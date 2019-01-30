ບັນດາຫົວໜ້າສືບລັບຂອງອາເມຣິກາ ໄດ້ເຕືອນເຖິງໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານ ຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່
ສະຫະລັດປະເຊີນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ. ໃນບັນດາຂໍ້ສະຫຼຸບຕ່າງໆທີ່ເປີດເຜີຍໃນກອງປະຊຸມ
ຮັບຟັງລາຍງານຢູ່ລັດຖະສະພາໃນວັນອັງຄານ ວານນີ້ ກໍຄື, ເກົາຫຼີເໜືອເບິ່ງຄືວ່າຈະ
ບໍ່ລົ້ມເລີກຄັງອາວຸດນີວເຄລຍຂອງຕົນຢ່າງສິ້ນເຊີງ ແລະສ່ວນອີຣ່ານນັ້ນ ໃນທາງ
ເທັກນິກແລ້ວ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບນີວເຄລຍປີ 2015- ຊຶ່ງທັງສອງ
ຈຸດນີ້ແມ່ນກົງກັນຂ້າມກັບຂໍ້ຄິດເຫັນຫລັກຢູ່ໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງປະທາ
ນາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ໄມໂຄ ໂບເມັນ ມີລາຍງານຈາກສະພາສູງ
ບ່ອນທີ່ສະມາຊິກລັດຖະສະພາຈາກທັງສອງພັກໄດ້ຈົດເອົາຄຳເຕືອນທີ່ລະບຸຢູ່ໃນ
ບົດປະເມີນສະພາບການຂົ່ມຂູ່ຢູ່ທົ່ວໂລກຂອງປະຊາຄົມສືບລັບ ຊຶ່ງວັນນະສອນ
ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຫົວໜ້າດ້ານການສືບລັບຂອງອາເມຣິກາ ວາດພາບເຖິງເລື້ອງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຂອງ
ບັນຫາທ້າຍທາຍດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ກຳລັງແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວໂລກ ທີ່ເອີ້ນວ່າ “ເປັນພິດເບື່ອເມົາທີ່ປະສົມປະສານ” ຫຼື “a toxic mix.”
ທ່ານແດນ ໂຄຕສ໌ ຜູ້ອຳນວຍການອົງການສືບລັບແຫ່ງຊາດ ກ່າວວ່າ: “ຂະໜາດແລະ
ຂອບເຂດຂອງໄພຂົ່ມຂູ່ຫລາຍໆຢ່າງທີ່ສະຫະລັດກຳລັງປະເຊີນໜ້າຢູ່ແລະເປັນໄພ
ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນທັນດ່ວນ ໃນທົ່ວໂລກ ແມ່ນມີທ່າທີວ່າ
ຈະຮຸນແຮງຂຶ້ນໃນປີນີ້. ມັນເປັນບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກຂຶ້ນນັບມື້ທີ່ຈະສາມາດກຳນົດໄດ້ວ່າ
ໄພຂົ່ມຂູ່ອັນໃດສຳຄັນທີ່ສຸດເພື່ອຈະຈັດໃຫ້ເປັນບູລິມະສິດ.”
ຢູ່ໃນຊື່ທີ່ຂຶ້ນຕົ້ນກ່ອນໝູ່ໝົດ ກໍແມ່ນຈີນແລະຣັດເຊຍ.
ທ່ານໂຄຕສ໌ ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ: “ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຈີນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງແຜນຍຸດທະ
ສາດໄລຍະຍາວ ເພື່ອຈະບັນລຸຜົນສຳເລັດໃນການເປັນປະເທດທີ່ເກັ່ງສຸດຂອງໂລກ.”
ທ່ານຍັງກ່າວເພີ້ມວ່າ “ວັງເຄຣມລິນ ແມ່ນເພີ້ມການໂຄສະນາຫາສຽງເພື່ອແບ່ງແຍກ
ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໂລກຕາເວັນຕົກ ແລະບ່ອນທຳລາຍ
ລໍາດັບຂອງປະເທດໃນໂລກ ຢູ່ໃນຍຸກຫຼັງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2.”
ສະມາຊິກສະພາສູງຂອງສະຫະລັດກໍເຫັນວ່າມີໄພຂົ່ມຂູ່ແບບປະສົມປະສານກັນນັ້ນ
ເຊັ່ນກັນ.
