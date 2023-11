ລະ​ບົບ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຈາກ​ໜ້າ​ດິນ​ສູ່​ອາ​ກາດ​ໄລ​ຍະ​ໄກ ຫຼື SAMS ກໍຄື SA-21 ນັ້ນ, ສາ​ມາດ​ຍິງ​ຖືກ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຈາກ​ 400 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ຫ່າງ​ອອກ​ໄປ, ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ປະ​ຈຳ​ວັນ​ຂອງ ອັງ​ກິດ. ລູກ​ສອນ​ໄຟ SA-21 ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ແມ່ນ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ທົ່ວ ຣັດ​ເຊຍ ຕາມ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ລວມ​ທັງ​ຢູ່​ຕາມ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

Russia's invasion of Ukraine is overextending Russia's domestic military resources and is straining "its ability to retain baseline defenses across its vast area," the British Defense Ministry said in its daily intelligence report about the conflict in Ukraine.

The ministry said Thursday that analysis of recent reports about the loss of several Russian SA-21 long range Surface to Air Missile (SAM) systems indicates that for Russia to continue its coverage of Ukraine, Russia will highly likely need to reallocate SAMs routinely used to protect distant Russian regions.