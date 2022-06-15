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ວັນພຸດ, 15 ມິຖຸນາ 2022
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ເກົາຫຼີເໜືອປະເຊີນກັບສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ ​ຫລາຍ​ຢ່າງ ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ສັກ​ຢາ ​ວັກ​ຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ 

ພະ​ນັກ​ງານແພດຂອງ​ຫ້ອງ​ການບໍ​ລິ​ການ​ລົດ​ເມ Ryonmot Trolley ພົ່ນ​ຢາ​ຂ້າ​ເຊື້ອ​ໂຣກຢູ່​ເທິງ​ລົດ​ເມ ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ແຜ່​ລະ​ບາດ​ຂອງ COVID-19 ຢູ່​ໃນ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ, ວັນ​ທີ 9 ມິ​ຖຸ​ນາ, 2022.

ໃນຂະນະທີ່ເກົາຫຼີເໜືອປະເຊີນກັບຈຳນວນກໍລະນີ COVID-19 ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ການ​ທີ່ມີພຽງແຕ່ວັກຊີນເທົ່າ​ນັ້ນ ອາດ ຈະບໍ່ພຽງພໍໃນການເລີ້​ມຂະບວນການ ສັກຢາກັນພະຍາດໃນທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ຕ້ອງມີ ໜ່ວຍເກັບຄວາມເຢັນທີ່ພຽງພໍ ແລະພະນັກງານແພດ ແລະນັກວິຊາການທີ່ປະເທດນັ້ນ ກຳ​ລັງຂາດ ແຄນຢູ່.

ພຽງ​ຢາງ​ປະກາດ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ວານ​ນີ້ໂດຍຜ່ານ​ສື່​ມວນ​ຊົນ​ຂອງ​ລັດ, ​ອົງການ​ຂ່າວ​ສູນ​ກາງເກົາຫຼີ ຫລື KCNA ວ່າ "ມີ​ຜູ້​ເປັນໄຂ້​ຫຼາຍກວ່າ 32,810 ຄົນ" ​ໄດ້​ຖືກ​ກວດ​ພົບ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ ນັບ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 12 ຫາ 13 ມິຖຸນາ​ຜ່ານ​ມາ. KCNA ກ່າວຕື່ມວ່າ ຈໍານວນທັງຫມົດ "ນັບຕັ້ງແຕ່ທ້າຍເດືອນເມສາເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ" ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫາຍກວ່າ 4.5 ລ້ານ ຄົນ ໃນວັນທີ 14 ເດືອນມິຖຸນາວານນີ້.

ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ລາຍງານວ່າ​ມີການລະບາດຂອງໄວຣັສດັ່ງກ່າວຄັ້ງທຳອິດ ໃນ ວັນທີ 12 ພຶດສະພາ. ແຕ່​ກ່ອນ​ໜ້າ​ທີ່ພຽງຢາງຈະຮັບຮູ້ວ່າ​ມີການລະບາດນັ້ນ ມັນໄດ້ອ້າງວ່າບໍ່​ມີ​ຈັກກໍລະນີເລີຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການລະບາດຂອງພະ​ຍາດນີ້​ຢູ່​ໃນ​ໂລກໃນຕົ້ນປີ 2020.

ລະບອບການ​ປົກ​ຄອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ກໍາລັງຕໍ່ສູ້ກັບການລະບາດພະ​ຍາດນີ້ດ້ວຍການ​ເຮັດວຽກງານຕ້ານການລະບາດ "ຢ່າງແຂງແກ່ນ" ໂດຍການດໍາເນີນການກວດ​ພະ​ຍາດເພື່ອ "ຢືນຢັນກໍລະນີຕິດເຊື້ອໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄ​ໂຣ​ນາ" ໃນນະ​ຄອນ​ຫລວງ ພຽງຢາງ, ເຂດຊາຍແດນ ແລະເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ. ມັນຍັງກໍາລັງປະ ຕິບັດມາດຕະການກັກກັນອີກ​ ເຊັ່ນການຕິດຕັ້ງ "ບ່ອນກັກກັນຊົ່ວຄາວ ຫຼາຍ ກວ່າ 11,300 ແຫ່ງ" ອີງ​ຕາມ KCNA ກ່າວໃນບົດລາຍງານອີກ ຕ່າງຫາກ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.

