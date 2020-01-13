ສາຍພົວພັນທີ່ດຸເດືອດທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາລະຫວ່າງ ໄຕ້ຫວັນ ກັບ ຈີນ ໄດ້ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍອີກຄັ້ງນຶ່ງ ຫຼັງຈາກຜູ້ທີ່ມີຄວາມລະແວງ ກ່ຽວກັບ ປັກກິ່ງ ໄດ້ຖືກເລືອກເປັນປະທານາທິບໍດີຄືນ ແລະ ພັກຂອງທ່ານນາງກໍໄດ້ຮັບສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພານິຕິບັນຍັດໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ບັນດານັກວິເຄາະ ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ໄທເປ ເວົ້າວ່າ ການຕົກຕ່ຳຄັ້ງນີ້ຈະບໍ່ເລິກຄືກັບບ່ອນອື່ນໆ.
ນຶ່ງວັນລັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ສາຍ ອິງ ເຫວິນ ໄດ້ຊະນະຄະແນນສຽງຫຼາຍ ກວ່າ ແປດລ້ານນຶ່ງແສນຄະແນນ ແລະ ສຽງສ່ວນຫຼາຍ 57 ເປີເຊັນນັ້ນ, ອົງການຂ່າວທາງການຂອງ ຈີນ, ຊິນຫົວ, ກໍໄດ້ເອີ້ນຜົນທີ່ອອກມານັ້ນດັ່ງກັບ “ຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ຈະສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຕໍ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຫວັງເພື່ອສັນຕິພາບ” ແລະ ການໃຊ້ເວົ້າໂຈມຕີໃສ່ຜູ້ນຳທີ່ຖືກເລືອກດຳລົງຕຳແໜ່ງຄືນນັ້ນ.
ບົດສະແດງຂໍ້ຄິດເຫັນໄດ້ກ່າວ ໂດຍອ້າງເຖິງພັກຫົວກ້າວໜ້າປະຊາທິປະໄຕທີ່ກຳລັງປົກເກາະນັ້ນວ່າ “ທ່ານນາງ ສາຍ ແລະ ພັກຫົວກ້າວໜ້າປະຊາທິປະໄຕ ໄດ້ໃຊ້ກົນລະຍຸດທີ່ສົກກະປົກເຊັ່ນການສໍ້ໂກງ, ການກົດຂີ່ ແລະ ການຂົ່ມຂູ່ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄະແນນສຽງ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ, ຄວາມໂລບມາກໂລພາ ແລະ ຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງເຕັມທີ່.”
ການໃຊ້ຄຳເວົ້າດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຢ້ອນກັບໄປຫາການໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ຮຸນແຮງທີ່ ຈີນ ໄດ້ໃຊ້ຫຼັງຈາກທ່ານນາງ ສາຍ ໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງທຳອິດຂອງເພິ່ນໃນປີ 2016. ຈີນ ໄດ້ອ້າງເອົາອຳນາດອະທິປະໄຕໃນ ໄຕ້ຫວັນ ແຕ່ທ່ານນາງ ສາຍ ໄດ້ປະຕິເສດເງື່ອນໄຂຂອງລັດຖະບານ ປັກກິ່ງ ສຳລັບການເຈລະຈາທີ່ທັງສອງຝ່າຍ ຢູ່ພາຍໃຕ້ທຸງຊາດອັນນຶ່ງດຽວກັນ. ທັງສອງຝ່າຍນັ້ນໄດ້ປົກຄອງຕົນເອງຕ່າງຫາກນັບຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 1940 ເປັນຕົ້ນມາ.
ຈີນ ໄດ້ທຳການຕິດຕາມ ໄຕ້ຫວັນ ຈາກປີ 2016 ຮອດປີ 2019, ດ້ວຍການຂັບເຮືອບິນຮົບຜ່ານໃກ້ກັບເກາະດັ່ງກ່າວ, ຕັດການທ່ອງທ່ຽວໃນ ໄຕ້ຫວັນ ລົງ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ 7 ປະເທດຍົກເລີກການຮັບຮູ້ລັດຖະບານ ໄທເປ.
ທ່ານນາງ ສາຍ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການກົດດັນຈາກ ຈີນ ເພີ່ມຂຶ້ນໃນການກ່າວຄຳປາໄສເມື່ອວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງຈະພະຍາຍາມບໍ່ເຮັດໃຫ້ມັນຮຸນແຮງ.
ທ່ານນາງ ສາຍ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ “ການກົດດັນຈາກ ຈີນ ຈະຄົງມີຢູ່ຕໍ່ໄປ ແລະ ອາດໜັກຍິ່ງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.” ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ, ໃນການປະເຊີນກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງ ຈີນ ນັ້ນ, “ພວກເຮົາຈະຍຶດຕິດກັບນະໂຍບາຍບໍ່ຍຸແຍ່, ບໍ່ສ້າງຄວາມສ່ຽງໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພື່ອຮັບປະກັນສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ.”
ນັກວິຊາການບາງຄົນເຊື່ອວ່າ ຈີນ ຄາດວ່າຈະມີສາຍພົວພັນທີ່ງຽບສະຫງົບກັບ ໄຕ້ຫວັນ ເພາະວ່າ ທ່ານນາງ ສາຍ ບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະເບັ່ງກ້າມໃສ່ ປັກກິ່ງ ອີກຕໍ່ໄປ. ການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານນາງ ສາຍ ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ກ່ຽວກັບ ເປົ້າໝາຍຂອງ ຈີນ ທີ່ຈະປົກຄອງ ໄຕ້ຫວັນ ໃນວິທີທີ່ເຂົາເຈົ້າປົກຄອງ ຮົງກົງ ໃນເວລານີ້, ເປັນແຜນການທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປະທ້ວງໃນເກາະທີ່ເປັນອະດີດຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງ ອັງກິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ ເປັນຕົ້ນມານັ້ນ.