ຈີນ ຣັດເຊຍ ອິນເດຍ ເອົາບົດບາດ ເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນ ອັຟການິສຖານ

ການຕັດສິນໃຈຂອງກຸ່ມປະເທດ BRICS ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ບຣາຊີລ ຣັດເຊຍ ອິນເດຍ
ຈີນ ແລະອາຟຣິກາໃຕ້ ທີ່ລະບຸຊື່ ແລະປະນາມບັນດາອົງການກໍ່ການຮ້າຍ ໂດຍສະ
ເພາະຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ປາກິສຖານ ແລະແຫ່ງອື່ນໆ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການໂຕ້ຖຽງກັນ
ລະຫວ່າງນັກວິຊາການ ແລະບັນດານັກວິເຄາະ ຢູ່ໃນປະເທດຈີນ.
ໃນຕົ້ນເດືອນີ້ ກຸ່ມປະເທດ BRISC ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ໄດ້ປະກາດໃຫ້ ການ
ສະໜັບສະໜູນ ຕໍ່ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມ ຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງກາບູລ ລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຢູ່ປະເທດຈີນ. ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມ
ກັງວົນໃຈຢູ່ທີ່ອິສລາມາບັສ ຊຶ່ງບັງຄັບໃຫ້ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ທ່ານ Khawaja
Asif ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປັກກິ່ງເປັນເທື່ອທຳອິດແລະ ບິນໄປຍັງນະຄອນເຕຫະຣານ
ເພື່ອຊອກຫາການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ປະເທດຂອງທ່ານ.
ນີ້ເປັນເທື່ອທຳອິດທີ່ ຈີນໄດ້ປະນາມຢ່າງເປີດເຜີຍ ຕໍ່ບັນດາກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ
ປາກິສຖານ ເຊັ່ນ Lashkar-e-Taiba ແລະ Jaish-e-Mohammad ຊຶ່ງກ່ອນໜ້ານີ້
ໄດ້ຖືກປະນາມໂດຍສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ. ອິສ ລາມາບັສ ມີເຫດຜົນ
ທີ່ຈະຕ້ອງກົງວັນ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້
ໃນທັດສະນະຄະຕິ ຂອງປັກກິ່ງ ໂດຍສະເພະໃນເວລາ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ
ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະຕັດການຊ່ວຍເຫລືອ ຖ້າຫາກປາກິສຖານ ບໍ່ປ່ຽນແປງການວິທີການຕິດຕໍ່
ກັບພວກກໍ່ການຮ້າຍ.
ຢ່າງໜ້ອຍ ກໍເປັນທີ່ເປີດເຜີຍວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ Asif ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າໄດ້ຜົນ
ໂດຍທີ່ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານ Wang Yi ໄດ້ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ ຄວາມພະ
ຍາຍາມຂອງປາກິສຖານທີ່ຈະຫາທາງຫລຸດຜ່ອນການກໍ່ການຮ້າຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