​ກາ​ວີ (Gavi) ຊຶ່ງ​ເປັນເຄືອຂ່າຍການແຈກຢາຍວັກຊີນໃນທົ່ວໂລກ, ກ່າວຕໍ່ ວີໂອ ເອພະ​ແນກ​ພາ​ສາເກົາຫຼີວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ “ໄດ້ຍອມຮັບເອົາ​ການ​ສະ​ໜອງ ວັກຊີນ ຈາກຈີນ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດການຢາວັກຊີນແລ້ວ.”

Gavi, ໂດຍອ້າງ​ເຖິງຄໍາຄິດເຫັນຂອງໂຄສົກຂອງ​ເຄືອ​ຂ່າຍນີ້ ບໍ່ໄດ້ບອກວ່າ ການສັກ ຢາວັກ​ຊິນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ​ໃນ​ຕອນໃດ ແລະຢາວັກຊະນິດໃດຂອງຈີນ ເຊັ່ນ Sinopharm, Sinovac ຫຼື CanSino ທີ່ໄດ້​ຮັບ ການອະນຸມັດຈາກ ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ ຫລື WHO ຖືກສົ່ງໄປ​ໃຫ້.

ພະ​ນັກ​ງານ​ການ​ແພດ​ສັກ​ວັກ​ຊີນ Moderna ກັນ COVID-19 ຢູ່​ຄ​ລີ​ນິກ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ເມືອງ Norristown, ລັດ​ເພັນ​ຊີ​ລ​ວາ​ເນຍ, ວັນ​ທີ 7 ທັນ​ວາ, 2021. ວັກ​ຊີນ Moderna ຕ້ອງ​ເອົາ​ໄວ້​ບ່ອນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເຢນລົ​ບ 50 ຫາ ລົບ 15 ອົງ​ສາ​ແຊນ​ຊຽ​ສໃນ​ເວ​ລາ​ຂົນ​ສົ່ງ​ໄປ ແລະ​ເກັບ​ໄວ້.
ພະ​ນັກ​ງານ​ການ​ແພດ​ສັກ​ວັກ​ຊີນ Moderna ກັນ COVID-19 ຢູ່​ຄ​ລີ​ນິກ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ເມືອງ Norristown, ລັດ​ເພັນ​ຊີ​ລ​ວາ​ເນຍ, ວັນ​ທີ 7 ທັນ​ວາ, 2021. ວັກ​ຊີນ Moderna ຕ້ອງ​ເອົາ​ໄວ້​ບ່ອນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເຢນລົ​ບ 50 ຫາ ລົບ 15 ອົງ​ສາ​ແຊນ​ຊຽ​ສໃນ​ເວ​ລາ​ຂົນ​ສົ່ງ​ໄປ ແລະ​ເກັບ​ໄວ້.

​ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເກົາຫຼີເໜືອບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າ ຕົນໄດ້ເລີ່ມໂຄງການສັກຢາວັກ​ຊີນໃນ ທົ່ວປະເທດ ທີ່ບັນດານັກ ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ເປັນວິທີດຽວ ທີ່ສາມາດໃຊ້ ເພື່ອພະຍາ ຍາມປ້ອງກັນການ​ເຈັບ​ປ່ວຍ​ໜັກ ແລະ ການເສຍ ຊີວິດໄດ້.

ທ່ານ​ອາ​ເທີ ໄຣ​ໂກ​ລ​ດ໌ (Arthur Reingold), ຫົວຫນ້າພະແນກການລະບາດ ຂອງ​ພະ​ຍາດ​ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ຄາລິຟໍເນຍທີ່ເຄີຍເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ ທີ່ປຶກສາ ດ້ານຍຸດທະສາດຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການ​ສັກ​ຢາ​ປ້ອງ​ກັນ​ພະ​ຍາດ ຫລື SAGE ຂອງ WHO ຕັ້ງແຕ່ປີ 2005 ຫາ 2012 ກ່າວວ່າ "ການສັກຢາ ປ້ອງກັນພະ​ຍາດ ດ້ວຍວັກຊີນ SARS-Cov-2 ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແມ່ນວິທີດຽວເທົ່າ​ນັ້ນ ທີ່ສາມາດ ຈໍາກັດການເປັນພະຍາດ, ການເຂົ້າໂຮງຫມໍ, (ແລະ) ການເສຍຊີວິດໄດ້ໃນຈຸດນີ້."

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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