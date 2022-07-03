ຈີນ ແມ່ນໄພຂົ່ມຂູ່ທາງທະຫານຕໍ່ ອອສເຕຣເລຍ ອີງຕາມການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນໃໝ່

ປະຊາຊົນ ອອສເຕຣເລຍ ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມອງເຫັນ ຈີນວ່າ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທາງທະຫານຕໍ່ປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ອີງຕາມອົງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຄົາລົບໃນນະຄອນ ຊິດນີ. ສົງຄາມ ຣັດເຊຍ ໃນປະເທດ ຢູເຄຣນ ກໍຖືກລະບຸວ່າ ແມ່ນຄວາມເປັນຫ່ວງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ສຳຄັນ ໃນການສຳຫຼວດທີ່ຖືກເປີດເຜີຍເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໂດຍສະຖາບັນໂລວີ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ຟິລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນ ຊິດນີ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການສຳຫຼວດປະຈຳປີຂອງສະຖາບັນ ໂລວີ ລາຍງານວ່າປະຊາຊົນ ອອສເຕຣເລຍ ແມ່ນເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ການບຸກລຸກ ຢູເຣນ ຂອງ ຣັດເຊຍ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ສຳລັບຄວາມຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງ ຈີນ ແລະ ໄຕ້ຫວັນ.
ການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາໂດຍອົງການທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ນະຄອນ ຊິດນີ ດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມເຊື່ອຖືໃນ ຈີນ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນປະທານປະເທດ ສີ ຈິ່ນຜິງ ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແມ່ນຕ່ຳເປັນປະຫວັດການໃນ ອອສເຕຣເລຍ.
ທ່ານນາງ ນາຕາຊາ ຄາສຊາມ ແມ່ນຜູ້ອຳນວຍການ ຫ້ອງການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນຂອງ ສະຖາບັນ ໂລວີ . ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນດັ່ງກ່າວ ສະທ້ອນເຖິງຄວາມສົງໄສຍິ່ງຂຶ້ນ ໃນ ອອສເຕຣເລຍ.
ທ່ານນາງ ຄາສຊາມ ກ່າວວ່າ “ໃນປີ 2022, ປະຊາຊົນ ອອສເຕຣເລຍ ແມ່ນເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດ ກ່ຽວກັບ ຈີນ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງສົງຄາມ ກ່ຽວກັບ ໄຕ້ຫວັນ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ຈີນ. ນີ້ແມ່ນໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບຊາວ ອອສເຕຣເລຍ ຫຼັງຈາກການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ຂອງ ຣັດເຊຍ, ເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ເປັນຄຳເຕືອນສຳລັບຊາວ ອອສເຕຣເລຍ ສ່ວນຫຼາຍວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ຄວນສັນນິດຖານ ກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ອອສເຕຣເລຍ ແມ່ນໄດ້ມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັບ ຈີນ ໃນສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາດ້ານພູມສາດການເມືອງທີ່ສຳຄັນ, ລວມທັງຄວາມທະເຍີທະຍານດ້ານເຂດແດນຂອງ ປັກກິ່ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ແລະ ໂຣກລະບາດ ໂຄວິດ-19. ການຮຽກຮ້ອງຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ສຳລັບການສືບສວນສອບສວນ ກ່ຽວກັບ ຕົ້ນກຳເນີດຂອງ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ກາຍເປັນແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນ.
ມັນໄດ້ຖືກກວດພົບຄັ້ງທຳອິດໃນ ຈີນ, ແຕ່ ປັກກິ່ງ ພິຈາລະນາການຮຽກຮ້ອງຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ສຳລັບການສືບສວນຂອງໂລກນັ້ນ ເປັນການຕິໜິຕິຕຽນ ກ່ຽວກັບ ການຮັບມືກັບໄວຣັສຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນສິ່ງທີ່ປາກົດວ່າ ເປັນການແກ້ແຄ້ນນັ້ນ, ຈີນ ໄດ້ວາງມາດຕະການຫ້າມຕໍ່ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ຫຼາຍຢ່າງ, ລວມມີການຫ້າມຕໍ່ຖ່ານຫີນ ແລະ ເຫຼົ້າໄວນ໌.