ທ່ານ ແອງກັສ ຄິງ ສັງກັດພັກເອກກະລາດ ຈາກຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງສະພາ
ສູງກ່າວວ່າ: “ຖ້າຫາກວ່າ ສອງປະເທດນີ້ ເລີ້ມປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນຢ່າງເປັນລະບົບ
ແລ້ວ ກໍແມ່ນວ່າ ມັນຈະເປັນບັນຫາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ສຳລັບພວກເຮົາ.”
ໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຕຽມການເພື່ອກອງປະຊຸມສຸດຍອດອີກຄັ້ງນຶ່ງ
ກັບຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ, ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ນັ້ນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງທັງຫຼາຍຕ້ອງ
ການຢາກຊາບວ່າ ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນພຽງຢາງຕໍ່ການທີ່ຈະລົບລ້າງອາວຸດນີວເຄລຍ
ມີຫລາຍຂະໜາດໃດ.
ພົນໂທ ໂຣເບີຣ໌ດ ອາສລີ, ຜູ້ອຳນວຍການຂອງອົງການສືບລັບດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ
ກ່າວວ່າ “ມັນຍັງມີຄວາມສາມາດທາງທະຫານຢ່າງຫລວງຫຼາຍຢູ່ທີ່ທ່ານກິມ ຈົງອຶນ
ໃຊ້ເປັນອາວຸດ. 70 ເປີເຊັນຂອງກອງກຳລັງທະຫານຂອງທ່ານ ແມ່ນຢູ່ຕາມຊາຍ
ແດນຂອງເຂດປອດທະຫານ ຫຼື DMZ. ສະນັ້ນ ຄວາມສາມາດແລະການຂົ່ມຂູ່ທີ່ມີ
ໃນປີນຶ່ງຜ່ານມານັ້ນ ແມ່ນຍັງມີຢູ່.”
ສຳລັບການປະຕິບັດຕາມສັນຍາດ້ານນິວເຄລຍນາໆຊາດຂອງອີຣ່ານ ຕາມທີ່ປະທານາ
ທິບໍດີທຣຳ ເອີ້ນວ່າ ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງແລະໄດ້ຖອນໂຕອອກຈາກນັ້ນ ທ່ານນາງຈີນາ ຫາສໂປລ
(Gina Haspel) ຜູ້ອຳນວຍການອົງການສືບລັບ CIA ກ່າວວ່າ “ທາງດ້ານເທັກນິກ
ແລ້ວ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດຕາມ. ແຕ່ວ່າ ພວກເຮົາເຫັນພວກເຂົາເຈົ້າ ໂຕ້ຖຽງ
ກັນຢູ່ພາຍໃນກຸ່ມກັນເອງ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການ
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເສດຖະກິດ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຫວັງໄວ້ ຈາກຂໍ້ຕົກ
ລົງດ້ານນິວເຄລຍນີ້.”
ທ່ານນາງຫາສໂປລ ໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກເພື່ອວາດພາບທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນຂອງພວກກຸ່ມລັດ
ອິສລາມໃນຊີເຣຍ, ບ່ອນທີ່ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ປະກາດຖອນກຳລັງທະຫານຂອງ
ສະຫະລັດອອກນັ້ນ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ: “ພວກເຂົາຍັງເປັນອັນຕະລາຍຢູ່ ແລະພວກເຂົາແມ່ນເປັນກຸ່ມກໍ່
ການຮ້າຍຊາວຊູນີທີ່ໃຫຍ່ສຸດ ແລະພວກເຂົາ ແມ່ນຍັງເປັນຜູ້ບັນຊາພວກນັກຕໍ່ສູ້ໃນ
ອີຣັກ ແລະຊີເຣຍຢູ່.”
ສຳລັບການກຳອຳນາດທີ່ກຳລັງເປັນບັນຫາສູ້ຢັນກັນໃນເວເນຊູເອລາ ບ່ອນທີ່ວໍຊີງຕັນ
ໜູນຫຼັງຝ່າຍຄ້ານຕ້ານກັບຜູ້ນຳສັງຄົມນິຍົມຂອງປະເທດນັ້ນ, ສະມາຊິກສະພາສູງ
ທ່ານນຶ່ງ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ຖາມຄຳຖາມນຶ່ງຂຶ້ນມາ.
