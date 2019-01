ບັນ​ດາ​ຫົ​ວ​ໜ້າ​ສືບ​ລັບຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິກ​າ ໄດ້​ເຕືອນ​ເຖິງ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ດ້ານ​ ຄວາມໝັ້ນ​ຄົງທີ່

ສະ​ຫະ​ລັດປະ​ເຊີນ​ຢູ່​ໃນທົ່ວ​ໂລກ. ​ໃນ​ບັນ​ດາຂໍ້​ສະ​ຫຼຸບຕ່າງໆທີ່​ເປີດ​ເຜີຍໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ

ຮັບ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ຢູ່ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາໃນວັນ​ອັງ​ຄານ ​ວານ​ນີ້ ກໍ​ຄື, ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າຈະ​

ບໍ່ລົ້ມ​ເລີກຄັງ​ອາ​ວຸດ​ນີວເ​ຄ​ລຍ​ຂອ​ງ​ຕົນຢ່າງ​ສິ້ນ​ເຊີງ ແລະສ່ວນ​ອີ​ຣ່ານນັ້ນ​ ໃນ​ທາງ​

ເທັກ​ນິກ​ແລ້ວ ແມ່ນໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງກ່ຽວ​ກັບ​ນີວເ​ຄ​ລຍປີ 2015- ຊຶ່ງ​ທັງ​ສອງ

​ຈຸດ​ນີ້ແມ່ນ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ​ກັບຂໍ້​ຄິດ​ເຫັນ​ຫລັກຢູ່​ໃນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ປະ​ທາ

​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ. ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ໄມ​ໂຄ ໂບ​ເມັນ ມີ​ລາຍ​ງານຈາກສະ​ພາ​ສູງ

ບ່ອນ​ທີ່​ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ຈາກທັງ​ສອງ​ພັກໄດ້​ຈົດເອົາ​ຄຳເຕືອນທີ່​ລະ​ບຸຢູ່​ໃນ​

ບົດ​ປະ​ເມີນ​ສະ​ພາບ​ການ​ຂົ່ມ​ຂູ່ຢູ່ທົ່ວ​ໂລກ​ຂອງປະ​ຊາ​ຄົມ​ສືບ​ລັບ ​ຊຶ່ງວັນ​ນະ​ສອນ ​

ມີ​ລາຍລະ​ອຽດກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ຫົ​ວ​ໜ້າ​ດ້ານ​ການ​ສືບ​ລັບຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິກ​າ ​ວາດ​ພາບເຖິງເລື້ອງທີ່​ໜ້າ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຂອງ

​ບັນ​ຫາ​ທ້າຍ​ທາຍ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງທີ່​ກຳ​ລັງ​ແຜ່ຂະ​ຫຍາຍ​ໄປ​ທົ່ວ​ໂລກ ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ “ເປັນພິດເບື່ອເມົາ​ທີ່​ປະ​ສົມ​ປະ​ສານ” ຫຼື “a toxic mix.”

ທ່ານ​ແດນ ໂຄ​ຕສ໌ ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ອົງ​ການສືບ​ລັບ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກ່າວ​ວ່າ: “ຂະ​ໜາດ​ແລະ

ຂອບ​ເຂດ​ຂອງ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່ຫລາຍໆ​ຢ່າງທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດກຳ​ລັງ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ຢູ່​ແລະເປັນ​ໄພ

​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຕໍ່ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາໃນປັດ​ຈຸ​ບັນ​ທັນ​ດ່ວນ ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ແມ່ນ​ມີ​ທ່າ​ທີ​ວ່າ

ຈະ​ຮຸນ​ແຮງ​ຂຶ້ນໃນ​ປີ​ນີ້. ມັນ​ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ຂຶ້ນນັບ​ມື້ທີ່​ຈະສາ​ມາດ​ກຳ​ນົດ​ໄດ້​ວ່າ

ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ອັນ​ໃດ​ສຳ​ຄັນທີ່​ສຸດເພື່ອ​ຈະຈັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​.”

