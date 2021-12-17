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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຄະນະທີ່ປຶກສາ ຂອງ CDC ລົງຄະແນນສຽງເຫັນດີ ແນະນຳໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຊະນິດອື່ນ ນອກຈາກ J&J

ພະນັກງານແພດກຳລັງສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງຈອນສັນແລະຈອນສັນ ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງຜູ້ນຶ່ງ ຢູ່ທີ່ຄລີນິກແຫ່ງນຶ່ງທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ ເຄືອຂ່າຍບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບ ຫຼື Healthcare Network ໃນເມືອງອິມໂມຄາລີ (Immokalee) ຂອງລັດຟລໍຣີດາ, ວັນທີ 10 ເມສາ 2021.

ຄະນະທີ່ປຶກສາພາຍນອກຂອງສູນກາງຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດສະຫະລັດ ຫຼື CDC ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເພື່ອແນະນຳໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນ ເລືອກເອົາຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ອັນໃດອັນນຶ່ງໃນສອງທີ່ໄດ້ຮັບການອະ ນຸມັດແລ້ວ ນອກເໜືອຈາກຢາວັກ​ຊີນຂອງຈອນສັນແລະຈອນສັນຫຼື J&J ເນື່ອງຈາກວ່າ ມີກໍລະນີຜົນຂ້າງຄຽງເປັນເລືອດກ້າມທີ່ຮ້າຍແຮງ ຊຶ່ງບໍ່ຄ່ອຍເຫັນຫຼາຍ ພຽງເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ.

ຄະນະກຳມະການທີ່ປຶກສາຂອງ CDC ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສ້າງພູມຕ້ານທານ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຢ່າງເປັນເອກະ​ສັນຕໍ່ການແນະນຳດັ່ງກ່າວ. ບັນດາຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້​ໃຫ້​ການອະນຸມັດ​ຕໍ່ຄຳແນະນຳອີກດ້ວຍ.

ກໍລະນີທັງຫຼາຍຂອງການເກີດຫລອດເລືອດຕັນທີ່ມີອາການທີ່ເອີ້ນ​ຫຍໍ້ວ່າ TTS ຊຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບຫລອດເລືອດປະກອບດ້ວຍລະດັບເມັດເລືອດຕ່ຳ ໃນກຸ່ມພວກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນຂອງ J&J ທີ່ໄດ້ລາຍງານໄປໃນເມື່ອກ່ອນນັ້ນ. ອັດຕາການລາຍງານທີ່ສູງທີ່ສຸດ ແມ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມພວກແມ່ຍິງທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 50 ປີ.

ອົງການ CDC ໄດ້ກ່າວວ່າ ອັດຕາຂອງເຫດການທັງຫຼາຍເຊັ່ນນັ້ນ ແມ່ນສູງກວ່າທີ່ໄດ້ກະປະມານໄປໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຢູ່ໃນທັງພວກແມ່ຍິງແລະຜູ້ຊາຍ.

ຢ່າງໜ້ອຍມີເກົ້າຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດຫຼັງຈາກທີ່ເກີດເຫດການເລືອດກ້າມຢູ່ໃນສະ ຫະລັດ ອີງຕາມການກ່າວຂອງອົງການ CDC.

ບັນດາສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ຢາວັກຊີນຂອງ J&J ແມ່ນມີປະສິດທິພາບຕ່ຳກວ່າ ຢາວັກຊີນອີກສອງຊະນິດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ໃນການປ້ອງກັນໄວຣັສໂຄວິດ-19.

ໃນການນຳສະເໜີຕໍ່ຄະນະກຳມະການນັ້ນ ນັກວິທະຍາສາດຜູ້ນຳພາການວິໄຈຢາວັກຊີນຂອງ J&J ໄດ້ກ່າວວ່າ ຢາວັກຊີນ​ທີ່​ສັກພຽງເຂັມດຽວເທົ່ານັ້ນ ໄດ້ກະຕຸ້ນການສ້າງພູມຕ້ານທານທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະຍາວນານກວ່າ.

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