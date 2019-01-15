ສານຂອງຈີນແຫ່ງນຶ່ງ ໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດປະຫານຊີວິດຜູ້ຊາຍການາດາ ຄົນນຶ່ງ ໃນຂໍ້ຫາວ່າ ຄ້າຢາເສບຕິດ ຊຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີການາດາ ທ່ານຈັສຕິນ ທຣູໂດ (Justin Trudeau) ກ່າວຫາຈີນວ່າໃຊ້ການລົງໂທດປະຫານຊີວິດແບບພາລະການ.
ສານຂອງຈີນຢູ່ເມືອງດາຍລຽນ (Dailian) ທີ່ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ ໄດ້ທຳການໄຕ່ສວນຄືນ ຕໍ່ຄະດີຂອງທ້າວ ໂຣເບີດ ລອຍດ໌ ສແຄລເລນເບີກ (Robert Lloyd Schellenberg) ທີ່ທຳອິດຖືກຕັດສິນໃຫ້ຖືກຈຳຄຸກເປັນເວລາ 15 ປີ ຍ້ອນທຳການຄ້າຢາເສບຕິດນັ້ນ. ສານດັ່ງກ່າວໄດ້ຕັດສິນໃນວັນຈັນວານ ນີ້ ຢູ່ໃນການໄຕ່ສວນຄະດີຄືນ ທີ່ດຳເນີນໄປເປັນເວລານຶ່ງວັນວ່າ ຄຳຕັດສິນໂທດທຳອິດແມ່ນເບົາໂພດແລະກໍໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດປະຫານຊີວິດຕໍ່ທ້າວສແຄລເລນເບີກ (Schellenberg).
ສານນັ້ນໄດ້ກ່າວຫາລາວວ່າ ມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບຄົນອື່ນໆ ເພື່ອທຳການລັກລອບເອົາຢາບ້າ 200 ກິໂລ ຈາກຈີນໄປຍັງອອສເຕຣເລຍ ໃນປີ 2014.
ທ່ານ ທຣູໂດ (Trudeau) ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ຢູ່ເມືອງອອຕຕາວາ (Ottawa) ວ່າ "ມັນເປັນເລື້ອງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງສຳລັບພວກເຮົາໃນນາມວ່າເປັນລັດຖະບານຂອງປະເທດນຶ່ງ ຫລາຍທີ່ສຸດເລີຍ, ມັນຄວນເປັນເລື້ອງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ ຕໍ່ປະເທດເພື່ອນມິດສາກົນ ແລະພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາທັງໝົດຄືກັນວ່າ ຈີນເລືອກທີ່ຈະເລີ້ມຕົ້ນນຳເອົາການລົງໂທດປະຫານຊີວິດມາໃຊ້ ໂດຍພາລະການ."
ຄຳຕັດສິນດັ່ງກ່າວເບິ່ງຊົງວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ທີ່ສູງຢູ່ແລ້ວພາຍຫລັງມີການຈັບກຸມຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຊາວຈີນ ຢູ່ໃນການາດາ ແລະການຄຸມຂັງຊາວການາດາສອງຄົນໃນຂໍ້ຫາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ ໃນເວລາຕໍ່ມານັ້ນ ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນອີກ.
ທ່ານນາງ ເມັງ ຫວານຊູ້ (Meng Wanzhou) ຫົວໜ້າບໍລິຫານຝ່າຍການເງິນຂອງບໍລິສັດຮວາເວີຍ (Huawei) ຖືກຈັບກຸມໃນເມືອງແວນຄູເວີ (Vancouver) ໃນວັນທີ 1 ທັນວາຜ່ານມາ ໂດຍເປັນການຈັບກຸມແທນສະຫະລັດເພື່ອຫາທາງຂໍຮ້ອງໃຫ້ມີການສົ່ງຕົວທ່ານນາງມາໃຫ້ ໃນຂໍ້ຫາທີ່ເວົ້າວ່າ ທ່ານນາງ ລະເມີດມາດຕະການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດຕໍ່ອີຣ່ານ.
ຈີນໄດ້ປະນາມການຈັບກຸມດັ່ງກ່າວ ແລະເຕືອນໃຫ້ວ່າ ຈະມີຜົນຕາມມາທີ່ບໍ່ໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ລະອຽດວ່າແມ່ນຫຍັງ.
ປັກກິ່ງບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມໂຍງການຈັບກຸມຊາວການາດາສອງຄົນ ໃສ່ກັບການກັກຂັງທ່ານນາງ ເມັງ ແຕ່ວ່າ ພວກນັກການທູດຊາວຕາເວັນຕົກເວົ້າວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວປາກົດວ່າ ເປັນການແກ້ແຄ້ນຄືນ.
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