ພວກຜູ້ນຳ ຂອງການາດາ ເມັກຊິໂກ ແລະສະຫະລັດ ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າສະບັບໃໝ່ ສຳລັບທະວີບອາເມຣິກາເໜືອ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້. ທ່ານຈັສຕິນທຣູໂດ ທ່ານເອັນຣິເກ ເປຍາ ນິເອໂຕ ແລະທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ລົງນາມໃນຂໍ້ ຕົກລົງດັ່ງກ່າວທີ່ປະເທດອາເຈັນຕິນາ ກ່ອນເປີດກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງກຸ່ມຈີ 20.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະໃຊ້ເວລາຕື່ມອີກຊົ່ວໄລຍະນຶ່ງກ່ອນທີ່ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກສະພາຂອງທັງສາມປະເທດຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດ ຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ຢ່າງເປັນທາງການວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງສະຫະລັດ ເມັກຊິໂກ ແລະການາດາ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ USMCA.
ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າລະຫວ່າງ 3 ປະເທດ ທີ່ມີມູນຄ່າ 1 ພັນ 200 ລ້ານໂດລາ ໃນແຕ່ລະປີ.
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແມ່ນຈະແທນຂໍ້ຕົກລົງ ນາຟຕ້າ ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ທ່ານທຣຳຕ້ອງຕິຢ່າງໜັກ ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງປີ 2016 ໂດຍເອີ້ນວ່າເປັນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຂີ້ຮ້າຍທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ ແລະຖິ້ມໂທດໃສ່ຂໍ້ຕົກລົງນາຟຕ້ານີ້ວ່າເຮັດໃຫ້ອາເມຣິກາສູນເສຍວຽກງານການຜະລິດ ນັບແຕ່ເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໃນປີ 1994.
ເມື່ອທັງສາມປະເທດຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງ USMCA ໃນປີນີ້ ຜູ້ນຳຂອງສະຫະລັດກ່າວວ່າ “ຂໍ້ຕົກລົງປະຫວັດສາດນີ້ຈະສົ່ງເງິນແລະວຽກເຮັດງານທຳຫຼັ່ງໄຫລເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ແລະໃນອາເມຣິກາເໜືອ.”
ທ່ານໂຈຊົວ ແມລຕ໌ເຊີ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ ທີ່ສະຖາບັນບຣຸກກິ້ງ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໃນເວລານັ້ນວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ບໍ່ມີຫຍັງແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍກັບຂໍ້ຕົກລົງນາຟຕ້າ.”
ທ່ານແມລຕ໌ເຊີ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ເວົ້າວ່າ ມັນເປັນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເລີຍ. ມັນເປັນຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ມີອາຍຸ 20 ປີແລ້ວ ແລະເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ ມັນຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ແນ່ນອນມັນໄດ້ຫລຸດລະດັບຂອງຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ ກ່ຽວກັບວ່າ ລັດຖະບານຈະເຮັດຈັ່ງໃດໃນຄຳເວົ້າຂອງຕົນໃນເລື້ອງການຄ້າ ກັບຂໍ້ຕົກລົງຕົວຈິງ. ແນ່ນອນ ພວກເຮົາແມ່ນເຫັນວ່າມີການປົກປ້ອງສິນຄ້າຂອງຕົນເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນບາງຂົງເຂດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເລື້ອງລົດຍົນ. ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັນເປັນການປັບປຸງເພື່ອຍົກລະດັບຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າ ມັນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ມັນເປັນການປັບປຸງໃນການຮວມຕົວກັນ ລະຫວ່າງເສດຖະກິດຂອງສາມປະເທດ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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