ບັນດາຜູ້ນໍາເກົາຫລີໃຕ້ ແລະຈີນຈະມີການພົບປະຊ້ອງໜ້າກັນ ໃນອາທິດໜ້າ ເພື່ອ
ຍຸຕິຄວາມ ເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານການທູດ ທີ່ດຳເນີນມາເປັນເວລານຶ່ງປີ ກ່ຽວກັບການທີ່
ເກົາຫລີໃຕ້ ໄດ້ຕິດຕັ້ງລະບົບຕໍ່ຕ້ານລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍສະຫະລັດ.
ຫ້ອງການປະທານາທິບໍດີເກົາຫລີໃຕ້ ໄດ້ອອກຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ໃນວັນອັງຄານ
ມື້ນີ້ ໂດຍໄດ້ເວົ້າວ່າ ທ່ານ Moon Jae-in ແລະທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ຄູ່ຕໍາແໜ່ງຝ່າຍຈີນ ຈະ
ປະຊຸມກັນຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດການຮ່ວມມືທາງເສດຖະກິດຂອງປະເທດໃນ
ເຂດເອເຊຍແລະ ມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຫລື APEC ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ຫວຽດນາມໃນ
ວັນທີ 10 ຫາ 11 ພະຈິກ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດມະຫາອໍານາດໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຢັນຊາໄປ
ພາຍຫລັງທີ່ໂຊລ ໄດ້ຕິດຕັ້ງລະບົບຕໍ່ຕ້ານລູກສອນໄຟ ທີ່ຍິງມາໃນລະດັບສູງ ທີ່ເອີ້ນ
ຫຍໍ້ວ່າ THAAD ນັ້ນ ຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ເປັນສະໜາມກັອຟເກົ່າ ໃນເມືອງ Seongju. ເກົາ
ຫລີໃຕ້ເວົ້າວ່າ ລະບົບ THAAD ແມ່ນຖືກຕິດຕັ້ງ ເພື່ອຕ້ານກັບການໂຈມຕີດ້ວຍລູກ
ສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງເກົາຫລີເໜືອ ທີ່ອາດມີຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າຈີນຄັດຄ້ານໂດຍເວົ້າວ່າ
ລະບົບດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຕົນຫລຸດລົງ.
ປັກກິ່ງໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນຕໍ່ບໍລິສັດເກົາຫລີໃຕ້ ຫລາຍໆບໍລິສັດທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນຈີນ
ແລະ ຫ້າມກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນທີ່ເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ ບໍ່ໃຫ້ເດີນທາງໄປຍັງເກົາຫລີໃຕ້.
ການພົວພັນສອງຝ່າຍປາກົດວ່າໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປະທານາທິບໍດີ
ມູນ ແລະ ປະທານປະເທດ ສີ ພົບກັນໃນເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມາ. ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ທັງສອງ
ຝ່າຍ ໄດ້ເຫັນດີນໍາກັນທີ່ຈະຕໍ່ອາຍຸ ການແລກປ່ຽນເງິນຕາລະຫວ່າງກັນອອກໄປຕື່ມອີກ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຈີນໄດ້ກ່າວຢືນຢັນຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບ
ນຶ່ງ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ຈະມີການພົບປະກັນແບບສອງຝ່າຍ ໃນອາທິດໜ້າຢູ່ຫວຽດນາມ.
ກະຊວງດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ຕົນຂໍກ່າວຢໍ້າຄືນ ເຖິງທ່າທີຂອງຕົນ ຕໍ່ການຕິດຕັ້ງ ລະບົບລູກ
ສອນໄຟ THAAD ຢູ່ໃນເກົາຫລີໃຕ້, ແຕ່ກໍເວົ້າວ່າ ຕົນຮັບຮູ້ທ່າທີຂອງເກົາຫລີໃຕ້ ແລະຈະ
ແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວຢ່າງເໝາະສົມ.
The leaders of South Korea and China will hold face-to-face talks next week, ending a year of diplomatic tensions over South Korea's deployment of a U.S.-built anti-missile system.
South Korea's presidential office issued a statement Tuesday saying Moon Jae-in and his Chinese counterpart Xi Jinping will huddle on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit taking place in Vietnam on November 10-11.
Relations between the regional superpowers turned frosty after Seoul deployed the U.S. Terminal High Altitude Defense (THAAD) system on the grounds of a former golf course in the southern city of Seongju. South Korea says THAAD is deployed to counter a possible missile strike from North Korea, but China counters that the system diminishes its own security.
Beijing retaliated against several South Korean companies operating in China, and banned large group tours from traveling to South Korea.
(( REST OPT ))
Bilateral relations appear to have improved since President Moon and President Xi met in July. Both sides recently agreed to extend a bilateral currency swap.
China's foreign ministry confirmed next week's bilateral talks in Vietnam in a separate statement Tuesday. The ministry says it has reiterated its opposition to THAAD's deployment in South Korea, but said it took note of Seoul's position, and hopes it will deal with the issue appropriately.
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