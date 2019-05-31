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​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຈີນ ​ພົບ​ວ່າ ແກັ​ສ CO2 ໃຊ້​​ໃນຂະ​ບວນ​ການ ທີ່​ພາ​ໃຫ້ປ່ອຍ​ນ້ຳ​ມ​ັນ ແລະ​ອາຍ​ແກັ​ສ ອອກ​ມາ ​ໄດ້​ດີກວ່າ​ ນ້ຳ

ລົດ​ທີ່​ເອົາ​ນຳ​ມາ ​ເພື່ອ​ໃຊ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດຂະ​ບວນ​ການ​ແຕກ​ຕົວ ຂອງ​ຊັ້ນ​ຫີນ ຢູ່​ບ່ອນ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ Sinopec ໃນ​ເມືອງ Nanchuan, ແຂວງ​ຈົງ​ຊິງ​ຂອງ​ຈີນ, ພາບ​ຖ່າຍ​ໃນ​ວັນ​ທີ 18 ມີ​ນາ, 2018.

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ພວກ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຈີນໄດ້​ຄົ້ນ​ພົບ​ວ່າ ແກັ​ສ​ຄາ​ບອນໄດ​ອອກ​ໄຊ ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດຂະ​ບວນ​ການ​ແຕກ​ຕົວຂອງ​ຊັ້ນ​ຫີນຫລາຍກວ່າ​ນ້ຳ.

ການເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດຂະ​ບວນ​ການ​ແຕກ​ຕົວຂອງ​ຊັ້ນ​ຫີນ ຫລື Fracking ເປັນຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ່​ມີ​ການ​ໂຕ້​ແຍ້ງ​ກັນຢູ່ ຊຶ່ງ​ໃນ​ນັ້ນມີ​ການເອົາ​ນ້ຳ ຫລື​ຂອງ​ແຫລວ​ປະ​ເພດ​ອື່ນ ສີດ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຫີນ​ຢູ່​ພື້ນດິນ ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ດັນ​ສູງ ເພື່ອ​ໃຫ້​ມີນ້ຳ​ມັນ ແລະ ​ແກັ​ສ​ທຳ​ມະ​ຊາດທີ່​ເປັນ​ແຮ່​ທາດນັ້ນປ່ອຍ​ອອກ​ມາ.

ພວກ​ນັກ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ ໄດ້​ປະ​ນາມ​ຂະ​ບວນ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຍ້ອນ​ວ່າ ​ມັນກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ນ້ຳ​ໃນປະ​ລິ​ມານ​ອັນຫລວງ​ຫລາຍ, ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ສານ​ປົນ​ເປື້ອນຢູ່​ໃນນ້ຳ​ໃຊ້ຢູ່​ພື້ນ​ດິນ​ ແລະມີເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ.

ພະ​ນ​ັກ​ງານເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ບ່ອນເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຂະ​ບວນ​ການ​ແຕກ​ຕົວຂອງ​ຊັ້ນ​ຫີນເພື່ອ​ເອົາ​ອາຍ​ແກ​ັສຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ Sinopec ຢູ່​ເມືອງ Nanchuan, ເຂວງ​ຈົງ​ຊິງ​ຂອງ​ຈີນ, 18 ມີ​ນາ, 2018
ພະ​ນ​ັກ​ງານເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ບ່ອນເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຂະ​ບວນ​ການ​ແຕກ​ຕົວຂອງ​ຊັ້ນ​ຫີນເພື່ອ​ເອົາ​ອາຍ​ແກ​ັສຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ Sinopec ຢູ່​ເມືອງ Nanchuan, ເຂວງ​ຈົງ​ຊິງ​ຂອງ​ຈີນ, 18 ມີ​ນາ, 2018

ຢູ່​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ໃໝ່​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ຢູ່​ໃນວາ​ລະ​ສານໂຊ​ລ (Joule), ນັ້ນ ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຈາກສະ​ຖາ​ບັນ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຂອງ​ຈີນ ແລະມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ດ້ານ​ນ້ຳ​ມັນ​ຂອງ​ຈີນໄດ້​ຄົ້ນ​ພົບ​ວ່າ ການ​ໃຊ້​ແກັ​ສ​ຄາ​ບອນ ຫລື CO2 ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ນ້ຳ​ມັນ​ອອກ​ມາຫລາຍກວ່າ​ການ​ໃຊ້​ນ້ຳ 20 ເທື່ອ.

ບົດ​ລາຍ​ງານ​ສະ​ບັບ​ນັ້ນເວົ້າ​ວ່າ "ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຢູ່​ໃນ​ໂລກ​ຕົວ​ຈິງ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ເມື່ອ​ສົມ​ທຽບໃສ່​ກັບ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້ເກີດຂະ​ບວນ​ການ​ແຕກ​ຕົວຂອງ​ຊັ້ນ​ຫີນໂດຍ​ໃຊ້​ນ້ຳ​ແລ້ວ, ການໃຊ້ແກັ​ສຄາ​ບອນຫລື CO2​ ເພື່ອເຮັດ​ໃຫ້ເກີດ ຂະ​ບວນ​ການ​ແຕກ​ຕົວຂອງ​ຊັ້ນ​ຫີນ ເປັນ​ທາງ​ເລືອກ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ແລະ​ດີຕໍ່​ສິ່ງແວດ​ລ້ອມກວ່າ," ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດທີ່​ອຶດ​ນ້ຳ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບ່ອນ​ທີ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຂົນ​ນ້ຳ​ໃສ່​ລົດ​ມາ.

​ແກັ​ສ​ຄາ​ບອນໄດ​ອອກ​ໄຊ ແມ່ນ​ອາຍ​ພິດ​ເຮືອນ​ແກ້ວ​ຫລັກ ທີ່​ຄົນ​ເວົ້າ​ວ່າ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດສະ​ພາບ​ໂລກ​ຮ້ອນ​ເອົ້າ ຫລື global warming ນັ້ນ.

​ພວກ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ເວົ້າ​ວ່າ ​ແກັ​ສ CO2 ທີ່​ໃຊ້​ຢູ່​ໃນຂະ​ບວນ​ການ​ແຕກ​ຕົວຂອງ​ຊັ້ນ​ຫີນຈະ​ຢູ່​ໃນ​ພື້ນ​ດິນ ແລະ​ຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ປ່ອຍ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຫາ​ຊັ້ນ​ບັນ​ຍາ​ກາດ.

ພວກ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າຍັງ​ກ່າວ​ເພີ້ມ​ອີກ​ວ່າ ຍັງ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ເພີ້ມ​ເຕີມ​ອີກ ພ້ອມ​ທັງ​ຍັງ​ຕ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຈາກ​ຂະ​ແໜງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ອີກ​ດ້ວຍ.

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