ຢູ່​ໃນ​ຊື່ທີ່​ຂຶ້ນ​ຕົ້ນ​ກ່ອນ​ໝູ່​ໝົດ ກໍ​ແມ່ນຈີນ​ແລະ​ຣັດ​ເຊຍ.



ທ່ານ​ໂຄ​ຕສ໌ ກ່າວຕໍ່​ໄປ​ວ່າ: “ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ຈີນສະ​ທ້ອນ​ໃຫ້​ເຫັນເຖິງ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​

ສາດ​ໄລ​ຍະ​ຍາວ ເພື່ອ​ຈະ​ບັນ​ລຸ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດໃນ​ການ​ເປັນປະ​ເທດ​ທີ່​ເກັ່ງ​ສຸດຂອງ​ໂລກ​.”

ທ່ານ​ຍັງ​ກ່າວ​ເພີ້ມ​ວ່າ “ວັງ​ເຄ​ຣມ​ລິນ ແມ່ນເພີ້ມ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງເພື່ອແບ່ງ​ແຍກ

ສະ​ຖາ​ບັນການ​ເມືອງ ແລະຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຂອງ​ໂລກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ແລະ​ບ່ອນ​ທຳ​ລາຍ

ລໍາ​ດັບຂອງປະ​ເທດໃນ​ໂລກ ຢູ່​ໃນ​ຍຸກ​ຫຼັງ​ສົງ​ຄາມ​ໂລກ​ຄັ້ງ​ທີ 2.”

​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ຂອງ​ສະ​ຫະລັດ​ກໍເຫັນວ່າ​ມີ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ແບບ​ປະ​ສົມ​ປະ​ສານ​ກັນນັ້ນ

ເຊັ່ນ​ກັນ.

ທ່ານ ແອງ​ກັ​ສ ຄິງ ​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເອກ​ກະ​ລາດ ຈາກ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສືບ​ລັບ​ຂອງ​ສະ​ພາ

​ສູງກ່າວ​ວ່າ: “ຖ້າ​ຫາ​ກວ່າ ສອງ​ປະ​ເທດ​ນີ້ ເລີ້ມ​ປະຕິ​ບັດ​ງານ​ຮ່ວມ​ກັນຢ່າງ​ເປັນລະ​ບົບ

​ແລ້ວ ກໍ​ແມ່ນ​ວ່າ ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ບັນ​ຫາອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ສຳ​ລັບ​ພວກ​ເຮົາ.”

​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍໂນ​ລ ທ​ຣຳ ຕຽມ​ການ​ເພື່ອກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດອີກ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ

​ກັບ​ຜູ້​ນຳເກົາ​ຫຼີເໜືອ, ທ່ານ​ກິມ ຈົງ​ ອຶນ ນັ້ນ, ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ທັງ​ຫຼາຍຕ້ອງ

​ການຢາກ​ຊາບວ່າ ຄວາມ​ມຸ້ງ​ໝັ້ນພຽງ​ຢາງຕໍ່​ການ​ທີ່ຈະ​ລົ​ບ​ລ້າງ​ອາ​ວຸດ​ນີວ​ເຄ​ລຍ

ມີ​ຫລາຍ​ຂະ​ໜາດ​ໃດ.

ພົນ​ໂທ ໂ​ຣ​ເບີ​ຣ໌ດ ອາສ​ລີ, ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ສືບ​ລັບ​ດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນປະ​ເທດ​

ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທາງ​ທະ​ຫານຢ່າງ​ຫລວງ​ຫຼາຍ​ຢູ່​ທີ່​ທ່ານ​ກິມ ຈົງ​ອຶນ

ໃຊ້​ເປັນ​ອາ​ວຸດ. 70 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງກອງ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານຂອງ​ທ່ານ ແມ່ນ​ຢູ່​ຕາມ​ຊາຍ

ແດນ​ຂອງເຂດ​ປອດ​ທະ​ຫານ ຫຼື DMZ. ສະ​ນັ້ນ ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ແລະ​ການ​ຂົ່ມ​ຂູ່ທີ່​ມີ

​ໃນ​ປີ​ນຶ່ງ​ຜ່ານ​ມາ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ຍັງ​ມີ​ຢູ່.”