ທ່ານນາງ ຄາສຊາມ ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນ ອອສເຕຣເລຍ ຫຼາຍຄົນເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ ຈີນ ອາດເຮັດໃນອະນາຄົດ.
ທ່ານນາງ ຄາສຊາມ ເວົ້າວ່າ “ປະຊາຊົນ ອອສເຕຣເລຍ ຈຳນວນສາມສ່ວນສີ່ເວົ້າວ່າ ຈີນ ອາດທຳການຂົ່ມຂູ່ທາງດ້ານທະຫານ ຕໍ່ ອອສເຕຣເລຍ ໃນສອງທົດສະວັດຂ້າງໜ້າ. ມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແທ້ໆວ່າ ໃນຂະນະທີ່ຊາວ ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ສຳລັບຄວາມຂັດແຍ້ງໃນພາກພື້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນ ໄຕ້ຫວັນ ຫຼື ເຂດຄວາມຂັດແຍ້ງອື່ນໆນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເປັນຫ່ວງຫຼາຍ ກ່ຽວກັບ ວິທີທີ່ ຈີນ ໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ ອອສເຕຣເລຍ.”
ລັດຖະບານ ແຄນເບີຣາ ທີ່ຫາກໍ່ຖືກເລືອກເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ແມ່ນກຳລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັບ ຈີນ, ເຊິ່ງແມ່ນຄູ່ຮ່ວມການຄ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ອອສເຕຣເລຍ.
ແຕ່ບັນດານັກວິເຄາະໄດ້ກ່າວວ່າ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຄັ້ງໃໝ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນມາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໃນຂະນະທີ່ ປັກກິ່ງ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຂະຫຍາຍການມີໜ້າດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຄ້າໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ, ເຊິ່ງແມ່ນເຂດທີ່ ອອສເຕຣເລຍ ຖືວ່າເປັນເຂດອິດທິພົນດັ້ງເດີມຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ການສຳຫຼວດຂອງສະຖາບັນ ໂລວີ ໄດ້ລະບຸເຖິງການສະໜັບສະໜູນທີ່ແຂງແກ່ນສຳລັບການເປັນພັນທະມິດລະຫວ່າງ ອອສເຕຣເລຍ ກັບ ສະຫະລັດ ທີ່ຢ້ອນກັບຄືນໄປຕົ້ນຊຸມປີ 1950.
ຜູ້ຕອບຄຳຖາມ 87 ເປີເຊັນໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າພິຈາລະນາພັນທະມິດນັ້ນ ສຳຄັນ “ຫຼາຍ” ຫຼື ຂ້ອນຂ້າງ “ສຳຄັນ”, ເຊິ່ງແມ່ນການເພີ່ມຂຶ້ນ 9 ເປີເຊັນຈາກປີກາຍນີ້.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການສຳຫຼວດດັ່ງກ່າວໄດ້ລະບຸວ່າ ໃນຂະນະທີ່ສາຍພົວພັນທາງທະຫານ ກັບ ສະຫະລັດ ແມ່ນຮາກຖານດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ນັ້ນ, ມັນໄດ້ຖືກພິຈາລະນາເປັນທັງຄວາມແຂງແກ່ນ ແລະ ຈຸດອ່ອນທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າອາດ “ແກ່” ອອສເຕຣເລຍ ເຂົ້າໃນສົງຄາມໃນ ເອເຊຍ.
ການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນຂອງສະຖາບັນ ໂລວີ ໄດ້ເອົາຕົວຢ່າງທັດສະນະຄະຕິຂອງປະຊາຊົນ ປະມານ 2,000 ຄົນ. ການສຳຫຼວດປະຈຳປີດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2005.