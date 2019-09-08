ການຄ້າຂອງ ຈີນ ກັບ ສະຫະລັດ ແມ່ນກຳລັງຕົກຕ່ຳລົງຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນຂະນະທີ່ທັງ
ສອງຝ່າຍກຽມພ້ອມສຳລັບການເຈລະຈາເພີ່ມເຕີມ ໂດຍບໍ່ມີສັນຍານຂອງຄວາມກ້າວ
ໜ້າທີ່ຈະນຳໄປສູ່ການສິ້ນສຸດ ສົງຄາມພາສີທີ່ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນເລື້ອຍໆນີ້ ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນ
ກະທົບຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂລກ.
ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ສະຫະລັດ ໄດ້ຕົກລົງ 22 ເປີເຊັນໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາຈາກ
ນຶ່ງປີກ່ອນໜ້ານີ້ເປັນ ສິບພັນສາມຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ລຸນຫຼັງການເພີ່ມພາສີ ຈີນ ແລະ
ສັ່ງໃຫ້ບໍລິສັດທັງຫຼາຍຍົກເລີກການສັ່ງຊື້ຕ່າງໆ, ເຊິ່ງຂໍ້ມູນພາສີໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນ
ວັນອາທິດວານນີ້.
ການສົ່ງອອກສິນຄ້າສູ່ ສະຫະລັດ, ເຊິ່ງແມ່ນຕະຫຼາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ຈີນ ນັ້ນ, ໄດ້
ຫຼຸດລົງ 16 ເປີເຊັນ ເປັນ ສີ່ສິບສີ່ພັນສີ່ຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ພາຍໃຕ້ການກົດດັນຈາກ
ການລົງໂທດເກັບພາສີໂດຍປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນການຕໍ່ສູ້ ກ່ຽວກັບ ການ
ຄ້າເກີນດຸນ ແລະ ຈຸດປະສົງດ້ານເທັກໂນໂລຈີ.
ປັກກິ່ງ ໄດ້ຄັດຄ້ານການກົດດັນຂອງ ສະຫະລັດ ເພື່ອປະຕິເສດແຜນການສ້າງຜູ້ແຂ່ງ
ຂັນທົ່ວໂລກໃນດ້ານຫຸ່ນຍົນ ແລະ ອຸດສາຫະກຳອື່ນໆທີ່ນຳໜ້າໂດຍລັດຖະບານ. ສະ
ຫະລັດ, ຢູໂຣບ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມການຄ້າອື່ນໆໄດ້ກ່າວວ່າ ແຜນການດັ່ງກ່າວນັ້ນ
ໄດ້ລະເມີດຄຳໝັ້ນສັນຍາການເປີດຕະຫຼາດຂອງ ຈີນ ແລະ ອີງໃສ່ການລັກ ຫຼື ກົດດັນ
ບໍລິສັດຕ່າງໆໃຫ້ມອບເທັກໂນໂລຈີໃຫ້.
ການເພີ່ມພາສີຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ໃສ່ສິນຄ້ານຳເຂົ້າຂອງກັນແລະກັນມູນຄ່າ
ຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາ ໄດ້ລົບກວນການຄ້າຂາຍສິນຄ້າຕ່າງໆຈາກເມັດໝາກຖົ່ວເຫຼືອງ
ຫາອຸປະກອນການແພດ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ຄ້າຂາຍຈາກທັງສອງຝ່າຍ.
ບັນດາຜູ້ສົ່ງອອກຂອງ ຈີນ ຍັງໄດ້ປະເຊີນກັບການກົດດັນຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຜູ້ບໍລິໂພກທົ່ວໂລກທີ່ໜ້ອຍລົງ ໃນເວລາທີ່ ປັກກິ່ງ ໄດ້ບອກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຊອກຫາຕະ
ຫຼາດໃໝ່ເພື່ອທົດແທນ ສະຫະລັດ.
ການຄ້າເກີນດຸນທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນທາງການເມືອງຂອງ ຈີນ ກັບ ສະຫະລັດ ໄດ້
ຖືກຈຳກັດເປັນ ສາມສິບເອັດພັນສາມຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ
ຈາກ ຊາວເຈັດຕື້ໂດລາໃນນຶ່ງປີກ່ອນໜ້ານັ້ນ.
ການສົ່ງອອກທົ່ວໂລກຂອງ ຈີນ ໄດ້ຫຼຸດລົງ 3 ເປີເຊັນ ເປັນ ສອງຮ້ອຍສິບສີ່ພັນ ແປດ
ຮ້ອຍລ້ານໂດລາ, ໃນຂະນະທີ່ການນຳເຂົ້າໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 1.7 ເປີເຊັນ ເປັນ ນຶ່ງຮ້ອຍ
ແປດສິບພັນລ້ານໂດລາ. ສຳລັບແປດເດືອນທຳອິດຂອງປີ 2019 ນັ້ນ, ການສົ່ງອອກ
ໄດ້ຂາດໄປ 1 ເປີເຊັນຈາກນຶ່ງປີກ່ອນໜ້ານີ້ ແລະ ການນຳເຂົ້າກໍໄດ້ຫຼຸດລົງ 5.6 ເປີ
ເຊັນ.
ການຄ້າເກີນດຸນທົ່ວໂລກຂອງ ຈີນ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 25 ເປີເຊັນຈາກນຶ່ງປີກ່ອນໜ້ານີ້ເປັນ
ສາມສິບສີ່ພັນ ແປດຮ້ອຍລ້ານໂດລາ. ການສົ່ງອອກໄປສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ໄດ້ເພີ່ມ
ຂຶ້ນ 3 ເປີເຊັນຈາກນຶ່ງປີກ່ອນໜ້ານີ້ ເປັນ ສາມສິບພັນສາມຮ້ອຍລ້ານໂດລາ.
ບັນດານັກເຈລະຈາ ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ແມ່ນກຳລັງກະກຽມສຳລັບການເຈລະຈາ
ໃນເດືອນຕຸລານີ້, ເຊິ່ງຊ້າກວ່າແຜນການທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້, ແຕ່ບໍ່ມີຝ່າຍໃດ
ໄດ້ໃຫ້ສັນຍານໃນການສະເໜີຂໍ້ຍິນຍອມ ທີ່ອາດສິ້ນສຸດການຢຸດຊະງັກນີ້ ຕະຫຼອດ
ເຖິງວິທີທີ່ຈະບັງຄັບໃຊ້ຂໍ້ຕົກລົງ.