ສຳ​ລັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ສັນ​ຍາດ້ານ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ນາໆ​ຊາດ​ຂອງອີ​ຣ່ານ ​ຕາມທີ່ປະ​ທາ​ນາ

​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ເອີ້ນ​ວ່າ ມີ​ຂໍ້ບົກ​ຜ່ອງ​ແລະໄດ້ຖອນໂຕ​ອອກ​ຈາກນັ້ນ ທ່ານ​ນາງ​ຈີ​ນາ ຫາ​ສ​ໂປ​ລ

(Gina Haspel) ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ອົງ​ການ​ສືບ​ລັບ CIA ກ່າວ​ວ່າ “ທາງ​ດ້ານ​ເທັກ​ນິກ

​ແລ້ວ, ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ. ແຕ່​ວ່າ​ ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ໂຕ້​ຖຽງ

​ກັນ​ຢູ່ພາຍ​ໃນ​ກຸ່ມ​ກັນ​ເອງ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າບໍ່​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ການ

​ໄດ້ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດທາງ​ດ້ານ​ການ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຫວັງ​ໄວ້ ຈາກ​ຂໍ້​ຕົກ

​ລົງ​ດ້ານນິວ​ເຄ​ລຍນີ້.”

ທ່ານ​ນາງ​ຫາ​ສໂປ​ລ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມອີກ​ເພື່ອວາດ​ພາບ​ທີ່​ສະ​ລັບ​ສັບ​ຊ້ອນຂອງ​ພວກ​ກຸ່ມ​ລັດ

​ອິ​ສ​ລາມ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ, ບ່ອນ​ທີ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ຖອນ​ກຳ​ລັງທະ​ຫານ​ຂອງ

​ສະ​ຫະ​ລັດອອກນັ້ນ.

ທ່ານ​ນາງກ່າວ​ວ່າ: “ພວກ​ເຂົາ​ຍັງ​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຢູ່ ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ແມ່ນ​ເປັນ​ກຸ່ມ​ກໍ່​

ການ​ຮ້າຍ​ຊາວ​ຊູ​ນີທີ່​ໃຫຍ່​ສຸດ ແລະ​ພວກ​ເຂົາ ແມ່ນ​ຍັງ​ເປັນ​ຜູ້​ບັນ​ຊາພວກ​ນັກ​ຕໍ່​ສູ້​ໃນ

​ອີ​ຣັກ ແລະ​ຊີ​ເຣຍຢູ່.”

ສຳ​ລັບ​ການ​ກຳ​ອຳ​ນາດ​ທີ່​ກຳ​ລັງເປັນ​ບັນ​ຫາ​ສູ້ຢັນກັນ​ໃນ​ເວ​ເນຊູ​ເອ​ລາ ບ່ອນ​ທີ່​ວໍ​ຊີງ​ຕັນ

​ໜູນ​ຫຼັງ​ຝ່າຍ​ຄ້ານຕ້ານກັບ​ຜູ້​ນຳ​ສັງ​ຄົມນິ​ຍົ​ມຂອງ​ປະ​ເທດນັ້ນ, ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​

ທ່ານນຶ່ງ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານ​ນີ້ ໄດ້​ຖາມ​ຄຳ​ຖາມ​ນຶ່ງຂຶ້ນ​ມາ.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ມາ​ລໂກ ຣູບີ​ໂອ ສັງ​ກັດ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນຂອງ​ຄະ​ນະກຳ​ມະ​ການ

​ສືບ​ລັບກ່າວ​ວ່າ: “ມັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດແຫ່ງ​ຊາດຂອງສະ​ຫະ​ລັດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາບໍ

ທີ່​ວ່າລະ​ບອບການ​ປົກ​ຄອງ​ຂອງທ່ານ​ມາ​ດູ​ໂຣລົ້ມ​ສະ​ຫລາຍ​ລົງແລະ ​ເອົາລັດ​ຖະ

​ບານທີ່​ມີປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ​ແລະ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຫລາຍກວ່າ ນັ້ນຂຶ້ນກຳ​ອຳ​ນາດ​

ແທນ?”

