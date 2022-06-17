ພັກປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ ຫລື CPP ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຸນ ເຊນ ແມ່ນຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ດີ ທີ່ຈະຂະ
ຫຍາຍການປົກຄອງຂອງຕົນອອກໄປອີກ ໃນການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ໃນປີໜ້າ ຫລັງຈາກໄດ້ຊະນະການແຂ່ງຂັນໃນການເລືອກຕັ້ງສະພາທ້ອງຖິ່ນ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້.
ໄຊຊະນະດັ່ງກ່າວ ຍັງຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮຸນ ເຊນ ສາມາດໂອນອຳນາດໃຫ້ລູກຊາຍກົກຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ.
ດັ່ງທີ່ຄາດກັນໄວ້ແລ້ວ, ພັກ CPP ໄດ້ສວຍໃຊ້ຄຳສັ່ງຫ້າມພັກກູ້ຊາດກຳປູເຈຍ ຫລື CNRP ທີ່ເປັນພັກຝ່າຍຄ້ານຕົ້ນຕໍ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງ ເຊິ່ງຜູ້ສະໜັບສະໜູນພັກນັ້ນ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັ້ງພັກຄືນໃໝ່ ກ່ອນການລົງຄະແນນສຽງ ໂດຍທີ່ມີສະມາຊິກຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄປປາກົດໂຕຢູ່ສານ ຫຼືບໍ່ ກໍຖືກຈຳຄຸກ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພັກແສງທຽນ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນມາຈາກພັກ CNRP ທີ່ຍັງຫລົງເຫຼືອຢູ່ນັ້ນ ກໍໄດ້ຕັ້ງຕົນເອງເປັນພັກຝ່າຍຄ້ານຕົ້ນຕໍຂອງກຳປູເຈຍ ໂດຍມີ 17 ພັກການເມືອງເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນເອົາຫຼາຍພັນຕຳ ແໜ່ງ ໃນຈຳນວນ 1,652 ຕາແສງ ທີ່ເປັນເຂດທີ່ລວມມີ 3 ຫາ 30 ບ້ານ.
ທ່ານເດວິດ ທອດເທັນ (David Totten) ຫົວໜ້າດ້ານການຈັດການຂອງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ Emerging Markets Consulting ໃນນະຄອນຫລວງພະນົມ ເປັນ ກ່າວວ່າ "ການເລືອກຕັ້ງແມ່ນເປັນໄປຕາມທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຄາດໄວ້ແລ້ວ, ດັ່ງນັ້ນ ແນ່ນອນມັນບໍ່ເປັນເລື້ອງແປກໃຈແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍຢູ່ທີ່ນັ້ນ".
“ເນື່ອງຈາກຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນພາກພື້ນ ແລະສາກົນ, ມີບາງຄົນອາດຈະຫາຍໃຈໂລ່ງດ້ວຍຊ້ຳ ທີ່ເຫັນວ່າກຳປູເຈຍ ຢ່າງໜ້ອຍກໍບໍ່ແມ່ນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງ ຫຼື ຄວາມເປັນຫ່ວງຢູ່ໃນພາກພື້ນ-ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄດ້ດຳເນີນໄປໃນເສັ້ນທາງການເມືອງ ທີ່ບໍ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ ໃນສາຍຕາຂອງຫຼາຍຄົນກໍຕາມ.”
ຜົນການເລື້ອງຕັ້ງສຸດທ້າຍ ຈະປະກາດໂດຍຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງ ຊາດ ໃນວັນທີ 26 ມິຖຸນານີ້, ແຕ່ການນັບຄະແນນເບື້ອງຕົ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພັກ CPP ໄດ້ຮັບ 72.7 ເປີເຊັນຂອງຄະແນນປະຊານິຍົມ, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 50.76 ເປີເຊັນໃນປີ 2017, ເມື່ອພັກ CNRP ໄດ້ຮັບຄະແນນເກືອບ 44 ເປີເຊັນ ຂອງຄະແນນສຽງທັງໝົດ ບໍ່ດົນກ່ອນທີ່ມັນຈະຖືກຫ້າມໂດຍສານ.
ປີນີ້, ພັກແສງທຽນ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງປະຊານິຍົມ 21,78 ເປີເຊັນ ເຊິ່ງເປັນອັນດັບທີ່ລາກຫຼັງ ພັກ CPP ແລະ ພັກ CNRP ຫລາຍ ໃນການນັບຄະແນນກ່ອນໜ້ານີ້ ແຕ່ສະພາບນັ້ນຄ່ອຍຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ.
ຜູ້ສະໝັກຈາກຝ່າຍຄ້ານ ໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນຫລາຍພັກ ແລະອະດີດຜູ້ນຳ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ມາຕະຫລອດຂອງພັກ CNRP, ທ່ານເກັມ ໂຊຄາ (Kem Sokha) ບໍ່ໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ການລົງຄະແນນສຽງ ໃນຂະນະທີ່ຍັງຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນເຮືອນ ທ່າມກາງ ການດຳເນີນຄະດີໃນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າທໍລະຍົດຕໍ່ຊາດ.