເງິນ​ສຳ​ລັບບໍລິສັດ​ຍັກໃຫຍ່​ດ້ານ​ໂທ​ລະ​ຄົມມະນາຄົມ ຫົວ​ເຫວີຍ ເທັກ​ໂນ
ໂລຈີ ມີກຳນົດຈະກັບຄືນໄປຂຶ້ນສານປະເທດ ການາດາ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ສຳລັບການຟັງ
ຄຳໃຫ້ການ ກ່ຽວກັບວ່າ ລາວຄວນໄດ້ຮັບການປະກັນຕົວໃນຂະນະທີ່ລໍຖ້າການສົ່ງຕົວ
ມາຍັງ ສະຫະລັດ ເຊິ່ງອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າ ອາດຈະປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາການສໍ້ໂກງ
ຫຼືບໍ່.

ບັນ​ດາ​ໄອ​ຍະ​ການ ກາ​ນາ​ດາ ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ ໄດ້​ໂຕ້​ຖຽງ​ວ່າ ທ່ານ​ນາງ ເມັງ ຫວານ​ຊູ
(Meng Wanzhou) ຄວນຖືກຄວບຄຸມຕົວໄວ້ ຈົນຮອດມື້ຕັດສິນສົ່ງຕົວ. ທະນາຍ
ຄວາມຂອງລາວເວົ້າວ່າ ລາວຄວນຖືກປ່ອຍ ດ້ວຍການປະກັນຕົວ ຍ້ອນບັນຫາທາງ
ສຸຂະພາບ.

ຈີນ ໄດ້​ຮຽກໂຕເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ສະ​ຫະ​ລັດ​ເຂົ້າ ພົບ ໃນ​ປັກ​ກິ່ງ​ ເມື່ອ​ວັນ​ອາ​ທິດ​
ວານນີ້ ເພື່ອ “ທຳການປະທ້ວງຢ່າງຮຸນແຮງ” ກ່ຽວກັບ ການຈັບກຸມນາງ ເມັງ, ໂດຍ
ເອີ້ນວ່າ “ຂີ້ຮ້າຍທີ່ສຸດ” ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ສະຫະລັດ ຍົກເລີກການຂໍສົ່ງຕົວນັກ
ໂທດ ເຊິ່ງເຊື່ອມໂຍງໃສ່ກັບການກ່າວຫາທີ່ວ່າ ລາວໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍ ສະຫະລັດ
ທີ່ຫ້າມທຳການຄ້າຂາຍກັບປະເທດ ອີຣ່ານ.

ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຈີນ ທ່ານ ຫຼີ ຢູ​ເຈັງ (Le Yucheng) ໄດ້​
ຮຽກຕົວເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ເທີຣີ ແບຣນສຕາດ (Terry
Branstad) ນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກໄດ້ໂທຫາທູດພິເສດ ການາດາ ເພື່ອປະທ້ວງການຈັບກຸມ
ທ່ານນາງ ເມັງ, ຕາມຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງ ສະຫະລັດ ຢູ່ສະໜາມ​ບິນ ແວນ​ຄູ​ເວີ ໃນ​ວັນ​ທີ
1 ທັນວາທີ່ຜ່ານມາ.

ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຈີນ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງວ່າ ທ່ານ ຫຼີ ໄດ້
ບອກທ່ານ ແບຣນສຕາດ ວ່າ, “ການກະທຳຂອງ ສະຫະລັດ ໄດ້ລະເມີດສິດທິທາງ
ກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງປະຊາຊົນ ຈີນ, ແລະ ແທ້ຈິງແລ້ວ
ມັນເປັນຕາລັງກຽດຢ່າງແຮງ.”

ປັກ​ກິ່ງ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ໃຫ້ “ເອົາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຢ່າງ​ກະ​ທັນ​ຫັນ ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​
ການປະຕິບັດທີ່ຜິດໆ, ແລະ ຖອນໃບສັ່ງຈັບຕໍ່ຄົນ ຈີນ ຜູ້ນັ້ນ.”

ທ່​ານ​ນາງ ເມັງ, ຖ້າ​ຖືກ​ຕັດ​ສິນ​ວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ໃນ ສະ​ຫະ​ລັດ, ລາວ​ຈະ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​
ການຖືກຈັບຂັງຄຸກເຖິງ 30 ປີ, ພ້ອມກັບໄອຍະການ ການາດາ ທີ່ກ່າວຫາໃນການໃຫ້
ປາກຄຳຢູ່ສານເມື່ອວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາໃນເມືອງ ແວນຄູເວີ ວ່າ ລາວໄດ້ທຳການສໍ້ໂກງ
ໃນປີ 2013 ໂດຍບອກສະຖາບັນການເງິນວ່າ ບໍລິສັດ ຫົວເຫວີຍ ຂອງ ຈີນ ບໍ່ໄດ້ມີຂໍ້
ຜູກມັດກັບບໍລິສັດ Skycom ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ຮົງກົງ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ຂາຍ
ສິນຄ້າ ສະຫະລັດ ໃຫ້ ອີຣ່ານ ເຊິ່ງເປັນການລ່ວງລະເມີດມາດຕະການລົງໂທດຂອງ
ສະຫະລັດ ຕໍ່ ລັດຖະບານ ເຕຫະຣ່ານ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາອ​ັງ​ກິດ

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