ສະມາຊິກສະພາສູງມາລໂກ ຣູບີໂອ ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນຂອງຄະນະກຳມະການ
ສືບລັບກ່າວວ່າ: “ມັນບໍ່ແມ່ນຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາບໍ
ທີ່ວ່າລະບອບການປົກຄອງຂອງທ່ານມາດູໂຣລົ້ມສະຫລາຍລົງແລະ ເອົາລັດຖະ
ບານທີ່ມີປະຊາທິປະໄຕ ແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫລາຍກວ່າ ນັ້ນຂຶ້ນກຳອຳນາດ
ແທນ?”
ທ່ານໂຄຕສ໌ ກ່າວເພີ້ມຕື່ມວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນເປັນສະຖານະການທີ່ເລື່ອນ
ໄຫຼບໍ່ແນ່ນອນ, ຫວັງວ່າ ມັນຈະແກ້ໄຂໄດ້ສຳເລັດຜົນ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜຸນ
ຂອງປະຊາຊົນເວເນຊູເອລາ.”
ໃນການຕອບຕໍ່ຄຳຖາມນັ້ນ ສະມາຊິກສະພາສູງຄິງ ແມ່ນໃຫ້ອາເມຣິກາລະມັດລະວັງ
ໃນການເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງລະບອບການປົກຄອງຢູ່ເວເນຊູເອລາທີ່ທ່ານໄດ້ອະທິ
ບາຍເຖິງເລື້ອງນີ້ວ່າ ມັນແມ່ນ “ຄ້ອຍຊັນທີ່ມື່ນໆ ຫຼື a slippery slop.”
America's intelligence chiefs have warned of a dizzying array of security threats the United States faces across the globe. Among the conclusions unveiled at a Senate hearing Tuesday, North Korea is unlikely to completely give up all its nuclear stockpiles and Iran is technically in compliance with the 2015 nuclear deal - both points contradicting key tenets of President Donald Trump's foreign policy. VOA's Michael Bowman reports from the Senate where lawmakers of both parties took note of pointed warnings contained in the intelligence community's Worldwide Threat Assessment.
America's intelligence chief painted a sobering picture of security challenges spanning the globe, calling it quote "a toxic mix."
Dan Coats, Director of National Intelligence
"The scale and scope of the various threats facing the United States and our immediate interests worldwide is likely to intensify this year. It is increasingly a challenge to prioritize which threats are of greatest importance."
Topping the list are China and Russia.
Dan Coats, Director of National Intelligence
"China's actions reflect a long-term strategy to achieve global superiority ////(jump to))//// The Kremlin is stepping up its campaign to divide Western political and security institutions and undermine the post-World War Two international order."
Senators see a combined threat.
Sen. Angus King, Independent, Intelligence Committee
"If those two countries begin to work together systematically, then that could be a big problem for us."
With President Donald Trump preparing for another summit with North Korean leader Kim Jong Un, senators wanted to know the extent of Pyongyang's commitment to de-nuclearization.
Lt. Gen. Robert Ashley, Director, Defense Intelligence Agency
"There still is a substantial military capacity that Kim Jong Un wields. Seventy percent of his forces are along the DMZ [demilitarized zone]. So the capabilities and threat that existed a year ago are still there."
As for Iran's compliance with the international nuclear accord that President Trump called defective and withdrew from:
Gina Haspel, CIA Director
"Technically, they are in compliance. But we do see them [Iranian officials] debating amongst themselves as they fail to realize the economic benefits they hoped for from the [nuclear] deal."
CIA director Haspel went on to paint a complicated picture of the Islamic State in Syria, where President Trump has announced a withdrawal of U.S. forces.
Gina Haspel, CIA Director
"They are still dangerous and they are the largest Sunni terrorist group, and they still command thousands of fighters in Iraq and Syria."
In the ongoing Venezuela power struggle where Washington is backing the opposition over the country's socialist leader, one senator Tuesday had a pointed question.
Sen. Marco Rubio, Republican, Intelligence Committee
"Is it not in the national interests of the United States of America that the [Nicholas] Maduro regime fall and be replaced by a democratic and more responsible government?"
Dan Coats, Director of National Intelligence
"It's a very fluid situation that I think, hopefully, will be successfully resolved with the support of the Venezuelan people."
In response, Senator King cautioned against America bringing about regime change in Venezuela, which he described as quote "a slippery slope."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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