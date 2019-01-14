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​ຫຼັງຈາກ ​ອັງ​ກິດ ຖອນ​ໂຕ​ແລ້ວ ການ​ລົງ​ໂທດ ຂອງອີ​ຢູ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ ຜົນ​ກະ​ທົບ ​ຫຼື​ບໍ່?

Will Post-Brexit Britain Affect EU Sanctions Against Iran, Others?
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Will Post-Brexit Britain Affect EU Sanctions Against Iran, Others?

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ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຢ້ານ​ວ່າການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ​ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ​ອີ​ຣ່ານ ຊີ​ເຣຍ ແລະ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິບັດ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ ຍ້ອນ​ການ​ຖອນ​ຕົວ​ຂອງ​ອັງ​ກິດ ອອກ​ຈາກ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ.ອັງ​ກິດ​ຈະ​ມີ​ສິດ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່ ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ​ຕົນ ແລະໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ບ​ຣັ​ສ​ເຊີ​ລ​ສ໌ແລະ​ລອນດອນ ຕ່າງ​ກໍ​ຢືນ​ຢັດ​ວ່າ ຕົນ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ເຮັດ​ວຽກຮ່ວມ​ກັນ ແຕ່​ພວກ​ນັກ​ວິ​ເຄາະ​ກ່າວ​ວ່າ ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທີ່​ວ່າ​ອັງ​ກິດ ອາດ​ຈະ​ຊອກຫາ​ຊ່ອງ​ທາງ​ອື່ນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຕົນ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ​ແລະ​ພາ​ຄີ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃໝ່ ຫຼັງ​ຈາກ​ຖອນ​ໂຕ​ອອກ​ຈາກ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ​ແລ້ວ. Henry Ridgwell ມີ​ລາຍງານ​ເລື້ອງນີ້ ຈາກ​ລອນດອນ ຊຶ່ງ​ໄພ​ສານ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີ ທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ ການ​ຖອນ​ໂຕ ຂອງ​ອັງ​ກິດ ຈະ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ ຕໍ່​ການ​ລົງ​ໂທດ ຂອງ​ອີ​ຢູ​ຫຼື​ບໍ່
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ການ​ຫ​າຍ​ໜ້າ​ຫາຍ​ຕາ​ໄປ​ຂອ​ງ​ອັງ​ກິດ ຈາກ​ບັນ​ຊີ​ລາຍ​ຊື່​ແຖວ​ໜ້າ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ຫຼື​ ອີ​ຢູ ຈະ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່ຕໍ່​ການ​ລົງ​ໂທດ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດຂອງ​ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ນັກ​ວິ​ເຄາະ.

ທ່ານນາງ​ເອ​ຣິ​ກາ ໂມ​ເຣ ປະ​ທານ​ຕາ​ໜ່າງ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ ທີ່​ມີ​ສຳ​ນັກ​ງານ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ເຈ​ນີ​ວາ ກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້​ວ່າ:

“ບາງ​ຄົນ​ກ​ະ​ປະ​ມານ​ວ່າ ການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ​ອີ​ຢູ ຫຼາຍ​ເຖິງ 80 ເປີ​ເຊັນ ທີ່​ມີ​ຜົນ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​
ຢູ່​ໃນ​ເວ​ລານີ້ ແມ່ນ​ດຳ​ເນີນ​ການ ຫຼື​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ແນ​ະ​ນຳ​ຂອງ​ປະ​ເທດອັງ​ກິດ. ນອກນັ້ນ
ອັງ​ກິດ​ຍັງ​ເປັນ​ຜູ້​ມີ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ ແນ່ນອນ ໃນ​ຖາ​ນະ​ປະ​ເທດມະ​ຫາ​ອຳ​ນາດທີ່​ນຳ​ໜ້າ
ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖ​ະ​ກິດ ​ ແລະ​ການ​ເມືອງ​ ປະ​ເທດ​ມະ​ຫາ​ອຳນາດ ໃນ​ການ​ຊັກ​ຊວນ ເກ້ຍ​
ກ່ອມ ໂດຍໃຊ້​ອິດ​ທິ​ພົນ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ​ຫຼື​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ​ໃນໂລກ. ​ນອກນັ້ນ​ແລ້ວ
ນະ​ຄອນ​ລອນດອນ​ຍັງ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ການ​ລົງໂທດ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ
​ເຂັ້ມ​ແຂງກວ່າໂດຍ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ອັງ​ກິດ.”

ອັງ​ກິດ​ແມ່ນ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ ໃນ​ການ​ປະ​ສານ​ງານ​ເພື່ອ​ຂັບ​ໄລ່​ທາງດ້ານ​ການ​ທູດໃນ​ໝູ່​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ອີ​ຢູ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ມີ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍແກັ​ສ​ທຳ​ລາຍ​ປະ​ສາດຢູ່​ເມືອງ​ຊອລ໌​ສ​ບູ​ຣີ ຕໍ່​ອະ​ດີດ​ສາຍ​ລັບທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ທັງ​ຝ່າຍ ຊຶ່ງ​ອັງ​ກິດ​ໄດ້​ຖິ້ມ​ໂທດ​ໃສ່​ຣັດ​ເຊຍນັ້ນ.

​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບໄດ້​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ການ​ລົງ​ໂທດທົ່ວ​ໄປຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆແລະ​ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ ເຊັ່ນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຊີ​ເຣຍ​ທີ່​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າກໍ່​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ສົງ​ຄາມ ແລະ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ.

ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຖອນ​ຕົວ​ແລ້ວ ອັງ​ກິ​ດ​ກໍ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຕາມ​ລຳ​ພັງ ດັ່ງ​ນັ້ນ​ມັນ​ຈະ​ແຕກ​ຕ່າງ​ໄປ​ຈາກ​ຢູ​ໂຣບ​ບໍ?

ທ່ານ​ນາງ​ແອນ​ນານ ນາ​ດີ​ແບດ​ຊີ ທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ໃຫ້​ຢູ​ໂຣບເປີດກວ້າງ ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ ຈະ​ບໍ່​ເຫັນ​ສິ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້ ​ເກີດ​ຂຶ້ນໃນ​ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແລ້ວ ຍ້ອນ​ວ່າ​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ ລັດ​ຖະ​ບານ​ອັງ​ກິດ​ໄດ້​ກ່າວໄວ້​ວ່າ ຕົນ​ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໝາຍ​ໃນ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ​ອີ​ຢູ ແລະ​ນອກ​ນັ້ນພວກ​ເຂົາເຈົ້າ​ຍັງ​ມີ​ຄວາ​ມ​ໝັ້ນ​ໝາຍ​ຍັງ​ຈະ​ຍຶດ​ໝັ້ນ​ ໃນ​ຄຸນ​ຄ່າ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ບາງ​ຢ່າງ ທີ່ອີ​ຢູ​ແລະ​ອັງ​ກິດ ເຫັນ​ພ້ອມ​ນຳ​ກັນ.”

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ທ່າ​ທາງວ່າ ອັງ​ກິດ​ອາດ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ ​ທີ່​ຈະ​ສວຍ​ໂອ​ກາດ​ເພື່ອ​ສ້າງຄວາມ​ໄດ້​ປຽບ​ຕໍ່​ຢູ​ໂຣບ ​ໂດຍ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ໄປ ​ຈາກ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ​ອີ​ຢູ.

ທ່ານນາງ​ເອ​ຣິ​ກາ ໂມ​ເຣ ກ່າວ​ວ່າ “ເມື່ອ​ທ່ານ​ຄິດ​ເຖິງ​ເລື້ອງ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນໃນ​ຍຸກ​ຫຼັງ​ອັງ​ກິດ​ຖອນ​ໂຕ ເມື່ອ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ເຈ​ລະ​ຈາ ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ການ​ຄ້າ​ສະ​ບັບ​ໃໝ່ ຊອກ​ຫາ​ການ​ລົງ​ທຶນໃໝ່ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໃຫ້​ເຂົ້າມາ​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ປະ​ເທດ. ມັນ​ກໍ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ ດັ່ງ​ນັ້ນ​ ຈຶ່ງ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ປັບ​ໂຕ ໃນ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ອີ​ຢູ ແລະ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ.”

ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ອັນ​ທຳ​ອິດ​ອາດ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ສຶກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ອີ​ຣ່ານ. ໃນ​ຖັນ​ແຖ​ວ​ຂອງບັນ​ດາ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ອີ​ຢູ ອັງ​ກິດ​ແມ່ນ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ​ຕໍ່​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ນິວ​ເຄ​ລຍ ກັບ​ອີຣ່ານ ໃນ​ປີ 2015 ແຕ່​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ ໄດ້​ຖອນ​ໂຕ​ອອກ. ອັງ​ກິດແມ່ນຕ້ອງ​ການດ່ວນ​ທີ່​ສຸດ ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ການ​ຄ້າ​ກັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ ລຸນ​ຫຼັງ​ຖອນ​ໂຕ​ອອກ​ຈາກອີ​ຢູ​ແລ້ວ. ມັນ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຫຼື​ບໍ່​ໃນ​ການ​ເປັນ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ກັບ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ກ່ຽວກັບ​ເລື້ອງ​ອີ​ຣ່ານ?

ທ່ານນາງ​ເອ​ຣິ​ກາ ໂມ​ເຣ ກ່າວ​ວ່າ “ນັ້ນ​ແມ່ນ​ການ​ສ່ຽງ​ໃຫຍ່ແລະ​ມັນ​ກໍ​ເປັນ​ເລື້ອງທີ່ສຳ​ຄັນ​ອັນ​ນຶ່ງ ທີ່​ຈະ​ຢູ່​ແຖວ​ໜ້າ ໃນ​ຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ກຳ​ນົດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ໃນ​ເວລານີ້.”

ອັງ​ກິດ​ແມ່ນ​ຮວມ​ຢູ່​ໃນ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດອີ​ຢູ ທີ່​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຕໍ່​ການ​ລົງ​ໂທດ ​ໜ່ວຍ​ສືບ​ລັບ​ອີ​ຣ່ານ ໃນ​ສັບ​ປະ​ດາ​ແລ້ວນີ້ ໂດຍ​ກ່າວ​ຫາ​ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ​ວ່າວາງ​ແຜນ​ໂຈມ​ຕີ​ແລະ​ລອບ​ສັງ​ຫານ​ໃນ​ຢູ​ໂຣບ.

ທັງ​ບ​ຣັ​ສ​ເຊີ​ລ​ສ໌​ແລະ​ລອນດອນ ຕ່າງ​ກໍ​ຢື​ນ​ຢັດ​ວ່າ ຕົນ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນ​ເພື່ອ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່ ໂດຍ​ຜ່ານ​ເຄື່ອງ​ມື​ ໃນ​ດ້ານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຕ່າງໆ ຮວມ​ທັງ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ນຳ​ດ້ວຍ.

ອ່ານ​ລາຍ​ງານນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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