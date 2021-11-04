ທຳນຽບຫ້າແຈເວົ້າວ່າ ຄັງອາວຸດນິວເຄລຍຂອງ ຈີນ ຂະຫຍາຍຕົວ ໄວກວ່າທີ່ຄິດໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້

ລາຍງານຂ່າວຂອງທຳນຽບຂາວເຕືອນວ່າ ຄັງອາວຸດນິວເຄລຍຂອງ ຈີນ ກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວໃນຈັງຫວະໄວກວ່າທີ່ຄາດຄິດໄວ້ໃນນຶ່ງປີກ່ອນ, ໃນຂະນະທີ່ ເປົ້າໝາຍໃໝ່ໃນການເຮັດໃຫ້ການທະ ຫານຂອງຈີນທັນສະໄໝຂຶ້ນສາມາດ ສະໜອງ “ການປະຕິບັດງານທາງທະຫານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນຢູ່ໃນ ໄຕ້ຫວັນ,” ໃຫ້ແກ່ປັກກິ່ງ.
ຄວາມໄວຂອງການຂະຫຍາຍອາວຸດນິວເຄຼຍຂອງຈີນອາດຈະເຮັດໃຫ້ປັກກິ່ງມີຫົວນິວເຄຼຍຫລາຍເຖິງ 700 ຫົວໃນປີ 2027, ໂດຍທີ່ປັກກິ່ງມີເປົ້າໝາຍຕັ້ງໄວ້ວ່າຈະມີຫົວນິວເຄຼຍຢ່າງໜ້ອຍ 1.000 ຫົວໃນປີ 2030, ອີງຕາມບົດລາຍງານປະຈຳປີຂອງທຳນຽບຫ້າແຈກ່ຽວກັບ "ອິດທິພົນທາງທະຫານຂອງຈີນ" ສົ່ງຫາລັດຖະສະພາທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນວັນພຸດວານນີ້.
ຈັງຫວະຂະຫຍາຍຕົວດັ່ງກ່າວແມ່ນໄວເກີນກວ່າທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ຢູ່ໃນບົດລາຍງານປີ 2020 ຂອງທຳນຽບຫ້າແຈທີ່ກ່າວວ່າ ຄັງອາວຸດນິວເຄຼຍຂອງຈີນມີຫຼາຍກວ່າ 200 ໜ່ວຍ ແລະຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າໃນທ້າຍທົດສະວັດນີ້.
ຄັງອາວຸດນິວເຄລຍຂອງສະຫະລັດທີ່ມີຫົວອາວຸດລົບຢູ່ປະມານ 3.800 ຫົວທີ່ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ໃຊ້ການໄດ້ນັ້ນ ຍັງຄົງຈະເຮັດໃຫ້ຄັງອາວຸດຂອງຈີນເບິ່ງແລ້ວແມ່ນຍັງບໍ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງພໍເທົ່າໃດ.
ບົດລາຍງານຂອງທຳນຽບຂາວ ແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດທາງ ທະຫານຂອງຈີນທີ່ເກັບກໍາມາຈົນຮອດເດືອນທັນວາ 2020. ມັນບໍ່ລວມເອົາ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການທົດລອງອາວຸດທີ່ໄວກວ່າສຽງຂອງຈີນທີ່ໄດ້ດໍາເນີນໄປ ໃນລະດູຮ້ອນຜ່ານມາ, ເຊິ່ງຫົວໜ້າເຈົ້າຫນ້າທີ່ທະຫານຂອງສະຫະ ລັດກ່າວເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ "ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກພວກເຮົາທັງຫມົດ" ນັ້ນແຕ່ຢ່າງໃດ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ບົດລາຍງານນີ້ກ່າວວ່າ, ຈີນໄດ້ເພີ່ມຂີດໝາຍໃໝ່ໃນການຫັນການທະຫານໃຫ້ທັນສະໄໝໃນປີ 2027 ເພື່ອເລັ່ງພັດທະນາການປະສົມປະສານຂອງກຳລັງປະກອບອາວຸດຂອງຕົນ.
ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດອາວຸໂສຄົນນຶ່ງແລ້ວ, ຄວາມມຸ້ງມາດປາດຖະໜາຂອງກອງທັບຈີນສຳລັບປີ 2027 ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ກຳລັງທະຫານສ້າງເຄືອຂ່າຍຂີດຄວາມສາມາດຂອງຕົນໄດ້ດີກວ່າເກົ່າໂດຍຢູ່ໃນທາງທີ່ຈະສາມາດ “ສະກັດກັ້ນ” ຫຼື “ບີບບັງຄັບ” ໃຫ້ໄຕ້ຫວັນລະຖິ້ມການກ້າວໄປສູ່ການເປັນເອກະລາດໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການຊັກຊ້າ ຫຼືຕ້ານການແຊກແຊງຂອງຝ່າຍທີສາມທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ຈາກສະຫະລັດ ແລະບັນດາພັນທະມິດອື່ນໆຂອງໄຕ້ຫວັນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ, “ພວກເຮົາມີຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງແນ່ນອນກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າສຳລັບປີ 2027 ແລະສິ້ງຊອມເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດ” ໂດຍກ່າວອີກວ່າ ເປົ້າໝາຍໃນອະນາຄົດບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມກັງວົນຂອງທຳນຽບຫ້າແຈທີ່ມີຢູ່ “ໃນປັດຈຸບັນ” ກ່ຽວກັບການລະດົມໃຫ້ມີການກົດດັນຂອງຈີນຕໍ່ໄຕ້ຫວັນນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ.
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