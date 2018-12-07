ການຈັບກຸມຫົວໜ້າບໍລິຫານຂັ້ນສູງຄົນນຶ່ງຂອງບໍລິສັດຮວາເວ ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ຢູ່ການາ
ດາ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສົນໃຈເລັງໄປໃສ່ບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມຍັກໃຫຍ່ຂອງຈີນ
ອີກເທື່ອນຶ່ງ.
ຮວາເວ (Huawei) ບໍ່ເປັນທີ່ຮູ້ກັນຫລາຍຢູ່ພາຍໃນສະຫະລັດ ນອກຈາກເປັນທີ່ຮູ້ກັນ
ວ່າ ມັນເປັນເປົ້າໝາຍຂອງອົງການດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຫະລັດ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່າ
ນັ້ນ ບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມຂອງຈີນດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງລ້ຳໜ້າບໍລິສັດ ແອບໂປ
(Apple) ກາຍເປັນບໍລິສັດທີ່ຂາຍໂທລະສັບຫລາຍອັນດັບ 2 ຢູ່ທົ່ວໂລກ ຮອງຈາກບໍ
ລິສັດ Samsung ແລະກຳລັງແຂ່ງຂັນກັບບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມອື່ນໆ ໃນການ
ສ້າງເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບບໍ່ມີສາຍຍຸກໃໝ່ ທີ່ຮູ້ກັນວ່າລະບົບ 5G.
ບໍລິສັດຮວາເວ (Huawei) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຊນເຊນ (Shenzhen) ຂອງຈີນ ເປັນບໍລິສັດ
ຜະລິດອຸປະກອນທາງໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະເຄື່ອງຄອມພີວເຕີຂອງຈີນ, ຊຶ່ງສະ
ໜອງອຸປະກອນທາງດ້ານເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບ ທີ່ໃຊ້ໂດຍບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ອື່ນໆ. ບໍລິສັດນີ້ ມີພະນັກງານຫລາຍກວ່າ 150,000 ຄົນ ແລະເປັນບໍລິສັດທີ່ໂດດເດັ່ນ
ຕ່າງຈາກບໍລິສັດດ້ານເທັກໂນໂລຈີຂອງຈີນອື່ນໆ ຍ້ອນວ່າມັນເປັນທີ່ຮູ້ກັນຢູ່ນອກປະ
ເທດຈີນຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
ນອກຈາກການຂາຍຄອມພີວເຕີນ້ອຍແບບແລບທັອບ (laptop) ແລະໂທລະທັດແລ້ວ
ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວຍັງເປັນຜູ້ຜະລິດໂທລະສັບສະຫລາດ ຫລື smartphone ທີ່ນຳໜ້າໝູ່
ຢູ່ໃນປະເທດຂອງຕົນ ແລະນັບມື້ ນັບຂາຍໂທລະສັບທີ່ທັນສະໄໝ ລາຄາແພງປະມານ
600 ຫາ 800 ໂດລາໃນປະເທດຕ່າງໆ ຢູ່ທົ່ວທະວີບອາຟຣິກາ ແລະເອຊຍ. ແຕ່ວ່າມັນ
ຖືກກັນໄວ້ເກືອບໝົດຢູ່ໃນຕະຫລາດຂອງສະຫະລັດ.
ນັບແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ ລັດຖະບານສະຫະລັດມີຄວາມຮູ້ສຶກສະດຸ້ງຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບ
ຄວາມສົງໄສວ່າ ເຄື່ອງອຸປະກອນຂອງຮວາເວ ອາດຈະມີປຕູທາງເທັກ ໂນໂລຈີຢູ່ເບື້ອງ
ຫລັງ ທີ່ລັດຖະບານຈີນອາດຈະໃຊ້ເພື່ອເກັບກຳເອົາຂໍ້ມູນລັບ. ຄວາມເປັນຫ່ວງອັນນີ້
ມີແຕ່ເພີ້ມຢູ່ໃນການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ໃນການສ້າງເຄືອຂ່າຍ 5G ທີ່ຈະ
ສະໜອງເທັກໂນໂລຈີທາງອິນເຕີແນັດທີ່ໄວຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ທາງດ້ານ ຮວາເວ ປະຕິເສດວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນບໍ່ໄດ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທາງດ້ານ
ຄວາມໝັ້ນຄົງແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະເວົ້າວ່າ ມັນເປັນບໍລິສັດຂອງເອກະຊົນ.
ໃນອາທິດນີ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ການາດາ ໂດຍໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍຈາກສະຫະລັດ ໄດ້ຈັບກຸມຫົວ
ໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານການເງິນຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວພາຍໃຕ້ຂໍ້ກ່າວຫາວ່າບໍລິສັດນັ້ນ ເຮັດ
ທຸລະກິດກັບອີຣ່ານ ຊຶ່ງເປັນການລະເມີດຕໍ່ມາດຕະການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ.
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