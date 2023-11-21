ນະວັດຕະກຳກ່ຽວກັບການຜະລິດອາຫານ ອາດສາມາດຊ່ວຍບັນເທົາຄວາມອຶດຫິວຂອງຫຼາຍລ້ານຄົນ ອີງຕາມອັງກິດ ຊຶ່ງເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດກອງປະຊຸມໂລກ ວ່າດ້ວຍຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງທາງດ້ານອາຫານໃນວັນຈັນວານນີ້ ແຕ່ບັນດາຜູ້ຕ້ອງຕິກ່າວວ່າ ຈຸດເພັ່ງເລັງໃນດ້ານເທັກໂນໂລຈີ ບໍ່ໄດ້ເອົາຫົວຊາ ຕໍ່ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບໃນດ້ານຄວາມຮັ່ງມີ ທີ່ນັບມື້ນັບເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ.
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດນີ້ ແມ່ນຂໍ້ລິເລີ້ມຮ່ວມລະຫວ່າງອັງກິດ ໂຊມາເລຍ ສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ ມູນນິທິກອງທຶນການລົງທຶນສຳລັບເດັກ ແລະ ມູນນິທິບິລ ແລະເມລິນດາ ເກດສ໌ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອເພີ້ມທະວີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານອາຫານ ໂດຍຜ່ານວິທະສາດ ແລະນະວັດຕະກຳ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານຣີຊີ ຊູນາກ ກ່າວວ່າ ການເພັ່ງເລັງຄືນໃໝ່ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອຶດຫິວລົງ.
“ມັນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຊຶ່ງທຸກມື້ນີ້ໃນປີ 2023 ມີເກືອບນຶ່ງລ້ານຄົນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ບໍ່ມີອາຫານພຽງພໍສຳລັບໄວ້ກິນ ທີ່ຫຼາຍລ້ານຄົນກຳລັງປະເຊີນກັບຄວາມອຶດຫິວແລະຄວາມອຶດຢາກ ແລະເດັກນ້ອຍ 45 ລ້ານຄົນ ອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ພວມຂາດສານອາຫານ. ຢູ່ໃນໂລກທີ່ອຸດົມສົມບູນນີ້ ບໍ່ຄວນມີຜູ້ໃດ ຕາຍຍ້ອນຂາດອາຫານ ແລະບໍ່ມີພໍ່ແມ່ຄົນໃດເບິ່ງລູກເຂົາເຈົ້າອຶດຢາກ” ທ່ານຊູນາກກ່າວ ຕໍ່ຄະນະຜູ້ແທນທີ່ນະຄອນຫຼວງລອນດອນ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງ ແຜນການຂອງອັງກິດ ທີ່ເປັນເຈົ້າພາບ ‘ສູນກາງອອນລາຍ’ ເພື່ອນະວັດຕະກຳແລະການຜະລິດອາຫການ ຊຶ່ງຮູ້ກັນໃນຊື່ຫຍໍ້ ເປັນພາສາອັງ
ກິດວ່າ CGIAR ຫຼືກຸ່ມທີ່ປຶກສາໃນການຄົ້ນຄວ້າດ້ານກະສິກຳລະຫວ່າງປະເທດ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບອາຫານຂອງໂລກ ປັບໂຕໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຕໍ່ຄວາມຕື່ນຕົກໃຈໃນອະນາຄົດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.