ທ່ານ​ໂຄ​ຕ​ສ໌ ກ່າວ​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ວ່າ: “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ມັນ​ເປັນ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທີ່​ເລື່ອນ​

ໄຫຼບໍ່​ແນ່ນອນ​, ຫວັງ​ວ່າ ມັນ​ຈະ​ແກ້​ໄຂ​ໄດ້​ສຳເລັດຜົນ ດ້ວຍ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​

ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ.”

ໃນ​ການ​ຕອບຕໍ່​ຄຳ​ຖາມນັ້ນ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ຄິງ ແມ່ນ​ໃຫ້ອ​າ​ເມ​ຣິ​ກາລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ

ໃນ​ການເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງລະ​ບອບ​ການ​ປົກ​ຄອງຢູ່​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ອະ​ທິ​

ບາຍເຖິງ​ເລື້ອງ​ນີ້​ວ່າ ມັນ​ແມ່ນ “ຄ້ອຍ​ຊັນທີ່​ມື່ນໆ ຫຼື a slippery slop.”



America's intelligence chiefs have warned of a dizzying array of security threats the United States faces across the globe. Among the conclusions unveiled at a Senate hearing Tuesday, North Korea is unlikely to completely give up all its nuclear stockpiles and Iran is technically in compliance with the 2015 nuclear deal - both points contradicting key tenets of President Donald Trump's foreign policy. VOA's Michael Bowman reports from the Senate where lawmakers of both parties took note of pointed warnings contained in the intelligence community's Worldwide Threat Assessment.



America's intelligence chief painted a sobering picture of security challenges spanning the globe, calling it quote "a toxic mix."



Dan Coats, Director of National Intelligence

"The scale and scope of the various threats facing the United States and our immediate interests worldwide is likely to intensify this year. It is increasingly a challenge to prioritize which threats are of greatest importance."



Topping the list are China and Russia.



Dan Coats, Director of National Intelligence

"China's actions reflect a long-term strategy to achieve global superiority ////(jump to))//// The Kremlin is stepping up its campaign to divide Western political and security institutions and undermine the post-World War Two international order."



Senators see a combined threat.



Sen. Angus King, Independent, Intelligence Committee

"If those two countries begin to work together systematically, then that could be a big problem for us."



With President Donald Trump preparing for another summit with North Korean leader Kim Jong Un, senators wanted to know the extent of Pyongyang's commitment to de-nuclearization.



Lt. Gen. Robert Ashley, Director, Defense Intelligence Agency

"There still is a substantial military capacity that Kim Jong Un wields. Seventy percent of his forces are along the DMZ [demilitarized zone]. So the capabilities and threat that existed a year ago are still there."

As for Iran's compliance with the international nuclear accord that President Trump called defective and withdrew from:



Gina Haspel, CIA Director

"Technically, they are in compliance. But we do see them [Iranian officials] debating amongst themselves as they fail to realize the economic benefits they hoped for from the [nuclear] deal."



CIA director Haspel went on to paint a complicated picture of the Islamic State in Syria, where President Trump has announced a withdrawal of U.S. forces.



Gina Haspel, CIA Director

"They are still dangerous and they are the largest Sunni terrorist group, and they still command thousands of fighters in Iraq and Syria."



In the ongoing Venezuela power struggle where Washington is backing the opposition over the country's socialist leader, one senator Tuesday had a pointed question.



Sen. Marco Rubio, Republican, Intelligence Committee

"Is it not in the national interests of the United States of America that the [Nicholas] Maduro regime fall and be replaced by a democratic and more responsible government?"



Dan Coats, Director of National Intelligence

"It's a very fluid situation that I think, hopefully, will be successfully resolved with the support of the Venezuelan people."



In response, Senator King cautioned against America bringing about regime change in Venezuela, which he described as quote "a slippery slope."