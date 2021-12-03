ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນໄດ້ອະນຸມັດ ໃຫ້ເຮືອບິນໂບອິງ (Boeing) 737 MAX ເປີດບໍລິການຄືນໃໝ່ ຫຼັງຈາກໄດ້ດັດແປງດ້ານຄວາມປອດໄພຫລາຍຄັ້ງ, ຊຶ່ງໄດ້ລົບລ້າງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນອັນໃຫຍ່ຫລວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກັບມາໃຫ້ບໍລິການຂອງບໍລິສັດການບິນຍັກໃຫຍ່ຂອງອາເມຣິກາ ຫຼັງຈາກໄດ້ຕົກວູບລົງເປັນເວລາດົນນານ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອເອັຟພີ (AFP).
ຄໍາສັ່ງຈາກອົງການການບິນພົນລະເຮືອນຂອງຈີນ ຫລື CAAC ທີ່ຖືວ່າຕົວແບບ "ໄດ້ມາດຕະຖານດ້ານຄວາມປອດໄພໃນການບິນ" ອັນເປັນເງື່ອນໄຂສໍາລັບເຮືອບິນອາຍພົ່ນທີ່ວ່ານັ້ນ ໃຫ້ໄດ້ກັບຄືນມາສູ່ຕາຕະລາງການບິນໃນປະເທດໃນປີຫນ້ານີ້ໄດ້, ຫຼັງຈາກການເຈລະຈາເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນລະຫວ່າງປັກກິ່ງ ແລະ Boeing.
ຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດໂບອິງໄດ້ພຸ້ງສູງຂຶ້ນຫຼັງຈາກມີການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງເປັນການເປີດທາງໃຫ້ບໍລິສັດຈັດສົ່ງເຮືອບິນລຸ້ນ MAX ຫຼາຍກວ່າ 100 ລຳ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດສາຍການບິນຂອງຈີນ ທີ່ຖືກຜະລິດໃນໄລຍະນານກວ່າ 2 ປີ ໃນຕອນທີ່ເຮືອບິນໄດ້ຈອດໃນຈີນຫຼັງຈາກເກີດອຸບັດເຫດເຮືອບິນຕົກທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເສຍຊີວິດສອງຄັ້ງ.
ອົງການ CAAC ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ຕົນຄາດວ່າ "ການດຳເນີນງານດ້ານການຄ້າຂອງກຸ່ມການບິນພາຍໃນປະເທດທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ ຈະຖືກຟື້ນຟູຢ່າງເປັນກ້າວໆໄປ ໃນທ້າຍປີນີ້ ຫຼື ຕົ້ນປີໜ້າ."
ຂ່າວຂອງການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ເມື່ອ ອົງການຂ່າວ AFP ໄດ້ເຫັນຄຳສັ່ງຂອງລັດຖະບານ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຈີນກຳລັງໃຫ້ໄຟຂຽວແກ່ເຮືອບິນໂດຍສານ 737 MAX ຫຼັງຈາກໄດ້ “ດຳເນີນການແກ້ໄຂ.” ຖະແຫຼງການຂອງ CAAC ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ໄດ້ຢືນຢັນການຕັດສິນໃຈ ດັ່ງກ່າວ.
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ CAAC ຍັງໄດ້ຢືນຢັນ ການມີບ່ອນສຳລັບບໍລິສັດຜະລິດເຮືອບິນຂອງສະຫະລັດ ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງເປັນຕະຫຼາດທີ່ມີການເຕີບໂຕອັນສຳຄັນໃນດ້ານການບິນ ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານການຄ້າ ແລະການເມືອງລະຫວ່າງວໍຊິງຕັນກັບປັກກິ່ງ ຍັງມີຢູ່ຕໍ່ໄປກໍຕາມ.
"ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ Boeing ມີການຮັບປະກັນທີ່ຈະໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນເລັ່ງການຜະລິດເຮືອບິນຄືນອີກ", ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານໄມໂຄ ເມີລູໂຊວ (Michel Merluzeau), ນັກວິເຄາະຂອງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ AIR ໂດຍກ່າວເພີ່ມອີກວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວ ນັ້ນເທົ່າກັນກັບ "ແສງສະຫວ່າງ ຢູ່ໃນສົ້ນຂອງອຸໂມງ" ສຳລັບເຮືອບິນ MAX.
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