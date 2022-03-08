ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານ ຫວັງ ຢີ້ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ປະ ເທດຂອງທ່ານກຳລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຂອງອັຟການິສຖານ ເພື່ອຊ່ວຍເລັ່ງລັດຈັດສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ໄປໃຫ້ອັຟການິສຖານ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະລັດປ່ອຍເງິນສຳຮອງຕ່າງປະເທດ ທີ່ເກັບ ຮັກສາໄວ້ນັ້ນ ໂດຍປາດສະຈາກການຊັກຊ້າອີກຕໍ່ໄປ.
“ອັຟການິສຖານກຳລັງຢູ່ໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານທີ່ສຳຄັນຈາກຄວາມວຸ້ນວາຍ ໄປສູ່ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຫວັງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸ່ມນັກຂ່າວທີ່ປັກກິ່ງ. ທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງການເຂົ້າຍຶດອຳນາດຂອງກຸ່ມຕາລິບານໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ຫຼາຍມື້ກ່ອນໜ້າການຖອນ ກຳລັງຕ່າງປະເທດພາຍ ໃຕ້ການນຳພາຂອງສະຫະລັດທີ່ສັບສົນວຸ້ນວາຍ ຈາກປະເທດທີ່ປະສົບກັບໄພ
ສົງຄາມທີ່ຍືດເຍື້ອມາເກືອບ 20 ປີ.
ຫົວໜ້ານັກການທູດຈີນກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດໄດ້ຍ່າງໜີໄປແບບບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ປ່ອຍໃຫ້ປະຊາຊົນອັຟການິສຖານຕົກຢູ່ໃນວິກິດການມະນຸດສະທຳທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະສ້າງບັນຫາທ້າທາຍທາງດ້ານຄວາມປອດໄພຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ສະຖຽນລະພາບຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
ທ່ານຫວັງ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍຊັບສິນຂອງອັຟການິສຖານທີ່ຖືກກັກໄວ້ ໃນສະຫະລັດນັ້ນໂດຍທັນທີ ແລະການລົງໂທດພຽງຝ່າຍດຽວຕໍ່ການ ສົ່ງຊັບສິນຄືນ ທີ່ເປັນຂອງປະຊາຊົນອັຟການິສຖານ ໂດຍປາສະຈາກເງື່ອນໄຂໃດໆ.” ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊາວອັຟການິສຖານ ຜ່ານພົ້ນລະດູໜາວ ແລະຕ້ອນຮັບລະດູບານໃໝ່ຈະມາເຖິງນີ້.
Chinese Foreign Minister Wang Yi said Monday his country is working with other neighbors of Afghanistan to help speed up the delivery of humanitarian aid to Afghans and urged the United States to release Afghan foreign cash reserves without any further delay.
“Afghanistan is in a critical transition from chaos to order,” Wang told a news conference in Beijing. He referred to the Taliban’s seizure of power last August, days before the chaotic withdrawal of U.S.-led foreign troops from the war-ravaged country after almost 20 years.
“The United States walked away irresponsibly from Afghanistan, leaving the Afghan people in a serious humanitarian crisis and creating enormous security challenges to regional stability,” the chief Chinese diplomat said.
“We call on the immediate lifting of the freeze on Afghanistan’s assets in the U.S. and various unilateral sanctions to unconditionally return assets that belong to the Afghan people,” Wang said. This would help Afghans get through the winter and embrace the coming of spring, he added.
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