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ວັນສຸກ, 22 ກໍລະກົດ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ມີ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃຫ້​ລະ​ບຸ​ຣັດ​ເຊຍ ເປັນ​ປະ​ເທດ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານວ​ລາ​ດີ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ໄປ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ ອົງ​ການ​ເພື່ອ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ້ມ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ຫຼື Agency for Strategic Initiatives ໂດຍ​ຜ່ານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທາງວີ​ດີ​ໂອ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 20 ກໍ​ລະ​ກົດ 2022.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ສົງ​ຄາມ​ໃນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ​ໃກ້​ຈະ​ຄົບ​ເດືອນ​ທີ​ຫ້າ​ແລ້ວນັ້ນ ແລະ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ​ຕໍ່ສະ​ຖານ​ທີ່​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າມີ ​ຂຶ້ນ​ເກືອບໃນທຸກໆ​ມື້ ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ແມ່ນ​ພວມ​ເພີ້ມ​ທະ​ວີ​ຂຶ້ນ​ຕໍ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ ເພື່ອ​ໃຫ້​ລະ​ບຸ​ຊື່​ຣັດ​ເຊຍ ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ວ່າ ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ.

ໃນ​ອາ​ທິດນີ້ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ໂປ​ລີ​ຕິກ​ໂກ ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ທ່ານ​ນາງ​ແນນ​ຊີ ເພ​ໂລ​ຊີ ​ກ່າວ​ຕໍ່ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກະ​ຊວງການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເກັນວ່າ ຖ້າ​ທ່ານ​ຫາກ​ບໍ່​ຍອມ​ໃຊ້​ອຳ​ນາດທີ່​ຖືກມອບ​ໝາຍ​ໃຫ້​ໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາເພື່ອ​ລະ​ບຸ​ຊື່​ແລ້ວ ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ເອງ

ຣັດ​ເຊຍ​ໃນ​ເວ​ລານີ້ ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ລົງ​ໂທດ​ ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຢູ່​ແລ້ວ ໂດຍ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ແລະບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ ແຕ່​ການ​ລະ​ບຸ​ຊື່​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ວ່າ ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຕໍ່ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍນັ້ນ ຈະເຮັດ​ໃຫ້​ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຕື່ມຢ່າງ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ຫຼາຍໆ​ດ້ານ. ບ່ອນ​ທີ່​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ໄດ້​ມີ​ການ​ປະ​ສານ​ງານ​ກັນ ​ຢ່າງ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ນັ້ນ ການ​ລະ​ບຸ​ຊື່​ວ່າ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ​ອາດ​ຈະ​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດລະ​ບົບ​ການໃສ່​ໂທດ​ທີ່​ເຄັ່ງ​ຄັດ​ຕື່ມ​ຂຶ້ນ ທີ່​ສາ​ມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ທີ​ສາມ ທີ່​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ກັບສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ​ ແລະ​ບໍ​ລິດ​ສັດ​ຕ່າງໆ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ.

ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່ານັ້ນ ການ​ລະ​ບຸ​ຊື່​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້ ອາດ​ຈະຍົກ​ເລີກ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ສິດ​ຄຸ້ມ​ກັນ​ໃນ​ດ້ານ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຊຶ່ງ​ຈະ​ເປີດ​ປະ​ຕູ ​ໃຫ້​ແກ່​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຈາກ​ສົງ​ຄາມ​ຢູ່​ໃນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ນັ້ນ ຍື່ນ​ຟ້ອງ​ໃນ​ດ້ານ​ແພ່ງ​ຕໍ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຣັດ​ເຊຍ​ຢູ່​ໃນ​ສານ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ທ່ານ​ນາງ​ເພ​ໂລ​ຊີ​ແມ່ນສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາອະ​ວຸ​ໂສ​ສຸດ​ທີ່​ໄດ້​ແນະ​ນຳ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ ເອົາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແຕ່​ທ່ານ​ນາງ​ກໍ​ບໍ່​ແມ່ນ​ບຸກ​ຄົນ​ທຳ​ອິດ. ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນນີ້ ສະ​ມາ​ຊິ​ສະ​ພາ​ສູງລິນ​ເຊ ແກ​ຣມ ທີ່​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ​ຈາກ​ລັດ​ຄາ​ໂຣ​ໄລ​ນາ​ໃຕ້ ແລະ​ຣິ​ເຈີດ ບ​ລູ​ເມັນ​ທອ​ລ (Richard Blumenthal) ທີ່​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ຈາກ​ລັດ​ຄອນ​ເນັກ​ຕິ​ຄັດ ໄດ້​ພາ​ກັນ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ນະ​ຄອນ​ກີ​ຢິບ ເພື່ອ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ ທີ່​ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ເມື່ອ​ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ທີ່​ຈະ​ທຳ​ການ​ລະ​ບຸ​ຊື່​ຢ່າ​ເປັນ​ທາ​ການ.

ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ດຽວ​ກັນ​ນີ້ ໄດ້​ນຳ​ສ​ະ​ເໜີ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ໂດຍ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ໂຈ ວິ​ລ​ສັນ ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ​ຈາກ​ລັດ​ຄາ​ໂຣ​ໄລ​ນາ​ໃຕ້​ແລະ​ເຕັດ ​ລິວ (Ted Lieu) ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ຈາກ​ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ.

ແຕ່​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ​ປາ​ກົດ​ວ່າ ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ລັງ​ເລ​ໃຈ​ຢູ່​ທີ່​ຈະ​ເອົາ​ບາດ​ກ້າວ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້. ຜ່ານ​ມາ ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ເຄີຍ​ຖະ​ແຫຼງວ່າ ການ​ລົງ​ໂທດ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ເວ​ລານີ້ ແມ່ນ​ພຽງ​ພໍ​ທີ່​ຈະ​ບັນ​ລຸ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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