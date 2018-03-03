ຫົວໜ້າຄະນະຄະນະທີ່ປຶກສາປະຈຳທຳນຽບຂາວ ໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນ
ສຸກວານນີ້ວ່າ ໄດ້ມີການຕັດສິນໃຈມາຫຼາຍແລ້ວວ່າ ບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ຫລາຍສິບຄົນ ຈະຕ້ອງຜ່ານການກວດປະຫວັດ ໃນລະດັບທີ່ລັບສຸດຍອດ.
ທ່ານແຄລລີ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ເຮັດ “ການປ່ຽນແປງໃນທັນທີ” ຫລັງຈາກໄດ້ມາຮັບໜ້າ
ທີ່ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະທີ່ປຶກສາ ເວລາທ່ານສັງເກດເຫັນ ໃນກໍລະນີການຮັບມືກັບເອກ
ກະສານລັບນັ້ນ ທຳນຽບຂາວແມ່ນຍັງ “ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນຳໃຊ້ຢູ່ໃນ
ການປົກຄອງ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.”
ເວລານັ້ນ ທ່ານແຄລລີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກຸ່ມພວກນັກຂ່າວ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການຂອງທ່ານ ໃນວັນສຸກ
ວານນີ້ວ່າ ເວລາທ່ານຮູ້ສຶກວ່າອັດຕາເປີເຊັນຂອງພວກທີ່ໄດ້ຮັບການກວດປະຫວັດເປັນ
ການຊົ່ວຄາວນັ້ນ ຍັງ “ມີຫລາຍ” ຮວມແລ້ວ “ຍັງມີຊື່ຫລາຍກວ່າສອງໃບ " ທ່ານໄດ້ຮຽກ
ຮອ້ງໃຫ້ ອົງການສັນຕິບານບານກາງຫລື FBI ໃຫ້ເລັ່ງລັດໃນການດຳເນີນການໂດຍສະ
ເພາະຢ່າງຍິ່ງ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ.
ທ່ານແຄລີຍັງໄດ້ຕັດສິນວ່າ “ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນຈຳເປັນຕ້ອງມີການກວດປະຫວັດຂັ້ນລັບ
ສຸດຍອດ” ແລະໄດ້ມີການພິຈາລະນາວ່່າ "ປະມານ 35 ຫາ 40 ຄົນຄວາມຈິງແລ້ວ ບໍ່
ຈຳເປັນຕ້ອງມີການສືບສວນປະຫວັດແລະເຂົາເຈົ້າຜ່ານໄປໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການສືບສວນ
ປະຫວັດ ແລະນັ້ນກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ.”
ທ່າມກາງບັນຫາ ກໍລະນີທີ່ລໍຖ້າ ທ່ານກ່າວວ່າ “ຍິງສາວຜູ້ນຶ່ງໄດ້ມີໜີ້ສິນບັດສິນເຊື່ອສູງ.
ນາງໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍໝົດ. ນັບແຕ່ນັ້ນ ນາງກໍຜ່ານພົ້ນໄປ. ແລະທ່ານທຸກຄົນຮູ້ວ່າ ການເງິນ
ເປັນເລື່ອງສຳຄັນກ່ອນເລື່ອງອື່ນໆ ເປັນຫຍັງຄົນຈຶ່ງລະເມີດ ລະບຽບດ້ານຄວາມປອດ
ໄພ ແລະ ໃນບາງກໍລະນີ ໄດ້ກາຍເປັນເລື່ອງສອດແນມ.”
ແຕ່ໂດຍສະເພາະຊື່ຄົນຜູ້ນຶ່ງ ອີງຕາມພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວ ທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນໂຕເດັ່ນ
ອອກມາແກ່ທ່ານແຄລລີ ຫຼືຄົນອື່ນໆ ໃນເວລານັ້ນ ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດ ໄດ້ກາຍມາເປັນເລື່ອງ
ເກີດຂຶ້ນ. ທີ່ໄດ້ເປັນກໍລະນີຂອງເລຂານຸການຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານຣອບ ພອດເຕີ.
ທ່ານແຄລລີ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໄດ້ກ່າວປ້ອງກັນວ່າ ທ່ານພອດເຕີ ໄດ້ຖືກຈັດການຢ່າງ
ໃດໃນການລາອອກໃນຕົ້ນເດືອນແລ້ວ. ທ່ານພອດເຕີໄດ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງທ່າມ
ກາງການກ່າວຫາ ໂດຍອະດີດພັນລະຍາສອງຄົນ ທີ່ທ່ານໄດ້ທຳຮ້າຍພວກເຂົາເຈົ້າ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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