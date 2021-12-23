ສອງປີກ້າວເຂົ້າມາແລ້ວ ໃນການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ປະເທດທັງຫຼາຍ ຕ່າງກໍຫາວິທີທາງ ທີ່ຈະຢູ່ຮ່ວມກັບເຊື້ອໄວຣັສດັ່ງກ່າວ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໄດ້ປິດລະບົບເສດ ຖະກິດຂອງພວກເຂົາອີກເທື່ອນຶ່ງ ສະຫະລັດກໍໄດ້ເປີດຊາຍແດນຂອງຕົນຄືນໃໝ່ໃນເດືອນພະຈິກຜ່ານມາ. ອັງກິດໄດ້ຜ່ອນຄາຍຂໍ້ກຳນົດໃນການກວດຫາເຊື້ອໄວ ຣັສ ແລະການກັກຕົວສຳລັບພວກຄົນທີ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ ເມື່ອເດີນທາງເຂົ້າມາໃນປະເທດ.
ແມ່ນແຕ່ພວກປະເທດທີ່ໃນຄັ້ງນຶ່ງໄດ້ມີມາດຕະການຄວບຄຸມໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເຊັ່ນ ປະເທດອອສເຕຣເລຍ ນິວຊີແລນ ແລະສິງກະໂປ ຕ່າງ ກໍໄດ້ຍົກເລີກເປົ້າໝາຍ ຂອງສູນກໍລະນີ ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຕັ້ງເອົາໄວ້. ແທນທີ່ວ່າ ປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ກຳລັງພະຍາຍາມປ້ອງກັນລະບົບການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງພວກເຂົາບໍ່ໃຫ້ກາຍເປັນຈຸດທີ່ຈະເບິ່ງແຍງຄົນປ່ວຍເກີນຄວາມສາມາດເຖິງຂັ້ນແຕກຫັກ ໃນຂະນະທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພົນລະເມືອງຂອງພວກເຂົາດຳລົງຊີວິດແບບເຄິ່ງປົກກະຕິ. ແຕ່ກໍມີປະເທດນຶ່ງທີ່ແຕກຕ່າງໝູ່ຄື ຈີນ.
ຈີນແມ່ນປະເທດສຸດທ້າຍທີ່ຍັງຢຶດຖືເອົານະໂຍບາຍບໍ່ໃຫ້ມີກໍລະນີຕິດເຊື້ອໄວຣັສເລີຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ຕະຫຼອດໄລຍະສອງປີຜ່ານມາ ທາງການຈີນກ່າວວ່າ ພວກເຂົາສາມາດຄວບຄຸມ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 30 ຄັ້ງ ລວມທັງຄັ້ງນຶ່ງທີ່ເກີດຈາກໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ແດລຕາ ທີ່ແຜ່ລະບາດໄວຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ມາດຕະການຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ເຂັ້ມງວດທັງຫຼາຍນັ້ນ ຊ່ອຍປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໄວຣັສໄວ້ໄດ້ ທີ່ລວມມີການກວດຫາເຊື້ອໄວຣັສໃຫ້ແກ່ມະຫາຊົນ ການປິດບ້ານປິດເມືອງໃນທັນທີ ແລະການກັກຕົວຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ການລະບາດຢູ່ໃນແຂວງເຊຈຽງ (Zhejiang) ຂອງຈີນ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຊຶ່ງເປັນເຂດອຸດສາຫະ ກຳທີ່ສຳຄັນ ແລະເປັນສູນກາງຂອງການສົ່ງອອກ ຢູ່ແຄມຝັ່ງທາງກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງປະເທດນັ້ນ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງລ້ານຕ້ອງຖືກກັກຕົວ, ໂຮງງານຫຼາຍຮ້ອຍແຫ່ງໄດ້ຖືກປິດ ແລະຖ້ຽວບິນອອກໄປຈາກເມືອງເອກຫາງໂຈ (Hangzhou) ຂອງແຂວງດັ່ງກ່າວ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນໄດ້ຖືກຍົກ ເລີກ. ໃນເດືອນພະຈິກຜ່ານມາ ນະຄອນຊຽງໄຮ້ ໄດ້ປິດສວນສະນຸກ Disneyland, ຫ້າມບຸກຄົນໃດໆຢູ່ພາຍໃນແຂວງບໍ່ໃຫ້ອອກໄປ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດການກວດເຊື້ອໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຫຼາຍກວ່າ 100,000 ຄົນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ກວດພົບເປັນບວກພຽງກໍລະນີດຽວເທົ່ານັ້ນ.
ໂດຍການເກີດຂຶ້ນຂອງເຊື້ອໄວຣັສຫຼາຍຊະນິດທີ່ແຜ່ລະບາດໄດ້ໄວຂຶ້ນກວ່າເກົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນວ່າ ແດລຕາ ແລະສາຍພັນໃໝ່ໂອໄມຄຣອນ ຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ ປັກກິ່ງ ປາກົດວ່າ ເພີ້ມຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນຂຶ້ນສອງເທົ່າ ໃນການຄວບຄຸມການລະບາດທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວ.
ທ່ານລໍເຣນສ໌ ກອສຕິນ ອາຈານດ້ານກົດໝາຍສຸຂະພາບຂອງໂລກ ຢູ່ທີ່ມະຫາ ວິທະຍາໄລຈອຣ໌ຈທາວໃນວໍຊິງຕັນ ແລະເປັນຜູ້ອຳນວຍການສູນກາງການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບກົດໝາຍແຫ່ງຊາດແລະສຸຂະພາບຂອງໂລກຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ວ່າ “ເຈົ້າຕ້ອງໃຫ້ການຍອມຮັບແກ່ຈີນສຳລັບການຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳ ເປັນເວລາສອງປີ ແຕ່ດຽວນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ຄຶດວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານຈຸດບ່ອນທີ່ພວກເຮົາສາມາດຄາດໝາຍວ່າ ເປັນການປ້ອງກັນກໍລະນີທັງຫຼາຍ ເພາະວ່າ ມັນງ່າຍແທ້ໆເລີຍທີ່ຈະແຜ່ລະບາດ ແລະໃນທີ່ສຸດ ຈີນ ກໍຈະຕ້ອງໄດ້ເປີດປະເທດ ຕໍ່ຄົນທົ່ວໂລກ.”
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